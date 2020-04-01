 Экс-глава КС ФРГ опасается эрозии права на фоне пандемии коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 02.04.2020

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Германия

Экс-глава КС ФРГ опасается эрозии права на фоне пандемии коронавируса

Свобода окажется под угрозой, если нынешние ограничения сохранятся длительное время, полагает Ханс-Юрген Папир. Суды должны иметь возможность давать правовую оценку решениям властей, подчеркнул он.

Проверка автомобилей во времена пандемии коронавируса

Проверка автомобилей во времена пандемии коронавируса

Бывший председатель Федерального конституционного суда ФРГ Ханс-Юрген Папир (Hans-Jürgen Papier) предупредил об угрозе для основных прав человека, исходящей от кризиса вокруг пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Пандемия создала угрозу "эрозии правовой системы", - заявил он в интервью газете Süddeutsche Zeitung, обнародованном в четверг, 2 апреля.

"Если ныне действующие многочисленные ограничения в сфере каждодневной жизни и основных прав затянутся на длительное время, то свобода окажется под угрозой. Политики и административные органы должны постоянно проверять, нельзя ли найти менее радикальных мер. Тотальные ограничения, подобные нынешним, не могут быть постоянными. Они должны быть ограничены по времени", - подчеркнул юрист.

Комментируя дебаты вокруг рекомендации врачей лечить, в первую очередь, более молодых и здоровых пациентов в случае возникновения нехватки мест в отделениях интенсивной терапии, бывший глава КС ФРГ заявил: "С моей точки зрения, подобные рекомендации в правовом отношении проблематичны, поскольку под вопрос ставятся человеческое достоинство и базовый принцип равноправия в деле его защиты. Ведь здесь указывается, кто должен иметь доступ к интенсивной терапии в случае нехватки ресурсов. Одну жизнь нельзя класть на чашу весов против другой".

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    Автор: Елена Гункель


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