Экс-глава "Дальспецстроя" найден застреленным в Москве

Бывший глава строившей космодром "Восточный" компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин найден застреленным в Москве. Тело обнаружил сын Савина в его доме на юго-востоке российской столицы, рядом найдено зарегистрированное на него ружье, сообщил в понедельник, 28 января, "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник.
Одна из версий - самоубийство
Рассматриваются различные версии гибели Савина, в их числе - самоубийство, указал далее собеседник агентства. Сын Савина Дмитрий сообщил РБК, что его отец умер "по естественным причинам".
55-летний Дмитрий Савин возглавлял "Дальспецстрой" до марта 2015 года, затем месяц работал замдиректора. В апреле того же года он был уволен из компании по поручению тогдашнего вице-премьера Дмитрия Рогозина, курировавшего космическую отрасль. "Дальспецстрой" до марта 2016 года был генеральным подрядчиком строительства "Восточного".
Затянувшийся проект
Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области началось летом 2012 года. Реализация проекта сопровождалась громкими коррупционными скандалами. Административное здание космодрома до сих пор не построено.
С 2014 года Генпрокуратура РФ выявила в общей сложности 17 тысяч нарушений при строительстве космодрома "Восточный". По фактам нарушений возбуждено более 140 уголовных дел. Среди выявленных нарушений - затягивание сроков строительства, многомиллиардные хищения бюджетных средств.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина