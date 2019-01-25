Экс-глава "Дальспецстроя" найден застреленным в Москве

Бывший глава строившей космодром "Восточный" компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин найден застреленным в Москве. Тело обнаружил сын Савина в его доме на юго-востоке российской столицы, рядом найдено зарегистрированное на него ружье, сообщил в понедельник, 28 января, "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник.

Одна из версий - самоубийство

Рассматриваются различные версии гибели Савина, в их числе - самоубийство, указал далее собеседник агентства. Сын Савина Дмитрий сообщил РБК, что его отец умер "по естественным причинам".

55-летний Дмитрий Савин возглавлял "Дальспецстрой" до марта 2015 года, затем месяц работал замдиректора. В апреле того же года он был уволен из компании по поручению тогдашнего вице-премьера Дмитрия Рогозина, курировавшего космическую отрасль. "Дальспецстрой" до марта 2016 года был генеральным подрядчиком строительства "Восточного".

Затянувшийся проект

Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области началось летом 2012 года. Реализация проекта сопровождалась громкими коррупционными скандалами. Административное здание космодрома до сих пор не построено.

С 2014 года Генпрокуратура РФ выявила в общей сложности 17 тысяч нарушений при строительстве космодрома "Восточный". По фактам нарушений возбуждено более 140 уголовных дел. Среди выявленных нарушений - затягивание сроков строительства, многомиллиардные хищения бюджетных средств.

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