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Экстремист

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Экстремист".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

21.07.2020 Ein Demonstrantin hält während einer Kundgebung in der Wiesbadener Innenstadt ein Plakat mit der Aufschrift Solidarität mit den Betroffenen des NSU 2.0. Anlass der Protestaktion war eine Sitzung des Landtags-Innenausschusses zu der Affäre um rechtsextreme Drohschreiben. Bei der Sitzung ging es auch um ein mögliches rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei.

В ФРГ задержан возможный отправитель писем с правоэкстремистскими угрозами 04.05.2021

По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, предполагаемый отправитель посланий с подписью "NSU 2.0" - 53-летний безработный гражданин Германии. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.

22.08.20 *** Demo Terroranschlag Hanau 22.08.2020 Hanau x1x Terroranschlag, die Bilder der Opfer wurden als Erinnerung am Br¸der-Grimm-Denkmal auf dem Marktplatz angebracht. Frankfurt Frankfurt Hessen Germany *** Demo Terror Attack Hanau 22 08 2020 Hanau x1x Terror Attack, the pictures of the victims were attached to the Brothers Grimm memorial on the market place as a memorial Frankfurt Frankfurt Hessen Germany

Годовщина теракта в Ханау: что делают в ФРГ для борьбы с неонацистами 19.02.2021

19 февраля 2020 года правый экстремист застрелил девять посетителей кальянных немецкого города Ханау. Какие выводы власти и общественность ФРГ сделали за прошедший год?
Terror charged, Norwegian Philip Manshaus enters the Asker and Baerum district court for the last day of his trial on May 20, 2020 in Sandvika outside Oslo, Norway. - Philip Manshaus is suspected of murder in the death of his 17-year-old stepsister and attempted murder at a shooting at the Al-Noor mosque in the Oslo suburb of Baerum. Manshaus pleaded not guilty as his trial started. (Photo by Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix / AFP) / Norway OUT (Photo by OLE BERG-RUSTEN/NTB Scanpix/AFP via Getty Images)

Правый экстремист приговорен в Норвегии к 21 году тюрьмы за нападение на мечеть 11.06.2020

Суд счел доказанным, что Филип Мансхаус напал на мечеть, чтобы убить как можно больше мусульман, а также застрелил сводную сестру из расистских побуждений.
Kerzen und Blumen nahe der Shisha-Bar Midnight in Hanau

"Мы боимся зайти в бар": жители ФРГ с миграционными корнями о теракте в Ханау 21.02.2020

В немецком городе Ханау близ Франкфурта, где правый экстремист застрелил девять посетителей кальянных, царят гнев, страх и горе. Репортаж DW с места трагедии.

Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец (10.10.2019) 11.10.2019

Злоумышленник пытался ворваться в синагогу во время иудейского праздника. Ему это не удалось, но он убил двух случайных прохожих. У 27-летнего немца, судя по всему, были антисемитские мотивы.

10.10.2019, Sachsen-Anhalt, Halle: Polizisten stehen vor der Synagoge. Bei Angriffen mitten in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt sind gestern vor einer Synagoge und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen worden. Foto: Jan Woitas/dpa | Verwendung weltweit

Стрельба в Галле квалифицирована как правоэкстремистский теракт 10.10.2019

Стрелок из Галле подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство еще девяти человек. Министр юстиции ФРГ назвала преступление в Галле "правоэкстремистским терактом".
10.10.2019 *** 10.10.2019, Sachsen-Anhalt, Halle: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender kommen mit Blumen zum Tatort bei einem Döner-Imbiss. Bei Angriffen mitten in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt sind gestern vor einer Synagoge und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen worden. Foto: Jan Woitas/dpa | Verwendung weltweit

Президент ФРГ заявил об ответственности страны за безопасность евреев 10.10.2019

Штайнмайер посетил синагогу, рядом с которой накануне были убиты два человека. "Государство несет ответственность за безопасность евреев в ФРГ", - сказал президент ФРГ.
ARCHIV - 05.05.2013, Sachsen-Anhalt, Halle: Blick auf den Friedhof und die Synagoge der Jüdischen Gemeinde in Halle/Saale. In Halle sind am 09.10.2019 nach ersten Angaben zwei Menschen in der Nähe der Synagoge erschossen worden. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Президент Германии приедет на место нападения в Галле 10.10.2019

Казалось, что в сегодняшней Германии нападения на синагогу с прихожанами невозможны, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер, призвав к солидарности с еврейской общиной.
In this Saturday, March 16, 2019 photo, Brenton Tarrant, the man charged in the Christchurch mosque shootings, appears in the Christchurch District Court, in Christchurch, New Zealand. (AP Photo/Mark Mitchell, Pool) |

Обвиняемый в терроризме австралиец написал письмо стороннику в России 15.08.2019

Брентон Таррант, подозреваемый в нападениях на две мечети в новозеландском городе Крайстчёрч, отправил послание из следственного изолятора в Окленде.
In this Saturday, March 16, 2019 photo, Brenton Tarrant, the man charged in the Christchurch mosque shootings, appears in the Christchurch District Court, in Christchurch, New Zealand. (AP Photo/Mark Mitchell, Pool) |

Новозеландский стрелок отказался признать вину в массовом расстреле мусульман 14.06.2019

Правый экстремист Брентон Таррант обвиняется в убийстве 51-го и покушении на убийство еще 40 человек. Когда адвокат заявлял о невиновности Тарранта, обвиняемый ухмылялся.

Sri Lankan military stand guard inside a church after an explosion in Negombo, Sri Lanka April 21, 2019. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Минобороны: Теракты в Шри-Ланке были местью за Крайстчёрч 23.04.2019

Взрывы в отелях и католических храмах Шри-Ланки стали ответом исламистов на атаку на мечети в Новой Зеландии. Число жертв терактов в пасхальное воскресенье превысило 320 человек.

An image grab from TV New Zealand taken on March 15, 2019 shows New Zealand police officers cordoning the area near the mosque following a shooting in Christchurch. - At least one gunman who targeted crowded mosques in the New Zealand city of Christchurch killed a number of people, police said, with Prime Minister Jacinda Ardern describing the shooting as one of New Zealand's darkest days. (Photo by Laurent FIEVET / TV New Zealand / AFP) / New Zealand OUT / XGTY----EDITORS NOTE ----RESTRICTED TO EDITORIAL USE MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / TV New Zealand / NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS- NO ARCHIVE (Photo credit should read LAURENT FIEVET/AFP/Getty Images)

Нападение на мечети в Новой Зеландии квалифицировано как теракт 15.03.2019

В результате атаки на две мечети в Крайстчёрче погибли около 50 человек. Премьер Джасинда Ардерн заявила об "одном из самых темных дней" в истории Новой Зеландии.
Jair Bolsonaro (R) swears in as Brazil's new President, next to Brazilian Lower House President Rodrigo Maia (L), during his inauguration ceremony, at the Congress in Brasilia on January 1, 2019. - Bolsonaro takes office with promises to radically change the path taken by Latin America's biggest country by trashing decades of centre-left policies. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) (Photo credit should read NELSON ALMEIDA/AFP/Getty Images)

Ультраправый президент Болсонару обещал "освободить Бразилию от политкорректности" 01.01.2019

Ультраправый националист Болсонару вступил в должность президента Бразилии. Он пообещал либерализовать закон об оружии, выйти из соглашения по климату и перенести посольство в Израиле в Иерусалим.
A supporter of Jair Bolsonaro, far-right lawmaker and presidential candidate of the Social Liberal Party (PSL), attends a demonstration in Rio de Janeiro, Brazil October 21, 2018. REUTERS/Sergio Moraes

Правый экстремист перезапускает экономику Бразилии 29.10.2018

Бразильский бизнес сделал ставку на победу Болсонару. Правоэкстремистский политик обещает радикальные реформы. Но до сих пор неясно, как он сможет оживить падающую экономику страны.
September 30, 2018 - SÃÂ£O Paulo, SÃÂ£o Paulo, Brazil - SAO PAULO SP, SP 30/09/2018 BRAZIL-ELECTION-CANDIDATE-BOLSONARO-SUPPORTERS: View of a demonstration in support of Brazilian right-wing presidential candidate Jair Bolsonaro at Paulista Avenue, in Sao Paulo, Brazil on September 30, 2018. - As detractors organized marches across Brazil against the 63-year-old former army captain who has been branded racist, misogynist and homophobic, under the hashtag #EleNao (Not Him), his supporters also take to the streets and laud his tough stance on tackling Brazil's rising crime rate and his pledge to protect traditional family values |

Кто такой Жаир Мессиас Болсонару: портрет победителя бразильских выборов 28.10.2018

Правый экстремист Жаир Болсонару выиграл второй тур президентских выборов в Бразилии. Что представляет из себя политик, которого называют "бразильским Трампом", пока можно только гадать.

Боролся за экологию и против коррупции - сел за экстремизм (07.09.2018) 07.09.2018

DW поговорила с активистом, добившемся закрытия вредного производства и в итоге отсидевшим год за экстремизм, а также встретилась с добровольцем по поиску "экстремистов" в интернете.
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