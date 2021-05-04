Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Экстремист".
Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.
По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, предполагаемый отправитель посланий с подписью "NSU 2.0" - 53-летний безработный гражданин Германии. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.
19 февраля 2020 года правый экстремист застрелил девять посетителей кальянных немецкого города Ханау. Какие выводы власти и общественность ФРГ сделали за прошедший год?
Суд счел доказанным, что Филип Мансхаус напал на мечеть, чтобы убить как можно больше мусульман, а также застрелил сводную сестру из расистских побуждений.
В немецком городе Ханау близ Франкфурта, где правый экстремист застрелил девять посетителей кальянных, царят гнев, страх и горе. Репортаж DW с места трагедии.
Злоумышленник пытался ворваться в синагогу во время иудейского праздника. Ему это не удалось, но он убил двух случайных прохожих. У 27-летнего немца, судя по всему, были антисемитские мотивы.
Стрелок из Галле подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство еще девяти человек. Министр юстиции ФРГ назвала преступление в Галле "правоэкстремистским терактом".
Штайнмайер посетил синагогу, рядом с которой накануне были убиты два человека. "Государство несет ответственность за безопасность евреев в ФРГ", - сказал президент ФРГ.
Казалось, что в сегодняшней Германии нападения на синагогу с прихожанами невозможны, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер, призвав к солидарности с еврейской общиной.
Брентон Таррант, подозреваемый в нападениях на две мечети в новозеландском городе Крайстчёрч, отправил послание из следственного изолятора в Окленде.
Правый экстремист Брентон Таррант обвиняется в убийстве 51-го и покушении на убийство еще 40 человек. Когда адвокат заявлял о невиновности Тарранта, обвиняемый ухмылялся.
Взрывы в отелях и католических храмах Шри-Ланки стали ответом исламистов на атаку на мечети в Новой Зеландии. Число жертв терактов в пасхальное воскресенье превысило 320 человек.
В результате атаки на две мечети в Крайстчёрче погибли около 50 человек. Премьер Джасинда Ардерн заявила об "одном из самых темных дней" в истории Новой Зеландии.
Ультраправый националист Болсонару вступил в должность президента Бразилии. Он пообещал либерализовать закон об оружии, выйти из соглашения по климату и перенести посольство в Израиле в Иерусалим.
Бразильский бизнес сделал ставку на победу Болсонару. Правоэкстремистский политик обещает радикальные реформы. Но до сих пор неясно, как он сможет оживить падающую экономику страны.
Правый экстремист Жаир Болсонару выиграл второй тур президентских выборов в Бразилии. Что представляет из себя политик, которого называют "бразильским Трампом", пока можно только гадать.
DW поговорила с активистом, добившемся закрытия вредного производства и в итоге отсидевшим год за экстремизм, а также встретилась с добровольцем по поиску "экстремистов" в интернете.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact