Экстремист

Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец (10.10.2019)

Злоумышленник пытался ворваться в синагогу во время иудейского праздника. Ему это не удалось, но он убил двух случайных прохожих. У 27-летнего немца, судя по всему, были антисемитские мотивы.