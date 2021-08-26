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Экспрессионизм

dpa-Exclusive _ Artist Leon Loewentraut poses with paintbrushes during a photo shoot in his small studio in Duesseldorf, Germany, 20 August 2015. The 17-year-old schoolboy from Kaarst, near Duesseldorf, is the new star of the arts scene. Photo: Horst Ossinger/dpa

Леон Лёвентраут - немецкий художник-вундеркинд становится мастером 26.08.2021

За плечами этого 23-летнего немецкого художника - уже более чем 15-летняя успешная карьера. Очередная выставка Леона Лёвентраута открывается в Мюнхене.

*****Achtung: Nur zur aktuellen BerichterstattungRussin, 1911 Öl auf Karton 54 x 49 cm Kunsthalle Bielefeld

Почему немецкие музеи любят Явленского 15.12.2020

Художественный музей в Бонне подготовил экспозицию произведений Алексея фон Явленского. Из-за пандемии выставка, конечно, не работает, но увидеть ее все-таки можно.
ARCHIV - 31.05.2016, Hamburg: ARCHIV - 31.05.2016, Hamburg: Bücherregale und dutzende Bilder stehen und hängen im Wohnzimmer des Hauses des verstorbenen früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt (1918-2015). Das Wohnhaus von Ex-Bundeskanzler Schmidt und seiner Frau Loki wird ab 5. April für Führungen geöffnet. Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Что видел Леонид Брежнев в доме у Гельмута Шмидта 13.10.2020

Пятый федеральный канцлер ФРГ и его супруга были большими ценителями изобразительного искусства и покупали то, что им нравилось.

Bundeskanzlerin Angela Merkel steht am Sonntag (01.06.2008) während eines Rundgangs durch die Ausstellungsräume der Nolde Stiftung Seebüll in Berlin vor dem Bild Meer I. Die Schau mit dem Titel Mein Wunderland von Meer zu Meer - Landschaften, Blumen, Meere des Malers Emil Nolde ist von 1. Juni bis 31. August 2008 zu besichtigen. Foto: Soeren Stache/Pool dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Антисемит в кабинете у Меркель? 12.04.2019

В офисе федерального канцлера до недавнего времени висели две картины немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде. Ангела Меркель решила от них избавиться.
Zwei Besucherinnen stehen am 26.10.2017 in Frankfurt am Main in der Kunsthalle Schirn bei einer Pressevorbesichtigung vor dem Bild «Tiller Girls», das Karl Hofer vor 1927 gemalt hat und die beiden damals bekannten englischen Tänzerinnen zeigt, die im Admiralspalat auftraten. Die Ausstellung «Glanz und Elend in der Weimarer Republik. Von Otto Dix bis Jeanne Mammen» gibt vom 27.10.2017 bis zum 25.02.2017 einen Blick auf die Kunst im Deutschland der Jahre 1918 bis 1933. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa | Verwendung weltweit

Германия "золотых двадцатых": декаданс, кабаре, богема 25.01.2018

Веймарская республика - особенное для Германии время: рушились устои, начиналась новая жизнь, пьянила свобода... Атмосферу "золотых двадцатых" возрождает выставка во Франкфурте.
+++Nur im Rahmen der Berichterstattung zu verwenden!+++ Wassily Kandinsky and Gabriele Muenter. ( Fine Art Images / Heritage Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Талантливая ученица Кандинского: в тени великого художника 18.12.2017

Василий Кандинский восхищался талантом своей ученицы. Вскрое она стала его возлюбленной. По случаю 140-летия со дня рождения художницы Мюнтер в Мюнхене открылась беспрецедентная выставка.

Nolde, Emil; eigentl. E. Hansen; dt. Maler und Graphiker; Nolde / Tondern 7.8.1867  Seebüll (Nordfriesland) 15.4.1956. Porträtaufnahme, 1952. |

Эмиль Нольде: особенности одного художника 07.08.2017

150 лет назад родился экспрессионист, мастер ярких цветовых решений Эмиль Нольде. Выставка в Буххайме рассказывает о его интересе к фантастическому и гротескному.
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin | Neue Galerie: Die Schwarzen Jahre. Geschichten einer Sammlung. 1933 – 1945, 21. November 2015 - 31. Juli 2016 Otto Dix (1891–1969): Flandern, 1934–1936. Öl und Tempera auf Leinwand, 200 x 250 cm. Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Jörg P. Anders. © VG Bild-Kunst, Bonn 2015

Многоликий Отто Дикс 30.03.2017

Провокатор и профессор, солдат и денди, семьянин и любовник, Отто Дикс был велик и многогранен, и как человек, и как художник.
+++Nur im Rahmen der Berichterstattung zur Ausstellung zu verwenden!+++ Otto Dix – Der böse Blick (K20, 11.02. – 14.05.2017) Otto Dix, Liegende auf Leopardenfell (Detail), 1927, Öl auf Tafel, 68 x 98 cm, Herbert F. Johnson Museum of Art, Ithaca, NY, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016 Foto: © Kunstsammlung NRW

Отто Дикс: злой взгляд (фотогалерея) 30.03.2017

Настоящая слава пришла к замечательному немецкому художнику Отто Диксу во время его недолгого, но очень продуктивного пребывания в Дюссельдорфе.

+++Der Fotograf / die Fotografin hat die Aufnahmen im Auftrag der DW erstellt, so dass alle Rechte bereits geklärt sind.+++ +++Der Lizenzgeber überträgt auf die DW an dem Beitrag/Rohmaterial: alle Nutzungs-, Ausschnitt- und Bearbeitungsrechte (insbes. TV, einschl. Pay-TV, HF und Online) nicht exklusiv auch zur Übertragung auf Dritte (insbes. Rebroadcaster) mit folgender Beschränkung: keine+++ Juli 2016+++Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo (c) DW/A. Götzmann

Офисный комплекс в стиле кирпичного экспрессионизма в Гамбурге (видео) 13.12.2016

Этот 10-этажный офисный комплекс в стиле кирпичного экспрессионизма был возведен в Гамбурге в 1922-1924 годах. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Franz Marc / Gemaelde von August Macke Marc, Franz Maler Muenchen 8.2.1880 - (gefallen) vor Verdun 4.3.1916. - 'Bildnis Franz Marc'. - Gemaelde, 1910, von August Macke (1887- 1914). Oel auf Pappe, 50 x 39 cm. Berlin, SMPK, Nationalgalerie. E: Franz Marc / Painting by August Macke Marc, Franz Painter Munich 8.2.1880 - (killed in action) Verdun 4.3.1916. - 'Portrait of Franz Marc'. - Painting, 1910, by August Macke (1887- 1914). Oil on cardboard, 50 x 39cm. Berlin, SMPK, Nationalgalerie.

Фотогалерея: Синий всадник Франц Марк 04.03.2016

Он рисовал синих коней, желтых коров и красных собак. 4 марта 2016 года исполнилось сто лет со дня смерти художника-экспрессиониста, погибшего в Первую мировую войну.
Bildergalerie Ausstellung August Macke und Franz Marc Eine Künstlerfreundschaft Abstrakte Formen II

Синие кони, желтые коровы и красные собаки Франца Марка 04.03.2016

Он рисовал синих коней, желтых коров и красных собак: 4 марта 2016 года исполнилось сто лет со дня выдающегося смерти художника-экспрессиониста, погибшего в Первую мировую войну.
Altstadt, Fachwerkhaus. Hansestadt Wismar - Stadtrundgang. Fotoreportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Фотогалерея: Висмар - трижды шведский город Германии 22.01.2016

В 1716 году этот немецкий город посетил Петр I, которого очень интересовали здешние укрепления.
Eine Frau geht am 18.11.2015 in der Berlinischen Galerie in Berlin während einer Vorbesichtigung der Ausstellung Max Beckmann und Berlin an den Bildern Harry Graf Kessler (l, Öl auf Leinwand von Edvard Munch, 1906) und Bildnis Hanns Rabe (r, Öl auf Leinwand von 1911) von Max Beckmann vorbei. Beckmann hatte das Munch-Gemälde als Vorbild für sein Bild von Hanns Rabe genommen. Die Ausstellung ist vom 20. November 2015 bis 15. Februar 2016 zu sehen. Foto: Soeren Stache/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/S. Stache

Берлин Макса Бекмана (видео) 15.01.2016

Выставка в музее современного искусства Berlinische Galerie рассказывает о решающей роли Берлина в жизни и творчестве выдающегося художника.
STURM-Frauen, Ausstellungsansicht, Lavinia Schulz, Insektentänzer, Große Technik, Toboggan Mann (ca. 1924, v.l.n.r.), Schirn Kunsthalle Frankfurt 2015 © Foto: Norbert Miguletz Ausstellung STURM-FRAUEN. KÜNSTLERINNEN DER AVANTGARDE IN BERLIN SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT *** NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DER AKTUELLEN REDAKTIONELLEN BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT ***

Как женщины брали "штурмом" Берлин 01.12.2015

Среди художниц на выставке во Франкфурте-на-Майне есть несколько малоизвестных имен. Им было трудно пробиться в искусстве среди мужчин, но именно благодаря мужчине мы знаем о них.
Die Bilder Sitzendes Mädchen (l, 1919) von Max Pechstein und Badende mit blondem, offenem Haar (um 1903) von Pierre-Auguste Renoir sind am 20.05.2015 in der Alten Nationalgalerie Berlin zu sehen. Die Exponate gehören zu der Ausstellung Impressionismus - Expressionismus. Kunstwende, die bis zum 20. September auf der Museumsinsel gezeigt wird. Foto: Stephanie Pilick/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Выставка в Берлине провоцирует диалог импрессионистов и экспрессионистов 21.05.2015

В чем состоит принципиальное различие между двумя главными направлениями изобразительного искусства в Европе? В чем заключается сходство? Ответы – на выставке в Берлине.
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