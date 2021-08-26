Экспрессионизм

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За плечами этого 23-летнего немецкого художника - уже более чем 15-летняя успешная карьера. Очередная выставка Леона Лёвентраута открывается в Мюнхене.
Художественный музей в Бонне подготовил экспозицию произведений Алексея фон Явленского. Из-за пандемии выставка, конечно, не работает, но увидеть ее все-таки можно.
Пятый федеральный канцлер ФРГ и его супруга были большими ценителями изобразительного искусства и покупали то, что им нравилось.
В офисе федерального канцлера до недавнего времени висели две картины немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде. Ангела Меркель решила от них избавиться.
Веймарская республика - особенное для Германии время: рушились устои, начиналась новая жизнь, пьянила свобода... Атмосферу "золотых двадцатых" возрождает выставка во Франкфурте.
Василий Кандинский восхищался талантом своей ученицы. Вскрое она стала его возлюбленной. По случаю 140-летия со дня рождения художницы Мюнтер в Мюнхене открылась беспрецедентная выставка.
150 лет назад родился экспрессионист, мастер ярких цветовых решений Эмиль Нольде. Выставка в Буххайме рассказывает о его интересе к фантастическому и гротескному.
Провокатор и профессор, солдат и денди, семьянин и любовник, Отто Дикс был велик и многогранен, и как человек, и как художник.
Настоящая слава пришла к замечательному немецкому художнику Отто Диксу во время его недолгого, но очень продуктивного пребывания в Дюссельдорфе.
Этот 10-этажный офисный комплекс в стиле кирпичного экспрессионизма был возведен в Гамбурге в 1922-1924 годах. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Он рисовал синих коней, желтых коров и красных собак. 4 марта 2016 года исполнилось сто лет со дня смерти художника-экспрессиониста, погибшего в Первую мировую войну.
Он рисовал синих коней, желтых коров и красных собак: 4 марта 2016 года исполнилось сто лет со дня выдающегося смерти художника-экспрессиониста, погибшего в Первую мировую войну.
В 1716 году этот немецкий город посетил Петр I, которого очень интересовали здешние укрепления.
Выставка в музее современного искусства Berlinische Galerie рассказывает о решающей роли Берлина в жизни и творчестве выдающегося художника.
Среди художниц на выставке во Франкфурте-на-Майне есть несколько малоизвестных имен. Им было трудно пробиться в искусстве среди мужчин, но именно благодаря мужчине мы знаем о них.
В чем состоит принципиальное различие между двумя главными направлениями изобразительного искусства в Европе? В чем заключается сходство? Ответы – на выставке в Берлине.
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