Эксперт: Процесс о сбитом "Боинге" могут разделить, выделив дело Пулатова

В судебном комплексе амстердамского аэропорта "Схипхол" в пятницу, 3 июля, заканчивается второй блок начавшихся в марте слушаний по делу о сбитом в июле 2014 на востоке Украины "Боинге" авиакомпании Malaysia Airlines. Суд проходит заочно над тремя гражданами России и одним украинцем. DW поговорила с доцентом Свободного университета Амстердама, экспертом по международному праву Марике де Хун о первых итогах, возможной продолжительности суда и о том, почему она советует смотреть прямую трансляцию всем интересующимся.

DW: Как вы считаете, достаточно ли у обвинения предъявленных на слушанияхдоказательств для обвинительного приговора?

Марике де Хун: Делать такие выводы слишком рано. Мы пока находимся на стадии предварительного рассмотрения дела, в ходе которого обвинение рассказывает о ходе расследования, но не обсуждаются доказательства.

- Смомента катастрофы прошло шесть лет. Как долго может в целом продлиться суд?

Марике де Хун

- Думаю, что несколько лет. Возможно, будет решено разделить четыре дела, отделив Олега Пулатова, единственного из обвиняемых, чьи интересы в суде представляют адвокаты (что в свою очередь требует большего времени), от остальных троих, которых судят заочно. То есть в какой-то момент мы можем увидеть, что по этим трем начнется рассмотрение по существу, не исключено, что уже этой осенью. Дело Пулатова может затянуться. Также возможны апелляции в ходе процесса и после его окончания. Это займет годы, быть может, пять лет.

- Есть ли правовая возможность для такого разделения четырех дел?

- Да. Это связано с тем, что с самого начала разумно решили проводить четыре отдельных процесса, то есть по каждому из подозреваемых. С правовой точки зрения их дела можно разделить, с этим нет проблем. Конечно, это выглядит несколько странно, поскольку это один и тот же суд, и придется рассматривать дела по существу по очереди. Но это уже сыграло свою роль. Когда защита попросила дополнительное время, обвинение предложило продолжить рассмотрение по трем остальным делам. На что защита ответила: давайте не будем спешить. Теперь суду нужно найти баланс между интересами сторон.

- Как бы вы оценили стратегию адвокатов Пулатова?

- Пока они не раскрыли свою стратегию, свои карты, но сделали несколько замечаний. Это связано с тем, что у них не было достаточно контактов с их клиентом для разработки стратегии, и они попросили больше времени для ее выработки. Адвокаты Пулатова дали понять, что, возможно, поставят под сомнение независимость обвинения в связи с участием Украины в международной следственной группе (JIT). В таком случае адвокатам придется объяснить, какова с их точки зрения связь между четырьмя обвиняемыми и тем, что Украина не закрыла свое воздушное пространство. Обвинение же говорит, что независимо от роли Украины эти люди оказались в том месте с комплексом "Бук" и выпустили ракету, чего не должно было быть. Поэтому, считает обвинение, они виновны в убийстве.

Еще один интересный аргумент, который выдвинула защита - будет ли у подсудимых "иммунитет комбатанта" (гарантированная международным правом защита от преследования, предусмотренная для участников вооруженных конфликтов - Ред.). Обвинение считает, что такого иммунитета нет, но защита может попытаться доказать обратное и отвергнуть все дело целиком. Обвинение указывает, что версия защиты означала бы, что подсудимый сражался на стороне России, что отрицают и Россия, и сама защита. Однако адвокаты могут попытаться доказать, что "иммунитет комбатанта" действует и в вооруженном конфликте, который не является международным, то есть что у "повстанцев" тоже может быть такой иммунитет. Это не очень сильный аргумент, но это сложный аспект международного права. Возможно, нидерландскому суду придется дать на него ответ.

- Каковы с вашей точки зрения главные итоги процесса на данный момент?

- Не следует забывать, что это уголовный процесс. На скамье подсудимых - конкретные люди. Но в этом случае мы постоянно говорим и о роли России, то есть в уголовном деле против физических лиц речь также идет об иностранном государстве. В начале процесса, напомню, обвинение жестко осудило Россию за попытки вмешательства в расследование. С другой стороны, о России говорят в контексте "иммунитета комбатанта". Это один из существенных моментов суда - речь идет и о поступках конкретных лиц, но и о том, что сделала или не сделала Россия.

- Этот процесс для Нидерландов беспрецедентный, с ним связано много ожиданий. Насколько он их сейчас оправдывает?

- Думаю, в значительной степени оправдывает. Видно, что все стороны пытаются объяснить, что происходит. Это почти как урок юриспруденции, и я советую всем, кто интересуется, особенно студентам уголовного права, смотреть прямые трансляции заседаний. Это интересно и для международной аудитории, поскольку объясняются особенности законодательства, в частности то обстоятельство, что в Нидерландах возможен заочный суд. Это не просто выяснение, что произошло, кто виновен и какое будет наказание, но и объяснение, в том числе родственникам жертв и наблюдателям, в чем суть процесса. Справедливость - это не только вопрос, кто и на сколько лет сядет в тюрьму, потому что в этом случае, возможно, не сядет никто, а если сядет - то не скоро.

Ценность суда заключается в том, что в итоге мы узнаем, что произошло на самом деле. Кто-то может сказать, что, мол, до этого уже были журналистские расследования, например, Bellingcat, но важно, что здесь действия конкретных людей и связи между ними будут прозрачно и публично разобраны в суде, судьи ознакомятся с доказательствами и решат, виновны ли подсудимые в преступлениях, в которых их обвиняют. Это само по себе ценно.

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