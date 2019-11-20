Эксперт ООН обеспокоен масштабом применения пыток в мире

Спецдокладчик ООН Нильс Мельцер выразил обеспокоенность по поводу увеличения числа случаев применения пыток во многих регионах мира. "Больше всего меня беспокоит эрозия прав человека. От Китая с Гонконгом и уйгурами до России и полицейского насилия в США и их нападок на Международный уголовный суд. От Сирии до Бразилии и всемирного миграционного кризиса. Права человека сворачиваются повсюду – пределов такому списку просто нет", - сказал Мельцер в интервью медиакомпании DW по случаю Международного дня поддержки жертв пыток, отмечаемого в пятницу, 26 июня.

Эксперт ООН особо отметил "печально известную систему пыток" в Сирии. В связи с первым судебным процессом в ФРГ по делу предполагаемых преступников, которым вменяется в вину совершение жестоких деяний в Сирии, он указал на огромную важность того, чтобы "высветить эту ужасающую систему".

Дело Джулиана Ассанжа

Нильс Мельцер также особо выделил дело основателя разоблачительной интернет-платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Преследуя Ассанжа, мы идем к установлению стандарта, при котором государствам позволяется скрывать свои собственные преступления и не рисковать тем, что их могут привлечь за это к ответственности. При этом важно подчеркнуть следующее: если такое пройдет один раз, то тогда действительно останется лишь маленький шаг от правового государства до тирании", - предупредил Мельцер.

Спецдокладчик ООН сказал, что "сирийскую тюрьму, конечно, нельзя сравнивать с британской тюрьмой", но при этом отметил, что пытка – широкое понятие, которое распространяется не только на физическую, но и на психологическую жестокость.

По словам Мельцера, Ассанжа осмотрели два врача, специализирующиеся на обследовании жертв пыток, и пришли к выводу, что у основателя WikiLeaks все симптомы, свидетельствующие о том, что он пережил длительные психологические пытки.

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