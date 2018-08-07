Эксперт: Иранская политика Трампа рискованна и наивна

Соединенные Штаты возобновили санкции против Ирана. В указе, подписанном 6 августа президентом США Дональдом Трампом, отмечается, что приостановленные в 2015 году в рамках соглашения по ядерной программе Тегерана штрафные меры вводятся снова, чтобы оказать экономическое давление на правительство в Иране. По мнению Вашингтона, от иранского режима исходит "целый ряд угроз". В их числе - разработка и распространение ядерного и других видов вооружений, поддержка террористических группировок и "злонамеренные действия" иранской силовой структуры "Корпус стражей исламской революции" (КСИР).

DW поговорила с сотрудником Германского общества внешней политики (DGAP) Хеннингом Рике (Henning Riecke) о претензиях к Ирану со стороны Соединенных Штатов, о том, насколько реалистичны надежды Вашингтона на последствия штрафных мер и о том, как возобновление американских санкций скажется на ядерном соглашении с Ираном и европейском бизнесе в Исламской Республике.

Deutsche Welle: Что стало мотивом возобновления Соединенными Штатами санкционного режима против Ирана? Ведь администрацию президента Трампа неоднократно подвергали резкой критике за намерение вновь ввести в действие приостановленные санкции.

Хеннинг Рике

Хеннинг Рике: Для американцев никогда не был важен сам по себе вопрос ядерной программы Ирана - их претензии к Тегерану всегда были комплексными. Сюда входит и поддержка шиитских военизированных группировок в соседних странах, и давление на Израиль или отрицание права Израиля на существование, и неудовлетворительная ситуация с правами человека в Иране, и конфликт с Саудовской Аравией, и роль Тегерана в Сирии и Ираке, укрепившая стратегическую ситуацию в Иране.

Всему этому Соединенные Штаты хотят положить конец. С точки зрения Вашингтона, изначально соглашение с Ираном было подписано для того, чтобы привлечь внимание к ядерной проблеме и в какой-то мере поспособствовать дальнейшим переговорам с иранскими властями. Но этого достичь не удалось.

Теперь же правительство США под управлением Дональда Трампа и республиканцы надеются, что жесткое экономическое давление, которое они хотят оказать на Иран, сломит режим в Тегеране, и что тогда жители страны в определенной степени восстановят демократию.

- Реалистична ли, на ваш взгляд, подобная политика?

- Нет, это очень рискованная и наивная политика. Хотя многие иранцы и ругают свое правительство, они в целом не против Исламской Республики. Прежде всего, в иранцах очень сильно развиты националистические чувства, и они ненавидят внешнее вмешательство в дела своей страны. Иранцы не забыли, что в 1953 году США с Великобританией свергли демократически избранного президента и восстановили правление шаха, который был авторитарным деспотом. Об этом знает каждый школьник в стране.

- Насколько высоки шансы того, что ЕС или правительство ФРГ смогут сохранить ядерное соглашение с Ираном, предоставив Тегерану экономические гарантии?

- Шансы, на мой взгляд, не слишком высоки. Из-за вторичных санкций бизнес с иранскими компаниями в определенных секторах становится практически невозможным, не только для американских, но и для иностранных фирм. (Вторичные санкции означают, что на все предприятия, которые ведут бизнес с Ираном в отраслях, подпадающих под санкции, будут наложены штрафы. - Ред.) Любое другое сотрудничество также будет невозможно, потому что банки откажутся участвовать в нем, чтобы не попасть под санкции США.

Европейскому Союзу нелегко противодействовать всему этому. Собственно говоря, существует так называемый "блокирующий регламент" (blocking statut), который в определенном смысле запрещает европейским структурам подчиняться американским санкциям против Ирана, а также содержит в себе возможность компенсации. Но его трудно будет ввести в действие. Каждая фирма сама будет решать, готова ли она уйти с американского рынка в долгосрочной перспективе или нет. А он по-прежнему куда привлекательней иранского. Так что законного способа заставить европейские компании вести активную деятельность с Ираном нет.

Иными словами, американцы создали ситуацию, в которой фактически никто не может вести нормальный бизнес с Ираном - кроме России и Китая с их госконцернами, которые, вероятно, смогут найти решение проблемы с банковскими переводами. У ЕС шансов на это мало.

- Есть ли еще основа для общей политической линии ЕС и США в отношении Ирана?

- Думаю, европейцы заинтересованы в том, чтобы вернуть США в команду. Однако же, это кажется довольно сложным, если взглянуть на список требований к Ирану министра иностранных дел США Помпео (Госсекретарь США Майк Помпео - Ред.). Существуют очень жесткие требования в отношении ядерной программы, она должна быть сокращена еще больше и еще на более длительное время, чем предусмотрено в уже подписанном ядерном соглашении. Разработка баллистических ракет должна быть снижена до минимального уровня. Иран должен отказаться от участия во всех конфликтах в соседних странах и прекратить поддержку шиитских группировок. Все это требования, выполнение которых отчасти не так легко доказать. В любом случае, Ирану пришлось бы изменить свою внешнюю политику таким образом, что от Исламской Республики мало что осталось бы.

- Не слишком ли высоки эти требования?

- Стоило бы выяснить, что действительно важно для американцев. Это правильно, что иранскую ядерную программу нужно сдерживать. Возможность вести о ней переговоры должна быть частью пакета. Право Израиля на существование также нельзя ставить под вопрос, даже если этого трудно будет добиться от Ирана, где антагонизм к Израилю является частью государственной политики. И, в принципе, можно было бы потребовать от Ирана сыграть конструктивную роль в конфликтах в Сирии и Йемене и использовать свое влияние на соответствующие группы с тем, чтобы добиться прекращения боевых действий.

И если бы Иран был готов выполнить эти требования, американцам было бы сложно сказать: "Вы - злодеи". Нужно было бы вести переговоры по крупному пакету требований и добиваться от Ирана уступок. В большинстве случаев позиция европейцев и американцев была бы сходной. Но в посудной лавке было разбито слишком много посуды! После того как Трамп захотел пересмотреть все соглашения, было разрушено доверие, и у иранцев возник закономерный вопрос: можно ли вообще верить в то, что достигнутый договор - при условии, что он будет достигнут - сохранится в силе?

- Как должен отреагировать Иран?

- На самом деле, Иран не настолько заинтересован в ядерной программе, чтобы рисковать навлечь на себя эти санкции. И он был бы заинтересован в уступках Западу в каком-то из направлений, но США подняли планку настолько высоко, что Тегеран не может ее взять.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:25 Now live 02:25 мин Поделиться Над Ираном нависла угроза войны Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/32DST Осуществит ли Трамп военные угрозы против Ирана?