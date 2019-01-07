 Эксперты WADA вновь попытаются проверить лабораторию в Москве | Новости из Германии о России | DW | 07.01.2019

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Россия

Эксперты WADA вновь попытаются проверить лабораторию в Москве

После отказа российских властей предоставить WADA данные Московской антидопинговой лаборатории в декабре эксперты Всемирного антидопингового агентства вновь приедут в Москву.

Московская антидопинговая лаборатория (Фото из архива)

Московская антидопинговая лаборатория (Фото из архива)

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 января вновь прибудут в Москву для получения базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте WADA  в понедельник, 7 января.

Техническая группа из трех человек прибудет в Москву для получения доступа и извлечения данных из системы управления лабораторной информацией и базовых аналитических данных, созданных бывшей Московской лабораторией.

В сообщении WADA подчеркивается, что "доступ к данным, а также их последующая аутентификация и анализ по-прежнему имеют решающее значение для оправдания спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, о которых упоминалось в исследованиях, проведенных при поддержке WADA Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном".

Экспертов WADA не допустили к секретам лаборатории

Контекст

Вслед за рядом национальных спортивных организаций за исключение РФ из WADA выступил и один из комитетов агентства. Любые компромиссы станут доказательством несостоятельности WADA, заявили в нем. (03.01.2019)

Если РФ не передаст экспертам WADA данные об антидопинговых пробах, это повлечет за собой дисквалификацию всех российских спортсменов и невозможность проводить в стране международные состязания, предупредил Юрий Ганус. (27.12.2018)

20 сентября 2018 года исполком WADA вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия кодексу, которого российская организация была лишена в 2015 году. Главным условием восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря 2018 года доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, но этого не случилось.
Экспертам WADA во время их визита в декабре не разрешили извлечь базу данных  под предлогом того, что привезенное ими оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством.

Судьба российских спортсменов решится в январе

Поскольку российская сторона не предоставила до 31 декабря базу данных, главы антидопинговых агентств 16 стран выступили за повторное отстранение РУСАДА, что грозит российским спортсменам отлучением от участия в международных соревнованиях.

Независимый комитет по соответствию (CRC) соберется 14-15 января, чтобы рассмотреть статус соответствия РУСАДА. Рекомендация CRC будет затем рассмотрена Исполнительным комитетом на внеочередном совещании, которое состоится по телефону в последующие дни, говорится в сообщении WADA.

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Допинговый скандал: какие требования должно выполнить РУСАДА

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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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Ссылки в интернете

Заявление WADA

Аудио- и видеофайлы по теме

Допинговый скандал: какие требования должно выполнить РУСАДА  

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WADA обвинило в кибератаке российских хакеров  

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