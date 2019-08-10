Эксперты США предполагают взрыв двигателя на ядерной тяге под Архангельском

Американские эксперты полагают, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области 8 августа произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. При взрыве ракетного двигателя на жидкостном топливе (о чем сообщило Минобороны РФ - Ред.) не меняется радиационный фон, цитирует агентство Reuters в субботу, 10 августа, Анкита Панду из Федерации американских ученых (FAS).

"Взрывы ракетных двигателей на жидкостном топливе не приводят к выбросу радиации, а мы знаем, что русские работают над неким ядерным двигателем для крылатой ракеты", - указал Панда.

Джеффри Льюис из Института международных исследований в Миддлбери тоже предположил, что авария на российском полигоне произошла во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. При этом он сослался на проведенный им и его коллегами анализ спутниковых фотографий полигона и других данных.

По мнению команды Льюиса, в 2018 году российские военные перенесли на полигон под Нёноксой располагавшуюся на Новой Земле установку для ракетных испытаний. На спутниковых снимках видна скатывающаяся на рельсах конструкциях, аналогичная той, что ранее была вывезена с Новой Земли, указал ученый.

Эксперты также изучили сигналы принятой в судоходстве Автоматической идентификационной системы (AIS) и указали, что одним из находившихся у побережья в день взрыва судов был корабль "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов и ранее замеченный у берегов Новой Земли. Для испытаний ракет с обычным двигателем нет необходимости в присутствии такого судна, указал далее Льюис. По его данным, "Серебрянку" дислоцировали в запретной зоне, созданной у побережья за месяц до испытаний, чтобы исключить присутствие там посторонних судов.

В 2018 году Путин заявил об испытаниях новой ракеты

Reuters напоминает, что в марте 2018 году президент РФ Владимир Путин заявлял в выступлении перед парламентом об успешных испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной установкой, имеющей неограниченную дальность и неуязвимой для всех существующих систем ПРО. В России она называется 9М730 "Буревестник", НАТО обозначил ее как SSC-X-9 Skyfall.

Одновременно агентство цитирует неназванного высокопоставленного чиновника администрации США, выразившего скептицизм в отношении официальных разъяснений РФ после ЧП в Архангельской области. "Мы продолжаем следить за событиями на российском Севере, но заверения Москвы о том, что все нормально, кажутся нам пустыми", - указал он, проведя параллели с информационной политикой советского руководства после чернобыльской катастрофы.

При этом он не подтвердил и не опроверг версию о ЧП с крылатой ракетой на ядерном топливе.

ЧП в Архангельской области

8 августа министерство обороны РФ сообщило о гибели двух человек и ранении шести в результате взрыва на ракетном полигоне Беломорской военно-морской базы близ села Нёнокса в Архангельской области. ЧП произошло во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки, указало далее ведомство.

На следующий день "Росатом" заявил о гибели пяти своих сотрудников на полигоне в Архангельской области. при испытаниях баллистических ракет для атомных подводных лодок. По версии госкорпорации, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке.

Краткосрочное повышение радиационного фона

Власти Архангельской области подтвердили, что после взрыва 8 августа датчики показали отличный от нормы уровень радиации. В период с 11:50 мск до 12:20 мск он был на уровне 2 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6. Позднее уровень радиации вернулся в норму. Администрация близлежащего Северодвинска в день аварии также сообщила о краткосрочном повышении уровня радиации, на следующий день заявление было удалено. В аптеках Северодвинска и Архангельска раскупили йод и йодосодержащие препараты. Местные власти подобных рекомендаций не давали, детальных инструкций местное население не получило.

Администрация морских портов Западной Арктики по требованию Минобороны РФ запретила на месяц свободное плавание в Двинском заливе Белого моря. Ограничение будет действовать до 10 сентября.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Зона отчуждения После аварии на ЧАЭС возникла необходимость контроля на территориях, которые подверглись наибольшему радиоактивному загрязнению - это города Чернобыль и Припять. 30-километровая зона вокруг станции была закрыта для свободного доступа. Сегодня в Чернобыле расположено предприятие по управлению зоной отчуждения, там также живут до 2800 человек персонала предприятий, строящих арку для саркофага.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Чернобыльская АЭС В 1970-х годах в Чернобыльском районе началось строительство первой атомной электростанции на Украине. ЧАЭС расположена в 3 км от города Припять и в 18 км от города Чернобыль. Она производила десятую долю электроэнергии в УССР. Полностью ЧАЭС была остановлена только в конце 2000 года. Сейчас продолжаются работы по строительству нового изолирующего сооружения над четвертым энергоблоком.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Чернобыль - административный центр зоны отчуждения До аварии в Чернобыле проживали 12,5 тыс человек, все они были эвакуированы через несколько дней после трагедии. На данный момент город входит в 30-километровую зону отчуждения, являясь ее административным центром. Персонал находящихся здесь предприятий проживает в заброшенных многоквартирных домах. При пересечении границ зоны отчуждения все обязаны проходить дозиметрический контроль.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Арка - новое укрытие для саркофага В ликвидации аварии на ЧАЭС участвовали более 600 тысяч человек. Главной их задачей было строительство бетонного саркофага для 4-го энергоблока. Под действием внешних факторов и радиации старое укрытие начало разрушаться, что несет опасность - там до сих пор хранятся около 200 т радиоактивных веществ. Новое арочное сооружение должно накрыть саркофаг и позволить начать его частичный демонтаж.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии "Самоселы" в зоне отчуждения До сих пор концентрация радионуклидов в зоне отчуждения высока, что не позволяет снять ограничения на проживание там. Однако вскоре после аварии и эвакуации местные жители под разными предлогами начали возвращаться в родные дома. Этих людей прозвали "самоселами". На сегодняшний день их в зоне около 180 человек: 80 - в Чернобыле и еще около 100 - в селах, расположенных в 30-километровой зоне.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Автолавка с продуктами два раза в месяц В основном "самоселы" - это пожилые люди. Они проживают сейчас в четырех деревнях 30-километровой зоны отчуждения. "Самоселы" выращивают овощи и фрукты, собирают грибы в лесу и пьют воду из колодцев. Из благ цивилизации у них только электричество. Продуктовая автолавка с хлебом и крупами приезжает два раза в месяц, а раз в месяц почтальон развозит пенсии.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Припять - город-призрак Город Припять расположен на берегу одноименной реки в 3 км от ЧАЭС. Именно он подвергся наибольшему радиоактивному загрязнению. Население города Припять составляло 47,5 тыс человек, на следующий день после аварии все они были эвакуированы. Даже после проведения работ по дезактивации уровень радиации слишком высок, поэтому город непригоден для проживания.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Секретный объект "Дуга-1" Секретный объект "Дуга-1" - радиолокационная станция советских времен, предназначенная для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. "Дуга-1" так никогда и не заступила целиком на боевое дежурство. Размеры сооружения из множества антенн - 700 м в длину и 150 м в высоту. После аварии на ЧАЭС объект законсервировали, позже основные его элементы демонтировали и вывезли.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии "Ковш смерти" Так называемый "ковш смерти" - одна из нынешних достопримечательностей города Припять. Ковш использовался при ликвидации последствий аварии непосредственно на 4-м энергоблоке ЧАЭС. Излучение от ковша (даже в нескольких метрах от него) превышает норму в десять тысяч раз. Прикасаться к нему запрещено.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Образцовый город советской эпохи Город Припять строился как образцово-показательный, при его возведении использовались инновационные для тех лет архитектурные решения. На момент эвакуации в 1986 г. в Припяти было 15 детских садов, 5 школ, бассейны, столовые, спорткомплексы, поликлиники, кинотеатр и дворец культуры. Сейчас от города почти ничего не осталось: дороги заросли, во многих зданиях обвалились внутренние перегородки.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Мертвая земля Припять должен был стать самым красивым, образцовым городом советской Украины. Но в историю он вошел как город-памятник самой страшной ядерной катастрофы в мире. На данный момент в Припяти действует только спецпрачечная, станция фторирования и обезжелезивания воды и гараж спецтехники ЧАЭС. В городе не проживает ни один человек.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Зона экстремального туризма Ежегодно зону отчуждения посещает несколько тысяч туристов-экстремалов. До начала конфликта на востоке Украины среди туристов-иностранцев лидировали граждане России. Сегодня больше всего гостей из Польши, Чехии и США. Автор: Анастасия Магазова

