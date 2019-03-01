 Эксперты ОЗХО подтвердили факт химической атаки в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Эксперты ОЗХО подтвердили факт химической атаки в Сирии

В 2018 году в сирийском городе Дума, вероятнее всего, был применен хлор, говорится в заключении Организации по запрещению химического оружия.

Здание ОЗХО

Здание ОЗХО

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года было применено химическое оружие. Об этом говорится в заключении ОЗХО, представленном в пятницу, 1 марта. Вероятнее всего, речь идет о применении хлора.

Контекст

Власти РФ совместно с сирийским режимом препятствуют приезду в Думу экспертов из ОЗХО и пытаются помешать расследованию предполагаемой химатаки, заявила Хезер Науэрт. МИД РФ отвергает обвинения. (20.04.2018)

Россия гарантировала уничтожение запасов химического оружия в Сирии, так что она несет ответственность за его дальнейшее использование там, заявила Хезер Науэрт . (18.05.2018)

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума. Жертвами атаки стали мирные жители. По информации Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 49 человек и еще около 650 обратились в больницы за помощью.

В документе ОЗХО не называется виновный в применении химического оружия.

Заключения экспертов вызвали резкую критику со стороны России. Она, как и сирийские власти, считает, что в Думе речь шла об инсценировке химической атаки со стороны оппозиции, чтобы обвинить в этом Башара Асада.

По данным берлинской некоммерческой организации Global Public Policy Institute (GPPi), в Сирии более 300 раз использовалось химическое оружие. В 98 процентах случаев его применяли правительственные войска.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 01:48

Как жители Идлиба пытаются подготовиться к химатаке

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как жители Идлиба пытаются подготовиться к химатаке  

Пентагон о ракетных ударах по Сирии  

Что известно о химатаке в сирийской Думе  

Также по теме

Großbritannien London - Premierministerin Theresa May

Мэй созвала министров на экстренное заседание по Сирии 12.04.2018

Правительство Великобритании обсудит ответ на предполагаемое применение химического оружия в Сирии. Все указывает на ответственность режима Асада за удар по Думе, считает Тереза Мэй.

Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus

США, Великобритания и Франция совершили удары по Сирии 14.04.2018

В ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе президент Трамп объявил, что США совершили военный удар в Сирии. DW ведет хронику событий (время мск).

Syrien Duma Trauer nach Giftgasangriff

Эксперт ОЗХО не ждет скорых результатов расследования в Думе 13.04.2018

По мнению консультанта ОЗХО, немецкого химика Ральфа Траппа результатов расследования предположительной химической атаки в сирийской Думе придется ждать несколько недель.

Реклама

Самые читаемые

"Путин и мафия": Немецкий канал ZDF показал фильм о коррупции в России  

Верховная рада может принять закон о госязыке в конце марта  

Польша инвестирует в модернизацию своей армии 50 млрд долларов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно