Эксперты обвинили ФРГ в нарушениях при экспорте вооружений

Германия уже 30 лет систематически нарушает основополагающие принципы экспорта вооружений. С таким утверждением выступили эксперты Гессенского фонда исследования мира и конфликтов (HSFK), которые провели исследование по заказу международной экологической организации Greenpeace. Результаты их работы опубликованы в воскресенье, 19 июля.

"Германия одобряет (поставки. - Ред.) и экспортирует военное оружие и технику в страны, находящиеся в состоянии войны и кризиса, в государства, нарушающие права человека, и в регионы, где отмечается напряженность", - утверждается в исследовании.

Особое внимание в публикации уделяется соответствию политики ФРГ в области экспорта вооружений, которая проводится с 1990 года, с общей позицией ЕС по данному вопросу. Так, Евросоюз выработал восемь критериев, которые должны учитываться при утверждении подобных поставок. К ним относятся, в частности, "уважение прав человека и международного гуманитарного права страной конечного назначения", а также условие "поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе".

По утверждению исследователей, Германия "неоднократно нарушала эти критерии". В качестве примера авторы публикации приводят ситуацию в сентябре 2014 года в Мексике, когда полиция жестоко разогнала студенческие протесты, применив штурмовую винтовку HK G-36 из германских поставок.

Рекордный объем поставок за 10 лет

В середине июня стало известно, что общая стоимость экспортированных из Германии вооружений в 2019 году превысила 8 млрд евро, что стало рекордом за последние 10 лет. По данным министерства экономики ФРГ, 55,9 процента от объема экспорта вооружений в 2019 году пришлось на страны ЕС и НАТО, а также приравниваемые к ним государства, с которыми Германия поддерживает особенно тесное сотрудничество в сфере безопасности.

Таким образом, рост общего объема экспорта вооружений в 2019 году был обусловлен растущими тратами этих стран на оборону, отмечали в Минэкономики ФРГ. На общем фоне выделялся, в частности, крупный заказ из Венгрии, добавили представители министерства.

Кто купил больше всего вооружений у Германии

В то же время на так называемые "третьи страны" в 2019 году пришелся объем экспорта вооружений в размере 3,53 млрд евро, что примерно соответствуют среднему показателю за последние пять лет.

Основными покупателями немецкого вооружения из числа "третьих стран" в 2019 году были Алжир (847 млн евро), Египет (802 млн евро), а также Южная Корея (373 млн евро), ОАЭ (257 млн евро) и Катар (236 млн евро), следовало из отчета.

В партии "зеленых" рост экспорта вооружений раскритиковали как "безответственный".

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