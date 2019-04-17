Экономический кризис в Турции бьет по популярности Эрдогана

Долгое время многие жители Турции считали экономический кризис некоей абстрактной опасностью. Однако его влияние ощущается все сильнее. В частности, в январе 2019 года по карманам миллионов турок ударило падение курса национальной валюты. Прежде всего оно повлияло на то, что резко взлетели цены на фрукты и овощи.

После муниципальных выборов 31 марта ситуация в стране продолжала ухудшаться. К примеру, за килограмм лука в некоторых местах приходится платить 10 турецких лир (в пересчете около 1,5 евро) - примерно в три раза больше, чем в прошлом году. Цены на лук особенно возмущают турок, потому что он - один из основных продуктов питания и входит в целый ряд блюд местной кухни.

На рынке в стамбульском районе Кадыкёй, прямо у Босфорского пролива, настроения соответствующие. "Я такого еще никогда не видел. Раньше картошка, помидоры, лук были самыми обычными продуктами на столе, а в этом году они чуть ли не предметы роскоши", - жалуется кто-то из покупателей. Один из продавцов добавляет: "Нашей экономике конец, от нее ничего не осталось. Поэтому-то все так и подорожало: бобы - 20 лир за килограмм, лук - 7 лир, помидоры - 15".

Партия Эрдогана постепенно теряет поддержку

С конца 2017 года курс турецкой лиры снизился почти на 30 процентов. Многие граждане Турции по-прежнему доверяют президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и его правительству. Однако расположение к ним избирателей, кажется, понемногу исчезает.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

На муниципальных выборах правящая Партия справедливости и развития (ПСР) проиграла оппозиции в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. Эксперты называют экономические проблемы главной причиной плохого результата ПСР на выборах.

По выражению Эрдогана, за "продуктовый террор" ответственны некие "темные силы". Спекулянты якобы держат лук в запасниках, чтобы существенно поднять на него цены. Некоторые эксперты утверждают, что инфляция на рынке продуктов питания является "самоспровоцированной". Для поддержки экономики ПСР годами активно поддерживала строительную отрасль, пренебрегая другими.

Провал экономической политики турецких властей

"Экономическая политика не была твердой и ориентированной на будущее", - полагает Эрдал Ялчин (Erdal Yalchin), профессор из немецкого Констанца, специалист по международным экономическим отношениям. По его словам, слишком много денег было потрачено на развитие инфраструктуры, вместе с тем долгие годы не удавалось достичь повышения производительности труда.

Провал этой стратегии, говорит Ялчин, особенно заметен в аграрном секторе: "Турция обладает идеальными климатическими условиями для продуктивного сельского хозяйства. Однако овощи и фрукты приходится импортировать - потому что в аграрный сектор инвестировали слишком мало".

Одна из главных проблем сегодняшней Турции - резкий рост цен на продукты питания

Девальвация лиры (евро и доллар стоят сейчас двое дороже, чем три года назад) создает многим турецким предприятиям большие проблемы. Для выполнения обязательств по кредитам, которые компании взяли у зарубежных инвесторов, в лирах нужно выплачивать все больше и больше. Однако выплаты по кредитам выросли еще и потому, что международные инвесторы стали более внимательны к рискам. Это связано с тем, что в самой Турции все меньше правовых гарантий, а на международной арене страна стала более проблемным партнером, полагает профессор Ялчин.

Что спасет экономику Турции?

В четвертом квартале 2018 года ВВП Турции упал на 2,5% - впервые за десять лет в стране зафиксирована рецессия. По данным Национального статистического ведомства, в период с декабря прошлого года по февраль нынешнего безработица составляла рекордные за десятилетие 14,7%, а среди молодежи этот показатель и вовсе достиг почти 27%.

10 апреля министр финансов Турции Берак Албайрак представил план по стимулированию экономического роста и борьбе с инфляцией. Время, оставшееся до следующих президентских и парламентских выборов в 2023 году, станет периодом "структурных экономических реформ", сообщил Албайрак. В частности, планируется ввести "строгую бюджетную дисциплину".

При этом программ, подобных этому плану, уже было представлено немало, но ни одна не была претворена в жизнь, напоминает профессор Ялчин. Выходом из экономического кризиса, по его словам, могло бы стать повышение производительности труда вследствие структурных реформ. Но они бы поставили многих жителей Турции в непростое положение.

По мнению Ялчина, в случае проведения таких реформ неприбыльные предприятия обанкротятся, упадет потребление, а безработица временно вырастет. Но и это еще не все: на переходный период Анкаре следует запросить программу помощи у международных кредиторов, в идеальном случае - у Международного валютного фонда (МВФ), продолжает профессор.

Эрдоган часто пренебрежительно отзывался об МВФ, да и в целом он опасается любого внешнего вмешательства. Кроме того, проведение политики жесткой экономии способно привести к дальнейшему падению его популярности.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Укрепление власти Эрдогана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет. За это время он медленно, но верно, как утверждают его оппоненты, превратил страну в республику имени себя. Укреплению власти Эрдогана предшествовали разнообразные события...

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Попытка путча как начало перемен В июле 2016 года в Турции имела место провалившаяся попытка вооруженного переворота. Путч, полагают наблюдатели, стал отличным поводом для проведения в стране изменений, выгодных лично Эрдогану. А начал он с многочисленных арестов людей, по мнению властей, причастных к мятежу.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Конституционный референдум 16 апреля 2017 года в Турции по инициативе Эрдогана состоялся конституционный референдум, на котором гражданам было предложено одобрить 18 поправок к турецкой конституции. Они предусматривали, в частности, переход от парламентской формы правления к президентской, упразднение должности премьер-министра и ряд других изменений.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Неубедительная победа Победу на референдуме одержали сторонники Эрдогана, но она оказалось не слишком убедительной. При явке свыше 85% от имеющих право голоса изменения конституции, по официальным данным, поддержали чуть больше 51% участников голосования. На фото - акция протеста противников президента, которые несут плакат "Не победили" (сторонники Эрдогана. - Ред.).

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Турция в Сирии Турция в гражданской войне в Сирии - один из ключевых игроков. После проведения военной операции в районе Африн на севере Сирии Эрдоган объявил, что будет продолжать наступления, пока там не останется ни одного террориста. Цель турецкого лидера - расширить сферы влияния в Сирии, а также ликвидировать очаги курдского сопротивления в приграничных областях.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Под звуки падающей лиры С начала 2018 года курс турецкой лиры упал почти на 20%. Эрдоган заявил, что причина падения - не экономические проблемы, а манипуляции игроков финансового рынка. И призвал жителей страны менять евро и доллары на лиры. Между тем проблемы со стабильностью нацвалюты возникли, в том числе, из-за снижения у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Внеочередные выборы - хитрый ход Эрдогана 24 июня 2018 года в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. За контроль над парламентом боролись два блока - проправительственный "Народный альянс" (в его составе и Партия справедливости и развития Эрдогана) и оппозиционный "Национальный альянс", а также прокурдская Партия демократии народов. Каждая из трех политических сил выдвигала и своего кандидата в президенты.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Оппозиция вывела на улицы миллионы людей Накануне выборов в Стамбуле прошла крупнейшая оппозиционная демонстрация. По данным организаторов, в ней приняли участие около 5 миллионов человек. Они выступили в поддержку кандидата в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррема Индже.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Итоги выборов: все предсказуемо Итоги выборов вряд ли кого-то удивили: Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявила о победе (52,5%) Эрдогана уже в первом туре президентских выборах и о победе блока с участием его партии (53,6%) на парламентских. При этом оппозиционному "Национальному альянсу" удалось набрать 32,7% на выборах в парламент.

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана Что дальше? Кандидат в президенты от оппозиции Мухаррем Индже признал победу Эрдогана, выразив при этом опасение, что в Турции может установиться "правление одного человека". Индже деликатно сформулировал то, о чем оппоненты президента говорят уже давно - и что, по их мнению, уже произошло. Какой дорогой пойдет Турция в ближайшем будущем? Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль

