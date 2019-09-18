Экономическая зависимость Беларуси от РФ: мешает ли она связям с ФРГ?

Юбилейный 10-й День немецкой экономики в Беларуси стал поводом для обсуждения проблем в двусторонних хозяйственных связях и путей их решения. Репортаж DW.
Под патронатом посольства Германии в четверг, 26 сентября, в Минске прошел юбилейный, 10-й по счету День немецкой экономики в Беларуси. Форум, организаторами которого выступили Немецко-белорусский экономический клуб и представительство немецкой экономике в РБ, собрал около 200 участников, среди которых бизнесмены, чиновники и дипломаты из двух стран.
Впервые с 2009 года в их числе был представитель руководства министерства экономики и энергетики ФРГ - статс-секретарь этого ведомства Ульрих Нусбаум (Ulrich Nussbaum). Итоги форума - в репортаже DW.
ФРГ хотела бы довести инвестиции в экономику РБ до 1 млдр долларов в год
"Немецкие компании приходят не для того, чтобы сорвать быстрые деньги и уйти с рынка, а чтобы здесь остаться. Это часть нашей торговой и экономической философии", - заявил, приветствуя участников форума, недавно приступивший к работе в РБ посол Германии Манфред Хутерер (Manfred Huterer). Он назвал Беларусь "прекрасным экономическим партнером", отметив географическое положение страны, ее членство в ЕАЭС, соседство с ЕС, динамично развивающийся IT-сектор и "высокую трудовую этику".
Но для развития сотрудничества, по словам дипломата, обе страны должны приложить дополнительные усилия: "Надо думать, как продолжать снимать торговые барьеры, улучшать инвестклимат, как помочь белорусским предприятиям выйти на немецкий рынок".
В ответном слове министр экономики РБ Дмитрий Крутой констатировал "взрывной всплеск" в отношениях Берлина и Минска во всех сферах, указав на интенсивность визитов политиков из ФРГ, "которых у нас не было в течение 20 лет и которые подстегнули интерес инвесторов и немецких компаний". По словам министра, двусторонний товарооборот в 2018 году увеличился до 3 млрд долларов, а объем инвестиций из Германии в белорусскую экономику рекордно вырос, достигнув 400 млн долларов. Это четвертый показатель среди всех стран, инвестировавших в Беларуси.
Крутой в этой связи рассказал о прощальном разговоре с предыдущим послом ФРГ Петером Детмаром (Peter Dettmar), который, пользуясь спортивной терминологией, заметил, что "четвертое место - это "деревянная" медаль, но Германия привыкла быть лидером, и мы договорились довести объем немецких инвестиций хотя бы до 1 млрд, это задача на ближайшее время".
Зависимость белорусской экономики от России остается проблемой
Статс-секретарь Минэкономики и энергетики ФРГ Ульрих Нусбаум в свою очередь назвал Беларусь важным партнером для Германии, отметив ее преимущества: "Квалифицированные кадры, у страны слава Пруссии СНГ, нет этнических конфликтов и других неблагоприятных моментов". Кроме того, Минск сыграл свою роль в урегулировании конфликта в Украине, что привело к сближению Беларуси с ЕС и Германией.
Нусбаум обозначил и проблемы, указав на сохранение "значительной зависимости местной экономики от российской", но попросив не воспринимать это как критику. Он пояснил, что такая зависимость - это результат тесного переплетения экономик в прежние годы, при этом слабость российского рынка напрямую отражается на Беларуси.
К негативным эффектам для Минска, по оценке статс-секретаря, может привести предпринятый РФ налоговый маневр в нефтяной отрасли, а также непредсказуемые запреты на ввоз сельхозпродукции "якобы по санитарным соображениям".
К проблемам Нусбаум также отнес доминирование госсектора в белорусской экономике, отсутствие среднего класса, недостаточность прежней стратегии для привлечения прямых иностранных инвестиций. Однако, по его выражению, власти РБ знают об этих проблемам и нацелены на их решение: "Нам нужно лишь подтолкнуть процесс и продемонстрировать привлекательность Беларуси, привозить сюда потенциально заинтересованный в сотрудничестве немецкий бизнес, достучатся до каждого города ФРГ".
Как повысить инвестиционную привлекательность РБ
Добиться улучшения инвестиционного климата в РБ призваны 35 рекомендаций, которые были выработаны Немецкой экономической группой в Беларуси (GET Belarus) с помощью результатов опроса представителей связанного с Германией бизнеса. Часть рекомендаций представил на форуме замруководителя GET BelarusРоберт Кирхнер (Robert Kirchner).
Так, он перечислил десять приоритетных реформ, которые могут дать быстрые результаты. Первые четыре предложения направлены на уменьшение административного бремени для компаний, далее следуют предложения сделать более прозрачной судебную систему и создать базу судебных решений, чтобы сократить правовые риски. Также речь идет об упрощении найма на работу в Беларуси иностранцев и условий ведения международного бизнеса.
Кирхнер отметил, что после рецессии 2015-2016 годов белорусская экономика демонстрирует устойчивое восстановление, в прошлом году ВВП вырос на 3%. Однако, несмотря на все положительные изменения, экономический рост в РБ, согласно среднесрочным прогнозам, не превысит 2%. Такая траектория, по словам Кирхнера, "не позволит догнать более развитые экономики и свидетельствует о том, что действующая экономическая модель исчерпала себя".
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