 Экономика Германии в первом квартале выросла на 0,4 процента | Экономические новости из Германии | DW | 15.05.2019

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Экономика

Экономика Германии в первом квартале выросла на 0,4 процента

Министр экономики ФРГ Альтмайер назвал известие о восстановлении роста экономики "первым проблеском". В то же время он подчеркнул, что успокаиваться рано.

Германия переживает строительный бум

Германия переживает строительный бум

Экономика Германии после угрозы рецессии в 2018 году вновь демонстрирует рост благодаря буму в строительстве и высокому потребительскому спросу. В первом квартале текущего года объем ВВП вырос, по сравнению с предыдущим кварталом, на 0,4 процента, сообщило в среду, 15 мая, Федеральное статистическое ведомство по результатам предварительных подсчетов.

Контекст

Негативное влияние европейских санкций в отношении РФ на экономику Германии сильно преувеличено. Об этом свидетельствует отчет правительства ФРГ о положении в народном хозяйстве страны. (31.01.2018)

Предприниматели Германии намерены развернуть активную проевропейскую разъяснительную кампанию. В ходе опроса выяснилось, за что именно они ценят ЕС и чего от него ждут. (16.04.2019)

Во второй половине 2018 года рост экономики в ФРГ практически прекратился: в третьем квартале крупнейшая экономика Европы сократилась на 0,2 процента, а затем последовал квартал стагнации.

"Рост экономики в первом квартале этого года - первый проблеск", - заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier). В то же время он предупредил, что успокаиваться рано, поскольку международные торговые конфликты остаются неурегулированными. "Мы должны и впредь делать все возможное, чтобы быстро найти решения, открывающие путь к свободной торговле. От этого выиграют все", - подчеркнул Альтмайер.

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    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

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    Здоровая конкуренция давит на цены

    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

  • Структура расходов жителей Германии

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    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


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Восток Германии: экономический подъем продолжается (03.10.2014)

Контекст

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

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