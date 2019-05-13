Экономика Германии в первом квартале выросла на 0,4 процента

Министр экономики ФРГ Альтмайер назвал известие о восстановлении роста экономики "первым проблеском". В то же время он подчеркнул, что успокаиваться рано.
Экономика Германии после угрозы рецессии в 2018 году вновь демонстрирует рост благодаря буму в строительстве и высокому потребительскому спросу. В первом квартале текущего года объем ВВП вырос, по сравнению с предыдущим кварталом, на 0,4 процента, сообщило в среду, 15 мая, Федеральное статистическое ведомство по результатам предварительных подсчетов.
Во второй половине 2018 года рост экономики в ФРГ практически прекратился: в третьем квартале крупнейшая экономика Европы сократилась на 0,2 процента, а затем последовал квартал стагнации.
"Рост экономики в первом квартале этого года - первый проблеск", - заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier). В то же время он предупредил, что успокаиваться рано, поскольку международные торговые конфликты остаются неурегулированными. "Мы должны и впредь делать все возможное, чтобы быстро найти решения, открывающие путь к свободной торговле. От этого выиграют все", - подчеркнул Альтмайер.
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