Экологи считают невозможной полную ликвидацию последствий сброса отходов "Норникеля" в тундру

По данным Greenpeace, жидкие отходы фабрики "Норникеля" попали через реки в озеро Пясино. Полностью устранить последствия этого не удастся, речь идет лишь о самовосстановлении окружающей среды.
Полностью избавиться от последствий незаконного сброса в лесотундру жидких отходов Талнахской обогатительной фабрикой "Норникеля" будет невозможно, считают экологи. Речь может идти лишь о самовосстановлении окружающей среды, заявил "Интерфаксу" в понедельник, 29 июня, проектный директор российского отделения экологической организации Greenpeace Владимир Чупров. По его словам, сброс не был локализован - через реки Хараелах и Норильская опасная смесь попала в озеро Пясино, фактически неконтролируемый природный объект в лесотундре.
Оценить экологический ущерб невозможно, пока не проведен анализ проб из рек и озера, говорит Чупров. Если значения проб оказываются выше предельно допустимой концентрации (ПДК), то страдают рыба в водоемах, а также животные, обитающие около загрязненных водоемов. "На фото с места видно, что там погибшие сухие деревья, то есть те, кто контактирует - животные и птицы - в этом месте, они также в зоне риска", - цитирует агентство слова Владимира Чупрова.
Пробы не доставить в лаборатории
Доставить пробы из водоемов, взятые специалистами Greenpeace, на анализ в лаборатории оказалось невозможно: по словам Чупрова, местный аэропорт требует предоставить из регионального Роспотребнадзора документы о безопасности проб, но тот такие документы не предоставляет. Служба безопасности также затребовала разрешение от транспортной полиции, но там "сообщили, что они впервые слышат об этом", рассказал проектный директор Greenpeace.
В конце минувшей недели краевой главк МЧС сообщил об экологической аварии в Норильске: при незаконной перекачке жидкости в тундровую зону из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики "Норникеля" произошла утечка.
В "Норникеле" позже подтвердили факт утечки, сообщив, что она уже остановлена. В компании начато служебное расследование.
Вторая экологическая авария за месяц
Это уже не первая за последнее время серьезная авария на предприятиях Норильска, угрожающая экологии региона. 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", которая входит в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов.
Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту аварии возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
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