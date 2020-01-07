 Экологи заявили о миллиарде погибших в огне животных в Австралии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2020

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Мир

Экологи заявили о миллиарде погибших в огне животных в Австралии

Всемирный фонд дикой природы шокирован масштабом ущерба от бушующих в Австралии пожаров. Страховщики уже получили заявления на 435 млн евро. Дым от пожаров достиг Южной Америки.

Коала, спасенный от пожаров на острове Кенгуру

Коала, спасенный от пожаров на острове Кенгуру

Около 1,25 млрд животных в Австралии могли погибнуть за время сильных лесных пожаров. Такие данные местное отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) приводит во вторник, 7 января. В частности, жертвами стихии стали тысячи коал в прибрежных районах штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, сумчатые летяги, потору и какаду.

Фонд "шокирован масштабом разрушений", заявили в организации. На восстановление многих лесов уйдут десятилетия, отмечают экологи. По их оценке, некоторые виды животных могли "переступить за грань вымирания".

Контекст

Долгие десятилетия канадские фермеры оберегали свои пастбища от пожаров. Теперь оказалось, что это привело к обеднению видового многообразия и к утрате стабильности экосистемы. (21.02.2013)

Почти каждое лето в Испании вспыхивают лесные пожары. Ежегодно здесь гибнет от огня в среднем 26 тысяч гектаров леса. Какие шаги предпринимают для предотвращения природных пожаров и борьбы с огнем испанские власти? (27.07.2011)

Между тем жители 4 штатов с сентября подали почти 9 тысяч заявлений о покрытии ущерба на общую сумму 700 млн австралийских долларов (в пересчете - 435 млн евро), сообщил Совет страховых компаний Австралии. Накануне власти объявили о намерении выделить 2 млрд австралийских долларов (1,24 млрд евро) на восстановление пострадавших от пожаров регионов.

Дым от австралийских пожаров достиг Южной Америки

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них по-прежнему неподконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 млн га, что немногим меньше площади Австрии или Ирландии. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.

Пламя уничтожило более 1800 зданий. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение. В огне погибли 25 человек.

Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.

Смотрите также:

  • Лесные пожары в Австралии

    Австралия в огне

    Лесные пожары

    В Австралии на данный момент бушуют 180 лесных пожаров. Критическая ситуация возникла в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Из-за жары сезон лесных пожаров в этом году начался непривычно рано, в сентябре. Температура воздуха свыше 40 градусов по Цельсию послужила причиной того, что огонь быстро охватил огромную территорию. С октября выгорело почти 7 млн га.

  • Снимок лесных пожаров в Австралии со спутника

    Австралия в огне

    Море огня

    Так выглядит из космоса территория, на которой бушуют лесные пожары. Справа на этом снимке, сделанном со спутника, видно озеро в штате Новый Южный Уэльс. Слева - огонь, которым охвачен лес. Фото сделано с помощью специальной техники: инфракрасный свет помогает четко разглядеть очертания горящих лесов. Облака дыма, как видно на снимках, достигают даже Новой Зеландии.

  • Спасенная от огня коала

    Австралия в огне

    Животные в беде

    В лесных пожарах гибнут животные. Спасти удается далеко не всех. Особенно уязвимы коалы, которые большую часть жизни проводят на деревьях. В одном из регионов в огне погибло две трети популяции этих животных. Эту коалу, к счастью, удалось спасти.

  • Сгоревший лес в Новом Южном Уэльсе в Австралии

    Австралия в огне

    Выжженная земля

    Лесные пожары оставляют после себя лишь выжженную землю. На этой фотографии - обгоревшие стволы деревьев в Новом Южном Уэльсе. Еще недавно здесь зеленел лес.

  • Люди бегут от огня

    Австралия в огне

    Спасаясь от огня

    Эта женщина и ее полуторагодовалая дочь были вынуждены покинуть свой дом, который находился в непосредственной близости от лесных пожаров, бушующих недалеко от Сиднея. Там огонь удалось потушить. Но в других городах ситуация критическая. В штате Виктория, где расположен Мельбурн, по официальным данным, спасаясь от огня, свои дома покинули 67 000 человек.

  • Эвакуация жителей из зоны бедствия

    Австралия в огне

    Помощь армии

    На помощь пожарным в борьбе с огненной стихией приходят военные. Они помогают эвакуировать жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости от горящих лесов. Сейчас около 3000 резервистов помогают в тушении пожаров и эвакуации жителей. Им в помощь будут доставлены военные вертолеты из Новой Зеландии. В результате лесных пожаров уже погибли 24 человека.

  • Добровольцы тушат лесные пожары

    Австралия в огне

    Люди против огня

    Бороться с лесными пожарами на тех территориях, которые не так густо заселены, помогают добровольцы. Из-за катастрофической ситуации, сложившейся в этом году, их труд будут оплачивать из специального фонда. Тот, кто принимал участие в тушении пожаров в течение 10 дней, получит вознаграждение в размере 190 евро в день.

  • Человек на пепелище

    Австралия в огне

    Помощь пострадавшим от стихии

    Люди, пострадавшие от огненной стихии, могут рассчитывать на денежную компенсацию. На эти цели правительство Австралии выделило 1,2 млрд евро. Этот человек - один из тысяч тех, кто потерял в огне жилье. Его дом находился в 350 км севернее Сиднея.

  • Женщина в защитной маске

    Австралия в огне

    Причины и последствия лесных пожаров

    Австралийцы надеются на то, что в скором времени им удастся полностью побороть огненную стихию. Но в долгосрочной перспективе, считают многие из них, необходимо принять ряд мер, которые помогут не допустить глобального изменения климата, ведь именно оно является причиной лесных пожаров.

    Автор: Наталья Позднякова, Давид Эль


Смотреть видео 01:04

Австралийский автопарк в огне

Контекст

Австралия в огне

В Австралии уже несколько месяцев бушуют лесные пожары. В зоне бедствия оказались несколько регионов. В галерее DW - фото, отображающие масштаб стихийного бедствия и его последствия. (07.01.2020)  

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Австралийский автопарк в огне  

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