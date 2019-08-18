Экипаж судна с беженцами Open Arms отказался плыть в Испанию

Команда перевозящего беженцев судна Open Arms отказалась брать курс на Испанию, отвергнув тем самым соответствующее предложение правительства страны. Предложение Мадрида "совершенно невыполнимо" ввиду царящей на борту критической ситуации, заявила представитель гуманитарной организации Proactiva Open Arms в воскресенье, 18 августа, в эфире испанской радиостанции Cope.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес, учитывая критическое положение беженцев на борту, предложил команде Open Arms причалить в находящемся вблизи Гибралтарского пролива порту Альхесирас.

Отказ правительства Италии принять взрослых беженцев

Однако глава НПО Open Arms Оскар Кампс указал на своей странице в Twitter, что расстояние от итальянского острова Лампедуза, у берегов которого сейчас находится спасательное судно, до предлагаемого порта на юге Испании составляет 950 миль. Путь туда занял бы не менее пять дней. "Альхесирас - самый дальний порт Средиземноморья", - отметил Оскар Кампс.

В субботу министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини после долгих споров разрешил 27 несовершеннолетним беженцам сойти на берег острова Лампедуза. 105 взрослым пассажирам спасательного судна, а также двум несовершеннолетним беженцам, находящимся на борту Open Arms в сопровождении взрослых, в высадке было отказано.

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