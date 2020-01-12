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Экзопланета - это планета, которая обращается вокруг звезды за пределами Солнечной системы.
Долгое время задача обнаружения экзопланет была неразрешимой из-за того, что они чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звездами.
Вольф Кукье на летней практике работал с данными телескопа TESS. Объект, обнаруженный подростком на третий день, назвали TOI 1338 b. Это планета с кратной орбитой на расстоянии 1300 световых лет от Земли.
На всех экзопланетах, обнаруженных NASA, может быть вода, что является предпосылкой возможного существования жизни.
Астрономы из университета Женевы изучают планеты, расположенные за пределами Солнечной системы. Ученые уверены: среди них есть и пригодные для жизни.
На Проксиме Б есть вода, и она находится на достаточно близком расстоянии, чтобы туда можно было послать межзвездную экспедицию, считают исследователи.
Поиск экзопланет - дело трудное, но технический прогресс позволяет добиваться впечатляющих успехов в этой области. Теперь интересные данные получены об экзопланете Kepler-78b.
Вот уже четыре года космический телескоп "Кеплер" ищет у далеких светил землеподобные планеты. Теперь он обнаружил планетную систему с самой маленькой из всех известных экзопланет.
До сих пор считалось, что наличие планеты у двойной звезды - большая редкость, а уж наличие нескольких планет и вовсе невозможно. Но эти представления оказались ошибочными.
По мере того, как растет количество открытых учеными внесолнечных планет, все выше становятся шансы на обнаружение у какой-нибудь из них спутника. На научной конференции в Австрии эта проблема активно обсуждалась.
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