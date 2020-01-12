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Экзопланета

Экзопланета - это планета, которая обращается вокруг звезды за пределами Солнечной системы.

Долгое время задача обнаружения экзопланет была неразрешимой из-за того, что они чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звездами.

This is a conceptual image of the TESS mission Credits: MIT

Подросток-практикант NASA открыл новую экзопланету 12.01.2020

Вольф Кукье на летней практике работал с данными телескопа TESS. Объект, обнаруженный подростком на третий день, назвали TOI 1338 b. Это планета с кратной орбитой на расстоянии 1300 световых лет от Земли.

NASA нашло семь похожих на Землю экзопланет (23.02.2017) 23.02.2017

На всех экзопланетах, обнаруженных NASA, может быть вода, что является предпосылкой возможного существования жизни.

В поисках двойников Земли 28.01.2017

Астрономы из университета Женевы изучают планеты, расположенные за пределами Солнечной системы. Ученые уверены: среди них есть и пригодные для жизни.
***ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR DER SPERRFRIST, 24. AUGUST 19.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! EIN BRUCH DES EMBARGOS KÖNNTE DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER STUDIEN EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN. HANDOUT -*** This undated artist_s impression shows the planet Proxima b orbiting the red dwarf star Proxima Centauri, the closest star to the Solar System. The double star Alpha Centauri AB also appears in the image between the planet and Proxima itself. Proxima b is a little more massive than the Earth and orbits in the habitable zone around Proxima Centauri, where the temperature is suitable for liquid water to exist on its surface. EDITORIAL USE ONLY ** MANDATORY CREDIT: ESO/M. Kornmesser (Zu dpa «Forscher haben Belege für recht nahen erdähnlichen Planeten») Copyright: picture-alliance/dpa/ESO/M. Kornmesser

Ученые обнаружили ближайшую планету земного типа 24.08.2016

На Проксиме Б есть вода, и она находится на достаточно близком расстоянии, чтобы туда можно было послать межзвездную экспедицию, считают исследователи.
FILE - This file artist's rendering provided by NASA shows the Kepler space telescope. The Kepler spacecraft lost the second of four wheels that control the telescope's orientation in space, NASA said Wednesday, May 15, 2013. If engineers can't find a fix, the failure means Kepler won't be able to look for exoplanets  planets outside our solar system anymore. (AP Photo/NASA, File) // eingestellt von se

Экзопланета Kepler-78b: как Земля, но горячее 19.11.2013

Поиск экзопланет - дело трудное, но технический прогресс позволяет добиваться впечатляющих успехов в этой области. Теперь интересные данные получены об экзопланете Kepler-78b.
Description English: NASA's Kepler mission has discovered a new planetary system that is home to the smallest planet yet found around a star like our sun, approximately 210 light-years away in the constellation Lyra. The line up compares the smallest known planet to the moon and planets in the solar system. Kepler-37b is slightly larger than our moon, measuring about one-third the size of Earth. Kepler-37c, the second planet, is slightly smaller than Venus, measuring almost three-quarters the size of Earth. Kepler-37d, the third planet, is twice the size of Earth. A year on these planets is very short. Kepler-37b orbits its host star every 13 days at less than one-third the distance Mercury is to the sun. The other two planets, Kepler-37c and Kepler-37d, orbit their star every 21 and 40 days. All three planets have orbits lying less than the distance Mercury is to the sun, suggesting that they are very hot, inhospitable worlds. Date 20 February 2013 Source http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/images/kepler-37-lineup.html / http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA16694 Author NASA/Ames/JPL-Caltech Shuttle.svg This image or video was catalogued by Jet Propulsion Lab of the United States National Aeronautics and Space Administration (NASA) under Photo ID: PIA16694. This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information. Català | Česky | Deutsch | English | Español | فارسی | Français | Galego | Magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | Italiano | Македонски | മലയാളം | Polski | Português | Русский | Türkçe | 中文 | 中文（简体）‎ | +/− Licensing Public domain This file is in the public domain because it was solely created by NASA. NASA copyright policy states that NASA material is not protected by copyright unless noted. (See Template:PD-USGov, NASA copyright policy page or JPL Image Use Policy.)

Ученые открыли экзопланету-рекордсменку 08.03.2013

Вот уже четыре года космический телескоп "Кеплер" ищет у далеких светил землеподобные планеты. Теперь он обнаружил планетную систему с самой маленькой из всех известных экзопланет.
An artist's concept is shown in this NASA handout released August 29, 2012 illustrating Kepler-47, the first transiting circumbinary system -- multiple planets orbiting two suns � 4,900 light-years from Earth, in the constellation Cygnus. The system was detected by NASA's Kepler space telescope, which measures minisucule changes in the brightness of more than 150,000 stars to search for planets that pass in front of or 'transit' their host star. In a dazzling and previously undetected display of orbital dynamics, two planets beyond the solar system have been found circling a pair of stars, scientists using NASA's Kepler space telescope said on Wednesday. REUTERS/NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Во Вселенной много мест, пригодных для жизни 17.09.2012

До сих пор считалось, что наличие планеты у двойной звезды - большая редкость, а уж наличие нескольких планет и вовсе невозможно. Но эти представления оказались ошибочными.
Photo taken 09 April 2008 of a screen displaying a projection of (R, yellow and orange) in Leo constellation as several Spanish researchers give a press conference 09 April 2008 in Madrid, Spain. Several Spanish researchers have discovered the rocky planet GJ436c, which is situated 30 light-years from earth and being five times larger than earth. EPA/MONDELO +++(c) dpa - Bildfunk+++

Вслед за эрой экзопланет грядет эпоха экзолун 06.05.2010

По мере того, как растет количество открытых учеными внесолнечных планет, все выше становятся шансы на обнаружение у какой-нибудь из них спутника. На научной конференции в Австрии эта проблема активно обсуждалась.