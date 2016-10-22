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ЭкзоМарс

Cовместный проект Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации Роскосмос по изучению Марса

Зонд "Скиапарелли" разбился при посадке на Марс (22.10.2016) 22.10.2016

Ученые из ESA сообщили, что парашют модуля "Скиапарелли" отсоединился раньше, чем нужно. Зонд упал на поверхность Марса со слишком высокой скоростью.
In this artist impression provided by the European Space Agency, ESA, the ExoMars Trace Gas Orbiter, TGO, right, and its entry, descent and landing demonstrator module, Schiaparelli, center, approaching Mars. The separation was scheduled to occur on Sunday Oct. 16, about seven months after launch. Schiaparelli is set to enter the martian atmosphere on Wednesday, Oct. 19, 2016 while TGO will enter orbit around Mars. The probe will take images of Mars and conduct scientific measurements on the surface, but its main purpose is to test technology for a future European Mars rover. Schiaparelli's mother ship will remain in orbit to analyze gases in the Martian atmosphere to help answer whether there is or was life on Mars. (ESA ATG/medialab via AP)

Как россияне и европейцы ищут жизнь на Марсе (видео) 19.10.2016

Цель совместной российско-европейской исследовательской миссии "ЭкзоМарс" – поиск на Красной планете признаков жизни. Через семь месяцев после запуска космический аппарат достиг Марса.

Россияне и европейцы ищут жизнь на Марсе (19.10.2016) 19.10.2016

Цель совместной российско-европейской исследовательской миссии "ЭкзоМарс" – поиск на Красной планете признаков жизни. Через семь месяцев после запуска космический аппарат достиг Марса.
Astronauts on the International Space Station are ready to sample their harvest of a crop of Outredgeous red romaine lettuce from the Veggie plant growth system that tests hardware for growing vegetables and other plants in space. Credits: NASA

Можно ли есть марсианский салат 19.10.2016

Что будут есть люди на Красной планете? Ученые разрабатывают технологии выращивания овощных культур для будущих покорителей дальнего космоса.

In this artist impression provided by the European Space Agency, ESA, the ExoMars Trace Gas Orbiter, TGO, right, and its entry, descent and landing demonstrator module, Schiaparelli, center, approaching Mars. The separation was scheduled to occur on Sunday Oct. 16, about seven months after launch. Schiaparelli is set to enter the martian atmosphere on Wednesday, Oct. 19, 2016 while TGO will enter orbit around Mars. The probe will take images of Mars and conduct scientific measurements on the surface, but its main purpose is to test technology for a future European Mars rover. Schiaparelli's mother ship will remain in orbit to analyze gases in the Martian atmosphere to help answer whether there is or was life on Mars. (ESA ATG/medialab via AP)

Что нужно знать о российско-европейской миссии к Марсу "ЭкзоМарс" 19.10.2016

Есть ли жизнь на Марсе? Для поиска ответа на этот вопрос к Красной планете отправилась российско-европейская станция "ЭкзоМарс-2016". DW представляет проект.
***ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung.*** HANDOUT - Auf einem undatierten Handout ist die Wissenschaftlerin Christiane Heinicke bei einer simulierte Marsmission auf Hawaii zu sehen. Big Brother für die Wissenschaft: Ein Jahr lang hat die Geophysikerin Christiane Heinicke auf einem Vulkan wie auf dem Mars gelebt. Worauf freut sie sich am meisten? Foto: Carmel Johnston/TU Ilmenau (zu dpa «Sehnsucht nach Tomaten - einjähriges Mars-Experiment zu Ende» vom 26.08.2016 - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: «Foto: Carmel Johnston/TU Ilmenau») +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/C. Johnston/TU Ilmenau

Добро пожаловать на Марс, или Самое главное о Красной планете 19.10.2016

Вопрос, смогли бы люди жить на Марсе, надо переформулировать: а захотели ли бы мы там жить, учитывая все неудобства? DW собрала главные факты, которые нам известны о Красной планете.
ExoMars Raumsondenprojekt Mars, ExoMars, ESA, Roscosmos, Schiaparelli, ExoMars Trace Gas Orbitor, TGO, rover, Kazakhstan Copyright: ESA Rechte: DW für OL Quelle: http://exploration.esa.int/mars/44969-images-videos-archive/?t=1031&cl=1

С Байконура стартовала ракета миссии по изучению Марса 14.03.2016

"Экзомарс" - совместный проекта Европейского космического агентства и "Роскосмоса". Основная часть работ по изучению Марса намечена на 2018 год.
Auf dem Bild: English: Size comparison of Earth and Mars in true color. Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars_Earth_Comparison_2.jpg Rechte: cc by sa NASA/JPL/MSSS & User:DrLee

"Роскосмос" и Европейское космическое агентство будут совместно исследовать Марс 14.03.2013

Соглашение о сотрудничестве в области исследования Марса подписали "Роскосмос" и ЕКА. Предусматривается реализация программы "Экзомарс" с использованим орбитального и демонстрационного десантного модулей.
Bildüberschrift: Mars, Curiosity auf dem Mars: Bildbeschreibung: Eine Darstellung des NASA-Fahrzeugs Curiosity, welches mit einem Laser auf dem Mars Proben entnimmt. (Foto: NASA/JPL-Caltech) Alle Bilder habe ich von Webseiten der NASA, die im folgenden aufgeführt sind. Für die Nutzung aller Materialien gelten die Regeln, die im folgenden Link abrufbar sind (freie Nutzung unter Angabe der Quelle für nicht-kommerzielle Informationsangebote): http://www.nasa.gov/audience/formedia/features/MP_Photo_Guidelines.html Für jedes Bild habe ich die Bildbeschreibung und Copyright Hinweise genau von der jeweiligen NASA Webseite kopiert. Die folgenden Bilder stammen aus dieser Quelle: http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/news/newsroom/ http://marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/

Европейцы и россияне вместе выяснят, есть ли жизнь на Марсе 06.04.2012

Европейское космическое агентство и "Роскосмос" уже на этой неделе могут принять решение о совместном исследовании Марса. Россияне займут место NАSА в проекте "Экзомарс". Его главная задача - найти следы жизни на Марсе.