Добро пожаловать на Марс, или Самое главное о Красной планете

Вопрос, смогли бы люди жить на Марсе, надо переформулировать: а захотели ли бы мы там жить, учитывая все неудобства? DW собрала главные факты, которые нам известны о Красной планете.