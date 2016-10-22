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Cовместный проект Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации Роскосмос по изучению Марса
Ученые из ESA сообщили, что парашют модуля "Скиапарелли" отсоединился раньше, чем нужно. Зонд упал на поверхность Марса со слишком высокой скоростью.
Цель совместной российско-европейской исследовательской миссии "ЭкзоМарс" – поиск на Красной планете признаков жизни. Через семь месяцев после запуска космический аппарат достиг Марса.
Что будут есть люди на Красной планете? Ученые разрабатывают технологии выращивания овощных культур для будущих покорителей дальнего космоса.
Есть ли жизнь на Марсе? Для поиска ответа на этот вопрос к Красной планете отправилась российско-европейская станция "ЭкзоМарс-2016". DW представляет проект.
Вопрос, смогли бы люди жить на Марсе, надо переформулировать: а захотели ли бы мы там жить, учитывая все неудобства? DW собрала главные факты, которые нам известны о Красной планете.
"Экзомарс" - совместный проекта Европейского космического агентства и "Роскосмоса". Основная часть работ по изучению Марса намечена на 2018 год.
Соглашение о сотрудничестве в области исследования Марса подписали "Роскосмос" и ЕКА. Предусматривается реализация программы "Экзомарс" с использованим орбитального и демонстрационного десантного модулей.
Европейское космическое агентство и "Роскосмос" уже на этой неделе могут принять решение о совместном исследовании Марса. Россияне займут место NАSА в проекте "Экзомарс". Его главная задача - найти следы жизни на Марсе.
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