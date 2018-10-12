Экзитполы: Партнеры партии Меркель теряют абсолютное большинство в ландтаге Баварии

Избирательные участки на выборах в парламент Баварии - крупнейшей федеральной земли Германии - закрылись в воскресенье, 14 октября, в 18.00 по местному времени (19.00 мск). Сразу после завершения голосования появились первые результаты экзитполов. По данным, которые приводит немецкий общественный телеканал ARD, консервативная партия Христианско-социальный союз (ХСС), входящая в правящую на федеральном уровне коалицию, теряет абсолютное большинство в мюнхенском ландтаге.

Согласно опросу, проведенному социологическим институтом Infratest Dimap по заказу ARD, партия под руководством министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) набирает лишь 35,5 процента голосов и должна будет искать партнера для формирования правительственной коалиции.

Второе место с 18,5 процента голосов, по предварительным данным, занимает "Союз-90"/"зеленые" , смещая с этой позиции Социал-демократическую партию Германии.

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Германия перед выборами: как агитировали партии СвДП: Главное - Линднер Свободной демократической партии предвыборная кампания будет стоить более 5 миллионов евро, которые в первую очередь направлены на раскрутку ее лидера - Кристиана Линднера (Christian Lindner). "Давайте думать по-новому!" - под таким лозунгом партия, скорее всего, пройдет в бундестаг. Перевод надписи на плакате: "Нетерпеливость - это тоже добродетель".

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Германия перед выборами: как агитировали партии "Партия": Как важно быть несерьезным Среди предвыборных требований партии под названием "Партия" - такие "важные" вещи, как остановка роста цен на пиво. Плакаты "Партии", в первую очередь, сатира. Ее кандидат на пост канцлера - шоумен Сердар Сомунджу (Serdar Somuncu). Облагороженная в переводе, но все равно не очень корректная надпись на фото: "Не делай глупостей со своим крестом [в бюллетене]!" Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев

