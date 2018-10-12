 Экзитполы: Партнеры партии Меркель теряют абсолютное большинство в ландтаге Баварии | Новости из Германии о Германии | DW | 14.10.2018

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Германия

Экзитполы: Партнеры партии Меркель теряют абсолютное большинство в ландтаге Баварии

На втором месте в земельном парламенте Баварии, по данным экзитполов, впервые в истории могут оказаться "зеленые".

Представители Христианско-социального союза ожидают результатов экзитполов в Мюнхене

Представители Христианско-социального союза ожидают результатов экзитполов в Мюнхене

Избирательные участки на выборах в парламент Баварии - крупнейшей федеральной земли Германии - закрылись в воскресенье, 14 октября, в 18.00 по местному времени (19.00 мск). Сразу после завершения голосования появились первые результаты экзитполов. По данным, которые приводит немецкий общественный телеканал ARD, консервативная партия Христианско-социальный союз (ХСС), входящая в правящую на федеральном уровне коалицию, теряет абсолютное большинство в мюнхенском ландтаге. 

Контекст

Блок ХДС/ХСС - одна из двух так называемых народных партий ФРГ. Гельмут Коль побил рекорд пребывания на посту канцлера. С 2005 года ХДС/ХСС формирует правительство в коалиции с другими партиями. (13.07.2009)

Согласно Конституции ФРГ Ангела Меркель могла бы оставаться канцлером Германии до своего последнего вздоха. Разбираемся, в какой степени это соответствует принципам демократии. (24.09.2017)

Согласно опросу, проведенному социологическим институтом Infratest Dimap по заказу ARD, партия под руководством министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) набирает лишь 35,5 процента голосов и должна будет искать партнера для формирования правительственной коалиции.

Второе место с 18,5 процента голосов, по предварительным данным, занимает "Союз-90"/"зеленые" , смещая с этой позиции Социал-демократическую партию Германии.

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  • Предвыборный плакат Союз-90/зеленые, выборы в бундестаг-2017

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  • Предвыборный плакат Левой партии, выборы в бундестаг-2017

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  • Твиттер плакат партии Партия, выборы в бундестаг-2017

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    "Партия": Как важно быть несерьезным

    Среди предвыборных требований партии под названием "Партия" - такие "важные" вещи, как остановка роста цен на пиво. Плакаты "Партии", в первую очередь, сатира. Ее кандидат на пост канцлера - шоумен Сердар Сомунджу (Serdar Somuncu). Облагороженная в переводе, но все равно не очень корректная надпись на фото: "Не делай глупостей со своим крестом [в бюллетене]!"

    Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев


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14:38 мин

Закат эпохи Меркель в Германии уже начался? - DW Новости

 

Контекст

Германия перед выборами: как агитировали партии

Победителем на выборах в бундестаг стал блок ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель. Как агитировали за себя партии? Кто-то использовал тему патриотизма, кто-то - социального равенства, а кто-то говорил о пиве! (05.09.2017)  

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