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Эд Милибэнд

08.05.2015 *** Britain's opposition Labour Party leader Ed Miliband waits to hear the results of the count of his seat in Doncaster, northern England, Britain, May 8, 2015. REUTERS/Darren Staples TPX IMAGES OF THE DAY

Глава лейбористов Эд Милибэнд объявил об отставке 08.05.2015

После крупного поражения лейбористов на парламентских выборах в Великобритании глава партии Эд Милибэнд заявил об уходе с поста.
08.05.2015 *** DONCASTER, ENGLAND - MAY 08: Labour Party leader Ed Miliband speaks after winning his Constituency Declaration during the 2015 general election at Doncaster Racecourse on May 8, 2015 in Doncaster, England. The United Kingdom has gone to the polls to vote for a new government in one of the most closely fought General Elections in recent history. With the result too close to call it is anticipated that there will be no overall clear majority winner and a coalition government will have to be formed once again. (Photo by Matthew Lewis/Getty Images)

Лидер лейбористов Милибэнд признал поражение на выборах 08.05.2015

Лидер оппозиции в Великобритании Эд Милибэнд признал поражение на выборах в Великобритании. Согласно опросам, лейбористы получили неожиданно слабый результат, получив лишь 239 из 650 мандатов.
Schottische SNP als Königsmacher bei der Großbritannien-Wahl *** Copyright, Peter Geoghegan, DW, Annan, March 2015

Предвыборная гонка в Великобритании: шотландские националисты рвутся вперед 16.04.2015

Шотландская национальная партия может спутать все карты на выборах в Великобритании, вынудив лейбористов вступить в коалицию, и повлияв на формирование правительства.
epa03440350 Demonstrators march with posters urging Britain's Prime Minister David Cameron to step down during a Trade Union Congress (TUC) march in London, Britain, 20 October 2012. Thousands across Britain were taking part in 'A Future That Works', the march and rally organised by the TUC to protest against the British government's austerity policies and call for an alternative economic strategy that puts jobs and growth first. The march went through central London, followed by a rally in Hyde Park. EPA/KAREL PRINSLOO +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Лондоне прошла массовая демонстрация против мер экономии 20.10.2012

План властей по сокращению бюджетного дефицита не производит ожидаемого эффекта.
File photo dated 13/05/08 of Ed Miliband. Issue date: Friday October 3, 2008. Foto: Lewis Whyld +++(c) dpa - Report+++

Британский министр энергетики обзавелся российской тетушкой 08.10.2009

Министр энергетики и по вопросам изменения климата Великобритании Эд Милибэнд, приехавший в Россию, чтобы обсудить проблему изменения климата, нашел давно пропавшую тетушку.