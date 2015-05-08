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После крупного поражения лейбористов на парламентских выборах в Великобритании глава партии Эд Милибэнд заявил об уходе с поста.
Лидер оппозиции в Великобритании Эд Милибэнд признал поражение на выборах в Великобритании. Согласно опросам, лейбористы получили неожиданно слабый результат, получив лишь 239 из 650 мандатов.
Шотландская национальная партия может спутать все карты на выборах в Великобритании, вынудив лейбористов вступить в коалицию, и повлияв на формирование правительства.
План властей по сокращению бюджетного дефицита не производит ожидаемого эффекта.
Министр энергетики и по вопросам изменения климата Великобритании Эд Милибэнд, приехавший в Россию, чтобы обсудить проблему изменения климата, нашел давно пропавшую тетушку.
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