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19 декабря исполняется 100 лет со дня рождения легендарного парижского "воробушка" - певицы Эдит Пиаф. Она поднялась на музыкальный Олимп из грязи парижских подворотен.
Афиша на 9 - 16 мая. Музыкальных фанатов приглашаем посетить концерты Morcheeba и DJ Bobo, а также новый рок-фестиваль. Поклонников театра ждет постановка об Эдит Пиаф, любителей Востока – культурно-кулинарное шоу.
Афиша на 2-9 февраля. На Потсдамской площади в Берлине открывается кинофестиваль "Берлинале", а в самом Потсдаме идет популярная театральная постановка "Юлия Тимошенко"
Экранизацией жизни Эдит Пиаф откроется Международный Берлинский кинофестиваль, который пройдет с 8 по 18 февраля. Определены основные претенденты на "Золотого" и "Серебряного медведя".
В 1933 году вынужден был бежать из Германии во Францию композитор, еврей и уроженец Вюрцбурга Норберт Гланцберг (Norbert Glanzberg, 1910-2001).
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