Уик-энд в Германии: "Берлинале" зажигает огни

Афиша на 2-9 февраля. На Потсдамской площади в Берлине открывается кинофестиваль "Берлинале", а в самом Потсдаме идет популярная театральная постановка "Юлия Тимошенко"