Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Эдит Пиаф

©PHOTOPQR/LA PROVENCE/NOSETTO Patrick ; Marseille 07/09/2013 Les heritiers marseillais d'edith piaf reçoivent le monde entier pour cinquantenaire de la mort de la chanteuse aujourd'hui, une télé japonaise leur rend visite Marseille, southern France, sept 7th 2013. Marseille's heirs of singer Edith Piaf to receive journalists from all over the world for the fiftieth anniversary of her death here a Japanese TV visits them

Улица, цирк, бордель и сцена: 100 лет Эдит Пиаф 19.12.2015

19 декабря исполняется 100 лет со дня рождения легендарного парижского "воробушка" - певицы Эдит Пиаф. Она поднялась на музыкальный Олимп из грязи парижских подворотен.
Art Cologne 2006

Уик-энд в Германии: Полное погружение 26.04.2008

Афиша на 9 - 16 мая. Музыкальных фанатов приглашаем посетить концерты Morcheeba и DJ Bobo, а также новый рок-фестиваль. Поклонников театра ждет постановка об Эдит Пиаф, любителей Востока – культурно-кулинарное шоу.
56. Filmfestspiele - Berlinale-Palast Der Bär steht immer im Mittelpunkt - durch eine Langzeitaufnahme und gleichzeitiges Zoomen zeichnen sich die Lichter am Berlinale Palast strahlenförmig ab. Bei den am Samstag (18.02.2006) zu Ende gehenden 56. Foto: Jan Woitas +++(c) dpa - Report+++

Уик-энд в Германии: "Берлинале" зажигает огни 19.01.2007

Афиша на 2-9 февраля. На Потсдамской площади в Берлине открывается кинофестиваль "Берлинале", а в самом Потсдаме идет популярная театральная постановка "Юлия Тимошенко"
Viele Menschen stehen am Freitag (10.02.2006) in Berlin an der Berlinale-Kasse in den Arkaden am Potsdamer Platz. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin 2006 wurden am Donnerstag abend (09.02.2006) in Berlin feierlich eröffnet. Foto: Peer Grimm dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++ Schlagworte Berlinale, Festivals, Film, Kultur

57-й "Берлинале" откроется с французским акцентом 14.01.2007

Экранизацией жизни Эдит Пиаф откроется Международный Берлинский кинофестиваль, который пройдет с 8 по 18 февраля. Определены основные претенденты на "Золотого" и "Серебряного медведя".

Его спасла от нацистов Эдит Пиаф 02.06.2004

В 1933 году вынужден был бежать из Германии во Францию композитор, еврей и уроженец Вюрцбурга Норберт Гланцберг (Norbert Glanzberg, 1910-2001).