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Владимир Путин дал большое интервью немецкой бульварной газете Bild. О чем рассказал российский президент - и о чем он умолчал?
Немецкий социал-демократ Карстен Фогт подтвердил DW высказывания Эгона Бара в 1990-м в Москве, процитированные газете Bild президентом России. И отметил, что Путин сказал не все.
В Германии скончался Эгон Бар. Он был одним из ведущих представителей так называемых сторонников России в Германии. Это касается и роли Кремля в конфликте на востоке Украины.
Эгон Бар скончался в четверг в возрасте 93 лет. Он внес большой вклад в снижение напряженности в отношениях СССР и Запада в 1970-е годы. Бар с пониманием относился к нынешней политике Путина, в том числе и на Украине.
Тенге обвалилась почти на треть. Скончался Эгон Бар – один из ведущих представителей "сторонников Путина" в Германии. НКО в России грозят новые ограничения. Впервые в Северной Корее выступила западная рок-группа.
Немецкий политик, член СДПГ был одним из ближайших соратников Вилли Брандта и способствовал подписанию Московского договора между СССР и ФРГ.
Старейший немецкий политик Эгон Бар выступает за то, чтобы считаться с аннексией Крыма Россией, не признавая ее с точки зрения международного права.
По аналогии с Хельсинкским совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе, идея, предложенная вице-канцлером ФРГ, могла бы гарантировать поставки энергоносителей из России в ЕС.
Немецкие социал-демократы по-прежнему делают ставку на сближение с Москвой, но им не следует забывать о необходимости призывать Кремль к политическим реформам, пишет еженедельник Die Zeit.
Затягивание ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) может обернуться негативными последствиями. Об этом накануне открытия саммита НАТО в Лиссабоне заявил эксперт СДПГ Эгон Бар.
Новый Договор о СНВ - это сигнал, который супердержавы посылают остальному миру. Теперь можно надеяться на существенное сокращение боеголовок и носителей обеими странами.
1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. В польском Гданьске по этому случаю состоялась памятная церемония. Как оценивает патриарх немецкой политики Эгон Бар процесс примирения бывших военных противников?
Реакция Москвы на действия Тбилиси в Южной Осетии была чрезмерной и "несколько жестокой", однако позицию российского руководства можно понять, считает архитектор восточной политики Вилли Брандта социал-демократ Эгон Бар.
Вместо того, чтобы возмущаться признанием Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, Западу следует ратифицировать Договор об обычных вооружениях в Европе и налаживать сотрудничество с Россией, считает Эгон Бар.
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