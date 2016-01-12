Умер "адвокат Кремля" в Германии (20.08.2015)

Эгон Бар скончался в четверг в возрасте 93 лет. Он внес большой вклад в снижение напряженности в отношениях СССР и Запада в 1970-е годы. Бар с пониманием относился к нынешней политике Путина, в том числе и на Украине.