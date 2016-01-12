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Эгон Бар

Владимир Путин дал интервью немецкой бульварной газете Bild.

Видео: Путин засветился в бульварной газете 12.01.2016

Владимир Путин дал большое интервью немецкой бульварной газете Bild. О чем рассказал российский президент - и о чем он умолчал?

Путин засветился в бульварной газете (12.01.2016) 12.01.2016

Владимир Путин дал большое интервью немецкой бульварной газете Bild. О чем рассказал российский президент - и о чем он умолчал?
1144014 France, Paris. 06/01/2012 Russian President Vladimir Putin at a joint press conference with French President Francois Hollande at the Elysee Palace in Paris. Sergey Guneev/RIA Novosti

Немецкий политик: Интересно, о чем Путин не рассказал в интервью Bild 12.01.2016

Немецкий социал-демократ Карстен Фогт подтвердил DW высказывания Эгона Бара в 1990-м в Москве, процитированные газете Bild президентом России. И отметил, что Путин сказал не все.

"Понимающие Путина" немцы остались без идейного лидера 21.08.2015

В Германии скончался Эгон Бар. Он был одним из ведущих представителей так называемых сторонников России в Германии. Это касается и роли Кремля в конфликте на востоке Украины.

"Понимающие Путина" немцы остались без идейного лидера - DW Новости, 20.08.2015 21.08.2015

В Германии скончался Эгон Бар. Он был одним из ведущих представителей так называемых сторонников России в Германии. Это касается и роли Кремля в конфликте на востоке Украины.

Умер "адвокат Кремля" в Германии (20.08.2015) 20.08.2015

Эгон Бар скончался в четверг в возрасте 93 лет. Он внес большой вклад в снижение напряженности в отношениях СССР и Запада в 1970-е годы. Бар с пониманием относился к нынешней политике Путина, в том числе и на Украине.

DW новости за 100 секунд (20.08.2015) 20.08.2015

Тенге обвалилась почти на треть. Скончался Эгон Бар – один из ведущих представителей "сторонников Путина" в Германии. НКО в России грозят новые ограничения. Впервые в Северной Корее выступила западная рок-группа.
Prof. Dr. h. c. Egon Bahr (Bundesminister a. D., SPD) in der ZDF-Talkshow maybrit illner am 20.11.2014 in Berlin Thema der Sendung: Putins Machthunger - Wie weit wird Moskau gehen?

Архитектор новой восточной политики: В ФРГ скончался Эгон Бар 20.08.2015

Немецкий политик, член СДПГ был одним из ближайших соратников Вилли Брандта и способствовал подписанию Московского договора между СССР и ФРГ.
Egon Bahr Fellowship 2014 - Egon Bahr spricht am Podium. Das Egon Bahr Fellowship richtet sich an politisch Aktive, die Interesse haben, sich zukünftig stärker mit den Beziehungen zwischen Deutschland und Osteuropa sowie mit Russland im Besonderen auseinanderzusetzen. Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung

Немецкий политик призывает считаться с аннексией Крыма 26.11.2014

Старейший немецкий политик Эгон Бар выступает за то, чтобы считаться с аннексией Крыма Россией, не признавая ее с точки зрения международного права.
Egon Bahr Fellowship 2014 - Egon Bahr spricht am Podium. Das Egon Bahr Fellowship richtet sich an politisch Aktive, die Interesse haben, sich zukünftig stärker mit den Beziehungen zwischen Deutschland und Osteuropa sowie mit Russland im Besonderen auseinanderzusetzen. Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung

Эгон Бар поддержал идею создания Энергетического СБСЕ 08.08.2014

По аналогии с Хельсинкским совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе, идея, предложенная вице-канцлером ФРГ, могла бы гарантировать поставки энергоносителей из России в ЕС.
Illustration - Verschiedene deutsche Tageszeitungen, wie Mitteldeutsche Zeitung, Sächsische Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, liegen zur Presseschau bereit, aufgenommen am 23.11.2009 in Leipzig (Wischeffekt). Foto: Jan Woitas

Политика немецких социал-демократов по отношению к Москве: cближение без изменений 08.05.2013

Немецкие социал-демократы по-прежнему делают ставку на сближение с Москвой, но им не следует забывать о необходимости призывать Кремль к политическим реформам, пишет еженедельник Die Zeit.
Der SPD-Politiker und ehemalige Bundesminister Egon Bahr, aufgenommen am 30.06.2005 in der ZDF Sendung Berlin Mitte.

Эгон Бар считает опасным затягивание ратификации договора по СНВ 18.11.2010

Затягивание ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) может обернуться негативными последствиями. Об этом накануне открытия саммита НАТО в Лиссабоне заявил эксперт СДПГ Эгон Бар.
U.S. President Barack Obama, left, shake hands with his Russian counterpart Dmitry Medvedev, right, after signing the newly completed New START treaty reducing long-range nuclear weapons at the Prague Castle in Prague, Czech Republic Thursday, April 8, 2010. (AP Photo/Petr David Josek)

Немецкие эксперты: Новый Договор о СНВ - это больше, чем символ 08.04.2010

Новый Договор о СНВ - это сигнал, который супердержавы посылают остальному миру. Теперь можно надеяться на существенное сокращение боеголовок и носителей обеими странами.
Der SPD-Politiker und ehemalige Bundesminister Egon Bahr, aufgenommen am 30.06.2005 in der ZDF Sendung Berlin Mitte.

Эгон Бар: Российско-польское примирение могло бы начаться с обсуждения темы Катыни 02.09.2009

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. В польском Гданьске по этому случаю состоялась памятная церемония. Как оценивает патриарх немецкой политики Эгон Бар процесс примирения бывших военных противников?
Der SPD-Politiker und ehemalige Bundesminister Egon Bahr, aufgenommen am 30.06.2005 in der ZDF Sendung Berlin Mitte.

Эгон Бар: Запад слишком долго игнорировал ситуацию на Кавказе 12.09.2008

Реакция Москвы на действия Тбилиси в Южной Осетии была чрезмерной и "несколько жестокой", однако позицию российского руководства можно понять, считает архитектор восточной политики Вилли Брандта социал-демократ Эгон Бар.
Der SPD-Politiker und ehemalige Bundesminister Egon Bahr, aufgenommen am 30.06.2005 in der ZDF Sendung Berlin Mitte.

Эгон Бар: "После Праги мы не реагировали столь безрассудно и возбужденно" 28.08.2008

Вместо того, чтобы возмущаться признанием Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, Западу следует ратифицировать Договор об обычных вооружениях в Европе и налаживать сотрудничество с Россией, считает Эгон Бар.
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