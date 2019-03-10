 Эгилс Левитс избран президентом Латвии | Новости из Германии о Европе | DW | 29.05.2019

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Европа

Эгилс Левитс избран президентом Латвии

За бывшего министра юстиции, в настоящее время являющегося судьей Суда ЕС, проголосовали 61 из 100 депутатов Сейма.

Эгилс Левитс

Эгилс Левитс

Президентом Латвии избран предложенный коалиционным правительством член Суда Европейского союза Эгилс Левитс. В среду, 29 мая, за него проголосовали 61 из 100 депутатов Сейма. Таким образом 63-летний Левитс обошел своих соперников Юриса Янсонса и Дидзиса Шмитса и стал преемником Раймондса Вейониса, возглавлявшего латвийское государство с 2015 года.

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Выпускник Гамбургского университета Эгилс Левитс в прошлом был министром юстиции Латвии, депутатом Сейма, послом Латвии в ряде стран, в том числе Германии и Австрии, а также судьей Европейского суда по правам человека.

Для избрания кандидату необходимо было заручиться поддержкой 51 из 100 депутатов Сейма. В Латвии, являющейся парламентской республикой президент играет представительскую роль, исполнительная власть находится в руках премьера. Тем не менее глава государства может настоять на смене правительства, инициировать референдум о роспуске парламента, а также обладает правом законодательной инициативы.

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