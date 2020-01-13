 Эвакуация из-за вулкана на Филиппинах затронет 160 000 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.01.2020

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Мир

Эвакуация из-за вулкана на Филиппинах затронет 160 000 человек

Вулкан Тааль в 65 км от Манилы часто посещают туристы. В ближайшие часы или дни ожидается его бурное извержение, уровень опасности достиг четырех из пяти возможных баллов.

Пепловый дождь в районе вулкана Тааль на Филиппинах, 14 января 2020 года

Пепловый дождь в районе вулкана Тааль на Филиппинах, 14 января 2020 года

Из-за начинающегося извержения вулкана на Филиппинах эвакуация затронет в общей сложности около 160 тысяч человек. Примерно 140 тысяч жителей уже покинули свои дома, их примеру должны последовать еще 20 тысяч, сообщает информагентство dpa в субботу, 18 января. 

Контекст

Уровень опасности в регионе вокруг вулкана Тааль к югу от Манилы за день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. Аэропорт Манилы временно не работает. (12.01.2020)

Тайфун "Хайян" - одно из самых страшных бедствий, постигших Филиппины. Но тайфуны, цунами и землетрясения регулярно обрушиваются на эту страну в Юго-Восточной Азии. (11.11.2013)

Вулкан Тааль расположен в 65 км от филиппинской столицы Манилы. 13 января он выпустил столб пепла, высота которого достигла 15 км. Уровень опасности в регионе в тот же день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), "бурное извержение с взрывами" ожидается в ближайшие часы или дни.

Глава института Phivolcs Ренато Солидум сообщил, что до сих пор происходит подъем магмы, который может привести к "еще более опасной активности" вулкана. Phivolcs предупреждает о необходимой эвакуации всех, кто находится в радиусе 14 км от вулкана. Местным жителям также следует носить медицинские маски и принять другие меры для защиты от вулканического пепла.

Вулкан Тааль уже извергался 33 раза

Филиппины находятся в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - одной из наиболее активных сейсмических зон, где расположены более 450 вулканов - свыше 75 процентов всех вулканов мира. Вулкан Тааль на острове в провинции Батангас традиционно привлекает многочисленных туристов. С 1572 года он извергался 33 раза. В 1911 году жертвами извержения стали более 1300 человек.    

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    Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии указывает, что Бали "все еще безопасен" для туристов. В заявлении агентства отмечается, что на выходных статус чрезвычайной ситуации для Агунга оставался на уровне 3 (на один пункт ниже показателя самой высокой опасности). При этом, несмотря на ряд извержений, вулканическая активность остается относительно стабильной.

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    В результате последних выбросов лавы свои дома покинули около 25 000 человек. Власти призвали всех, кто находится внутри зоны отчуждения в радиусе 7,5 километров от кратера вулкана, немедленно эвакуироваться. Гора Агунг - один из более чем 120 действующих вулканов в Индонезии. Жервами его последнего крупного извержения, которое случилось в 1963 году, стали более тысячи человек.

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    Вулканологи описали возобновившуюся 25 ноября активность вулкана Агунг как фреатический взрыв, то есть извержение с испарением дыма, вызванное нагревом и расширением грунтовых вод. 26 ноября власти заявили, что, судя по оседанию пепла, уже началось магматическое извержение.

  • Солдат надевает на ребенка маску для защиты от пепла

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    Меры предосторожности на Бали

    "Гора Агунг все еще извергает пепел, но нам нужно внимательно следить и быть готовыми к более мощному, взрывному извержению", - предупреждает индонезийский вулканолог Геде Суантика. Солдаты и полиция раздают людям в близлежащих деревнях и курортах защитные маски.

    Автор: Елена Барышева


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Извержение вулкана Агунг на острове Бали

На индонезийском острове Бали началось извержение вулкана, дым и пепел от которого поднялись в небо на тысячи метров. Власти эвакуируют людей из зоны отчуждения. Об этом - в галерее DW. (27.11.2017)  

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