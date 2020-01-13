Эвакуация из-за вулкана на Филиппинах затронет 160 000 человек

Из-за начинающегося извержения вулкана на Филиппинах эвакуация затронет в общей сложности около 160 тысяч человек. Примерно 140 тысяч жителей уже покинули свои дома, их примеру должны последовать еще 20 тысяч, сообщает информагентство dpa в субботу, 18 января.

Вулкан Тааль расположен в 65 км от филиппинской столицы Манилы. 13 января он выпустил столб пепла, высота которого достигла 15 км. Уровень опасности в регионе в тот же день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), "бурное извержение с взрывами" ожидается в ближайшие часы или дни.

Глава института Phivolcs Ренато Солидум сообщил, что до сих пор происходит подъем магмы, который может привести к "еще более опасной активности" вулкана. Phivolcs предупреждает о необходимой эвакуации всех, кто находится в радиусе 14 км от вулкана. Местным жителям также следует носить медицинские маски и принять другие меры для защиты от вулканического пепла.

Вулкан Тааль уже извергался 33 раза

Филиппины находятся в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - одной из наиболее активных сейсмических зон, где расположены более 450 вулканов - свыше 75 процентов всех вулканов мира. Вулкан Тааль на острове в провинции Батангас традиционно привлекает многочисленных туристов. С 1572 года он извергался 33 раза. В 1911 году жертвами извержения стали более 1300 человек.

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