Штрафы, "сутки" и сушки: Как судили участников протестов против интеграции Беларуси с РФ

Пять несанкционированных акций протестов против интеграции с Россией , которые прошли в Минске в декабре, не закончились массовыми разгонами и задержаниями. Однако без последствий они все же не остались. В начале января в Беларуси прошли более 40 административных процессов за участие в несанкционированных массовых мероприятиях - судили активистов, оппозиционных политиков и даже писателей. В отличие от организаторов акций, приговоренных к арестам - "суткам", большинству участников протестов присудили выплату штрафов от 250 до 500 евро. Корреспондент DW побывала на нескольких процессах в Минске.

Анархисты на суды над собой не ходят

В здании суда Московского района города Минска 8 января собралось много молодежи, пришедшей поддержать своих друзей, - судебный конвейер открылся процессами в отношении молодых активистов. Анархисты Вячеслав и Марина Косинеровы на судах, где они проходили в качестве обвиняемых, решили не присутствовать, хотя и находились в здании, где проходили процессы. "Как анархисты мы считаем, что вызовы в суды - это репрессивная мера воздействия государства на активистов. Поэтому решили проявить солидарность и поддержать других активистов и политиков", - заявил Вячеслав Косинеров в разговоре с DW. Суд прошел в их отсутствие, приговорив их к штрафам в 30 базовых величин (около 350 евро - Ред.)

Активистка "Молодежного блока" Алана Гебремариам

Активистка "Молодежного блока" Алана Гебремариам, принимавшая участие в парламентских выборах в ноябре прошлого года, решила повоевать c судебной системой Беларуси. Алану обвиняют в участии в митинге 20 октября на Октябрьской площади, хотя ни одной ее фотографии с места события в материалах дела нет. Девушка утверждает, что в это время она ехала в метро, в качестве свидетеля в суд с Аланой пришла ее подруга. Активистка также подала жалобу на составление протокола сотрудниками милиции: она получила пустой бланк документа, где не было ни описания обстоятельств правонарушения, ни ее имени, ни фамилии следователя.

Вместе с тем девушка не отрицает, что присутствовала на шествии вдоль проспекта Независимости, но на митинге, за участие в котором ее судят, она не была. Усилия Аланы не остались безуспешными - судья решила вернуть дело для устранения недочетов. Тот факт, что государство судит людей, которые вышли на улицу поддержать независимость Беларуси, Алана назвала ироничным. "Даже наш президент говорит, что суверенитет - это главное и его нужно защищать, а нас судят за поддержку независимости Беларуси", - недоумевает она.

Экс-посол обратился за помощью к Германии

Самым ярким процессом следующего дня, 9 января, стали два суда над первым послом Беларуси в Германии (1992-1994 гг.), известным лингвистом Петром Садовским. За участие в акциях 7 и 8 декабря 79-летнего экс-посла судили два разных судьи в соседних помещениях - Садовский просил объединить оба дела в одно, но ему отказали. Поэтому нескольким десяткам человек, пришедшим его поддержать, пришлось на протяжении полутора часов переходить из одного зала суда в другой.

В свою защиту Садовский зачитал заявление на белорусском языке. Судья, председательствующая на первом процессе, разрешила вести его по-белорусски и внимательно слушала обвиняемого, в то время как судья, ведущий второй процесс, постоянно перебивал и просил "говорить по существу". "Здесь все по существу", - отвечал ему Садовский.

В состоящем из семи пунктов заявлении экс-посол указал на ошибки в протоколах (к делу за 8 декабря приложили фото, которое было сделано 7 декабря; в графе об образовании написали "среднее", хотя Садовский - кандидат наук) и посетовал, что суд не учитывает мотивов его действий. "Гражданин Садовский не "бегал по площади с флагом", а продолжал дело своей жизни", - заявил он. Пользуясь статусом экс-посла, Садовский также обратился к Германии с просьбой не оказывать поддержку Беларуси в сферах охраны правопорядка, практики правоприменения и судебных отношений.

В беседе с корреспондентом DW Петр Садовский рассказал, что он договорился о встрече с послом Германии в Беларуси Манфредом Хутерером (Manfred Huterer): "Он обещал, что посольство по возможности будет следить за ходом моих дел". В итоге первое дело вернули на доработку, а по второму присудили выплатить штраф размером в 350 евро - эта сумма существенно превышает пенсию Садовского. Зал встретил решение суда криками "Ганьба!" ("Позор" - Ред.).

Павел Северинец: после 15 суток ареста - еще 30

Накануне последней акции протеста 29 декабря одного из организаторов акций, сопредседателя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца поместили под административный арест на 15 суток за акцию 7 декабря. Вместе с ним были арестованы и координаторы гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель, Максим Винярский, лидер незарегистрированной организации "Молодой фронт" Денис Урбанович и другие активисты.

Утром 10 января срок ареста Северинца истек, и его отпустили. Но, как оказалось, ненадолго - спустя уже несколько часов состоялись два суда, где активиста обвиняли за участие в акциях 20 и 21 декабря. В итоге по двум процессам Павла Северинца осудили на 30 суток, а за акцию 8 декабря присудили штраф в почти 500 евро.

Писатель Орлов в суде читал эссе и раздавал сушки

Писатель Владимир Орлов

Под каток белорусской судебной системы попали не только активисты и политики, но и известные белорусские писатели Владимир Некляев и Владимир Орлов - они выступали перед протестующими на митингах. На акции 7 декабря Владимир Некляев заявил, что никакие действия по интеграции Беларуси с Россией не могут проходить без ведома народа. Это высказывание стоило ему штрафа в 350 евро, на суд Некляев не пришел.

Писателя Владимира Орлова судили за выступление на митинге 8 декабря, где он зачитал свое эссе "Незалежнасць - гэта.." ("Независимость - это.." - Ред.). В комментарии DW писатель заявил, что участвовал в акции, так как считает, что статус обязывает его быть свидетелем событий, связанных с независимостью Беларуси, которую сейчас нужно защищать.

На суде Орлов решил еще раз прочитать свое эссе - в доказательство того, что это литературное произведение не содержит никаких лозунгов или призывов. "Независимость - это когда ты от рождения до смерти ощущаешь себя своим человеком на своей земле. Я верю, что когда-нибудь так и будет. Ведь иначе просто не стоит жить", - этими словами Орлов завершил свою речь. Зрители в зале суда отреагировали аплодисментами.

Поддержать Владимира Орлова в суде пришли десятки человек, и было заметно, что писателя тронуло это участие. Перед началом процесса он рассказал, что взял с собой сушки, и если его не приговорят к административному аресту, он раздаст их всем присутствующим в зале. Суд присудил Орлову выплату штрафа в размере 250 евро, и писатель сдержал свое слово - он попытался угостить сушками даже свидетельствовавших против него омоновцев, но те отказались.

По данным правозащитного центра "Весна", общая сумма присужденных штрафов может составить около 35 тысяч евро. На одной из краудфандинговых платформ уже открыт сбор денег для оплаты штрафов.

Смотрите также:

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси Несогласованная акция в центре Минска В центре Минска в пятницу, 20 декабря, прошла акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Демонстрация не была согласована с властями, в ней приняли участие не менее 1100 человек, сообщает белорусское онлайн-издание tut.by.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "Мы - тут, а вы - там" Собравшиеся на демонстрации скандировали: "Никаких союзов с имперской Россией". Участница акции держит плакат с надписью: "Давайте договоримся так: мы - тут, а вы - там".

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "Белорусы - не россияне" Один из участников акции держал плакат с надписью: "Мистер Путин, белорусы - не россияне".

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси На акции выступили оппозиционеры В демонстрации участвовали белорусские оппозиционные политики - Юрий Губаревич, Павел Северинец и другие. Они выступили перед собравшимися. За участие в предыдущих акциях протеста - 7 и 8 декабря - Северинцу назначили административный арест в 15 суток, но отпустили домой, предупредив о недопустимости проведения подобных мероприятий.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "25 лет - ума нет" Александр Лукашенко занимает должность президента дольше всех других глав государств в Европе - уже 25 лет. Видимо, на это намекает участница протестной акции.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси Живая цепь против интеграции с Россией В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси На акцию за интеграцию с Россией... никто не пришел Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел. Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина

