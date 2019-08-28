 В Германии теперь можно намного быстрее лишиться водительских прав | Советы туристам в Германии | DW | 05.05.2020

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Туристу на заметку

В Германии теперь можно намного быстрее лишиться водительских прав

В Германии начал действовать новый штрафной каталог для водителей. Некоторые административные штрафы существенно повысили, а также ввели новые наказания.

Контроль скорости на дорогах в Берлине

В конце апреля 2020 года в Германии вступили в силу изменения в правила дорожного движения (ПДД), принятые ранее бундестагом и одобренные бундесратом. В частности, повышены наказания за нарушение скоростного режима и правил парковки, а также приняты меры для лучшей защиты велосипедистов и пешеходов.

Как наказывают водителей в Германии

Для начала отметим, что в Германии есть четыре вида наказаний для водителей, если не считать уголовной ответственности, например, за вождение в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения: денежные штрафы, штрафные баллы, временный запрет на вождение и лишение прав.

За самые незначительные нарушения ПДД - просто денежные штрафы в несколько десятков евро, за более существенные - денежные штрафы повыше плюс баллы в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Погашаются, то есть сгорают эти картотечные штрафы не быстро. Штраф в один балл - через 2,5 года, в два балла - через 5 лет, в три балла - через 10 лет.

Когда в личном деле во Фленсбурге накапливается 8 баллов, водителтские права отбираются (Entzug der Fahrerlaubnis), то есть нужно делать новые (Wiedererteilung, Neuerteilung), а это очень дорого, сложно и возможно лишь при соблюдении разных требований, зависящих от конкретных обстоятельств в каждом случае, вроде прохождения медицинско-психологического обследования - МПО (MPU), которое в Германии также в народе называют "тестом для идиотов". Ежегодно это обследование проходит около 90 тысяч водителей, включая тех, кого лишают прав сразу прямо на месте, то есть отбирают удостоверения, например, после совершения ДТП в состоянии сильного опьянения. Успешно МПО проходит около 60 процентов. Власти могут также потребовать пересдать экзамены - только по вождению или вождение и теорию.

Если во Фленсбурге водитель уже насобирал до пяти баллов, он может добровольно посетить специальный семинар (Punkteabbauseminar) в одной из автошкол, после которого один балл будет погашен. Начиная с шести баллов, это уже невозможно. Стоит такой семинар от 300 до 400 евро.

В свою очередь, временные запреты на вождение (Fahrverbot) налагаются дополнительно к денежным штрафам и баллам и действуют от одного до трех месяцев. После истечения срока права возвращаются автоматически. 

Спасательный коридор на автобане A9 под Мюнхеном

Спасательный коридор на автобане A9 под Мюнхеном

Размеры денежных штрафов, количество баллов и продолжительность временных запретов на вождение в Германии зависят, в частности, от вида транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой автомобиль и так далее), а также от места, где было совершено нарушение (внутри населенных пунктов или вне населенных пунктов). Подробные таблицы занимают много страниц. Что в конце апреля 2020 года изменилось для подавляющего большинства водителей, то есть тех, кто управляет легковыми машинами? Приведем здесь лишь некоторые примеры.

Превышение скорости

Во-первых, вдвое увеличены размеры начальных штрафов за незначительное превышение скорости: 20 евро - за превышение до 10 км/ч вне населенных пунктов, 30 евро - на территории населенных пунктов. Однако это изменение - не самое болезненное. Одно из наиболее ощутимых касается временных запретов. На целый месяц теперь будут оставаться без прав водители, превысившие скорость на 21-25 км/ч внутри населенных пунктов и на 26-30 км/ч вне населенных пунктов. Раньше это наказание начинали применять только после двух таких нарушений в течение 12 месяцев - вне населенных пунктов. Внутри населенных пунктов - тоже после двух нарушений за 12 месяцев, но при более существенном превышении: от 26 до 30 км/ч. При этом верхние размеры штрафов не изменились. Например, более чем на 70 км/ч выше разрешенных внутри населенных пунктов - 680 евро, 2 балла и 3 месяца.

Защита велосипедистов и пешеходов

Среди новых штрафов в Германии - наказание в размере 100 евро плюс один штрафной бал за остановку транспортного средства на специальных полосах проезжей части для движения велосипедов. Парковка или остановка на тротуарах и отделенных от проезжей части велосипедных дорожках будут наказываться денежными штрафами от 25 до 100 евро.

В новой редакции ПДД также впервые зафиксирован минимальный боковой интервал, который водители должны соблюдать при обгоне велосипедистов: внутри населенных пунктов - полтора метра, вне населенных пунктов - два метра. Раньше говорилось, что он "должен быть достаточным". Теперь указаны конкретные минимальные цифры. При несоблюдении этого расстояния штраф составляет 30 евро, если речь идет о взрослом велосипедисте, и 80 евро плюс один балл во Фленсбурге, если угрозе подвергся ребенок или пожилой человек.

Остановка или парковка на таких велосипедных дорожках теперь обойдется водителям в Германии в 100 евро и один штрафной балл

Остановка или парковка на таких велосипедных дорожках теперь обойдется водителям в 100 евро и один балл

Другие штрафы для водителей

В Германии теперь также введено наказание за незаконный проезд по спасательным коридорам, которые водители обязаны создавать между полосами движения на автобане при образовании пробок, чтобы в случае аварии скорые, полиция и другие специальные машины могли быстро добраться до места ДТП. Движение посреди пробки по такому коридору обойдется нарушителям штрафами до 320 евро, лишением прав на месяц и двумя баллами во Фленсбурге. А водители, препятствующие движению спасательных машин со включенными спецсигналами, будут платить в бюджет 100 евро и получат один балл в личное дело.

Что еще нового? Штраф за использование приложений, предупреждающих о радарах, составляет теперь 75 евро плюс один балл. Бесцельная езда туда-сюда, перегазовки на перекрестках и прочие подобные проявления асоциального или незрелого поведения за рулем, без необходимости нарушающие спокойствие и наносящие дополнительный ущерб окружающей среде, могут повлечь за собой штрафы в размере до 100 евро.

Смотрите также: 

  • Фленсбург

    Превышение и наказание

    За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.

  • Водительские права

    Превышение и наказание

    Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 20 до 70 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро, один балл и месяц лишения прав, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.

  • Кельн

    Превышение и наказание

    В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.

  • default

    Превышение и наказание

    В 2019 году в Германии произошло около 300 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Общее число погибших составило 3059 человек. Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями.

  • На обочине дороги

    Превышение и наказание

    Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2018 году эта мера применялась 464 тысячи раз. Решения о лишении прав выносились почти 93 тысячи раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.

  • default

    Превышение и наказание

    Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.

  • Пробка на автобане A4

    Превышение и наказание

    Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 60 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Минимальное наказание за несоблюдение дистанции составляет 25 евро, максимальное - 400 евро, 2 балла и 3 месяца лишения прав.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.

  • Лошадь на дороге

    Превышение и наказание

    В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

  • Уведомление о штрафе

    Превышение и наказание

    Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

  • Полицейский автомобиль

    Превышение и наказание

    К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

  • Автобан

    Превышение и наказание

    Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

  • Радар

    Превышение и наказание

    В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.


Контекст

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