В Германии теперь можно намного быстрее лишиться водительских прав

В конце апреля 2020 года в Германии вступили в силу изменения в правила дорожного движения (ПДД), принятые ранее бундестагом и одобренные бундесратом. В частности, повышены наказания за нарушение скоростного режима и правил парковки, а также приняты меры для лучшей защиты велосипедистов и пешеходов.

Как наказывают водителей в Германии

Для начала отметим, что в Германии есть четыре вида наказаний для водителей, если не считать уголовной ответственности, например, за вождение в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения: денежные штрафы, штрафные баллы, временный запрет на вождение и лишение прав.

За самые незначительные нарушения ПДД - просто денежные штрафы в несколько десятков евро, за более существенные - денежные штрафы повыше плюс баллы в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Погашаются, то есть сгорают эти картотечные штрафы не быстро. Штраф в один балл - через 2,5 года, в два балла - через 5 лет, в три балла - через 10 лет.

Когда в личном деле во Фленсбурге накапливается 8 баллов, водителтские права отбираются (Entzug der Fahrerlaubnis), то есть нужно делать новые (Wiedererteilung, Neuerteilung), а это очень дорого, сложно и возможно лишь при соблюдении разных требований, зависящих от конкретных обстоятельств в каждом случае, вроде прохождения медицинско-психологического обследования - МПО (MPU), которое в Германии также в народе называют "тестом для идиотов". Ежегодно это обследование проходит около 90 тысяч водителей, включая тех, кого лишают прав сразу прямо на месте, то есть отбирают удостоверения, например, после совершения ДТП в состоянии сильного опьянения. Успешно МПО проходит около 60 процентов. Власти могут также потребовать пересдать экзамены - только по вождению или вождение и теорию.

Если во Фленсбурге водитель уже насобирал до пяти баллов, он может добровольно посетить специальный семинар (Punkteabbauseminar) в одной из автошкол, после которого один балл будет погашен. Начиная с шести баллов, это уже невозможно. Стоит такой семинар от 300 до 400 евро.

В свою очередь, временные запреты на вождение (Fahrverbot) налагаются дополнительно к денежным штрафам и баллам и действуют от одного до трех месяцев. После истечения срока права возвращаются автоматически.

Спасательный коридор на автобане A9 под Мюнхеном

Размеры денежных штрафов, количество баллов и продолжительность временных запретов на вождение в Германии зависят, в частности, от вида транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой автомобиль и так далее), а также от места, где было совершено нарушение (внутри населенных пунктов или вне населенных пунктов). Подробные таблицы занимают много страниц. Что в конце апреля 2020 года изменилось для подавляющего большинства водителей, то есть тех, кто управляет легковыми машинами? Приведем здесь лишь некоторые примеры.

Превышение скорости

Во-первых, вдвое увеличены размеры начальных штрафов за незначительное превышение скорости: 20 евро - за превышение до 10 км/ч вне населенных пунктов, 30 евро - на территории населенных пунктов. Однако это изменение - не самое болезненное. Одно из наиболее ощутимых касается временных запретов. На целый месяц теперь будут оставаться без прав водители, превысившие скорость на 21-25 км/ч внутри населенных пунктов и на 26-30 км/ч вне населенных пунктов. Раньше это наказание начинали применять только после двух таких нарушений в течение 12 месяцев - вне населенных пунктов. Внутри населенных пунктов - тоже после двух нарушений за 12 месяцев, но при более существенном превышении: от 26 до 30 км/ч. При этом верхние размеры штрафов не изменились. Например, более чем на 70 км/ч выше разрешенных внутри населенных пунктов - 680 евро, 2 балла и 3 месяца.

Защита велосипедистов и пешеходов

Среди новых штрафов в Германии - наказание в размере 100 евро плюс один штрафной бал за остановку транспортного средства на специальных полосах проезжей части для движения велосипедов. Парковка или остановка на тротуарах и отделенных от проезжей части велосипедных дорожках будут наказываться денежными штрафами от 25 до 100 евро.

В новой редакции ПДД также впервые зафиксирован минимальный боковой интервал, который водители должны соблюдать при обгоне велосипедистов: внутри населенных пунктов - полтора метра, вне населенных пунктов - два метра. Раньше говорилось, что он "должен быть достаточным". Теперь указаны конкретные минимальные цифры. При несоблюдении этого расстояния штраф составляет 30 евро, если речь идет о взрослом велосипедисте, и 80 евро плюс один балл во Фленсбурге, если угрозе подвергся ребенок или пожилой человек.

Остановка или парковка на таких велосипедных дорожках теперь обойдется водителям в 100 евро и один балл

Другие штрафы для водителей

В Германии теперь также введено наказание за незаконный проезд по спасательным коридорам, которые водители обязаны создавать между полосами движения на автобане при образовании пробок, чтобы в случае аварии скорые, полиция и другие специальные машины могли быстро добраться до места ДТП. Движение посреди пробки по такому коридору обойдется нарушителям штрафами до 320 евро, лишением прав на месяц и двумя баллами во Фленсбурге. А водители, препятствующие движению спасательных машин со включенными спецсигналами, будут платить в бюджет 100 евро и получат один балл в личное дело.

Что еще нового? Штраф за использование приложений, предупреждающих о радарах, составляет теперь 75 евро плюс один балл. Бесцельная езда туда-сюда, перегазовки на перекрестках и прочие подобные проявления асоциального или незрелого поведения за рулем, без необходимости нарушающие спокойствие и наносящие дополнительный ущерб окружающей среде, могут повлечь за собой штрафы в размере до 100 евро.

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