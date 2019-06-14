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Штеффи Граф

Штеффи Граф - одна из лучших теннисисток 20 века, единственная обладательница "Золотого Большого шлема" и восьмикратная первая ракетка мира.

Немецкая теннисистка, выигравшая все четыре турнира "Большого шлема" - Открытые чемпионаты Австралии, США и Франции, а также Уимблдонский турнир, став таким образом обладательницей "Золотого Большого шлема". Единственная спортсменка, добившаяся такого успеха. Рекордное число сезонов - восемь - Штеффи Граф (Steffi Graf) становилась первой ракеткой мира. Ее считают одной из лучших теннисисток 20 века.

Steffi Graf (Deutschland) - Aufschlag

Королеве теннисного корта Штеффи Граф - 50 лет 14.06.2019

Чемпионка мира, победительница турниров Большого шлема, триумфатор и призер Олимпийских игр, - регалии этой немецкой теннисистки можно перечислять долго. А что она делает сейчас?
ARCHIV - 17.09.2018, USA, Los Angeles: Heidi Klum, Model und Moderatorin, trifft mit ihrem Freund Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel zur Verleihung der 70. Primetime Emmy Awards im Microsoft Theater ein. (zu dpa «Heidi Klum postet Ring-Foto - «Ich habe Ja gesagt»» vom 24.12.2018) Foto: Javier Rojas/Prensa Internacional via ZUMA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Главные немецкие юбиляры 2019 года 02.01.2019

Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW.
09.09.2016 *** Tennis: U.S. Open Sept 8, 2016; New York, NY, USA; Angelique Kerber of Germany reacts after beating Caroline Wozniacki of Denmark on day eleven of the 2016 U.S. Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-USA TODAY Sports © Reuters/R. Deutsch-USA TODAY Sports

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер стала первой ракеткой мира 09.09.2016

Кербер обошла Серену Уильямс и стала второй немкой после Штеффи Граф, поднявшейся на вершину мирового рейтинга.
30.1.2016 Germany's Angelique Kerber celebrates after winning her final match against Serena Williams of the U.S. at the Australian Open tennis tournament at Melbourne Park, Australia, January 30, 2016. REUTERS/Brandon Malone Reuters/B. Malone

Немецкая теннисистка обыграла Серену Уильямс в финале Australian Open 30.01.2016

28-летняя Анжелик Кербер стала сенсационной победительницей Открытого чемпионата Австралии и второй ракеткой мира. До этого победу в Мельбурне Германии принесла Штеффи Граф в 1994 году.
Der ehemalige Tennisprofi Steffi Graf laechelt am 21. Feb. 2003, im Hamburger Rathauses. Graf geht unter die Kolumnisten: Im Monatsmagazin Wellfit schreibt die Ex-Tennisspielerin ueber ihr Leben nach der Profikarriere. Ich moechte meine Erfahrungen in Sachen Koerperbewusstsein, Fitness und Wellness gern weitergeben, wurde die 33-Jaehrige zitiert, wie am Donnerstag, 15. Mai 2003 gemeldet wurde. (AP Photo/Soeren Stache, POOL) ** zu APD7728**

Рецепт красоты от Штеффи Граф 01.08.2011

Тридцати минут спортивных занятий достаточно для того, чтобы сохранить стройность. Если ходить в фитнес-клуб три раза в неделю, то результат не заставит себя ждать. В этой "формуле" уверена бывшая первая ракетка мира.
Weißkohlernte im Spreewald Klein-Radden (Brandenburg): Der polnische Saisonarbeiter Jery Wrone vom Gemüseanbaubetrieb Spreewald in Klein-Radden schneidet am 06.11.2003 auf einem Feld Weißkohlköpfe. In dem kleinen südbrandenburgischen Unternehmen werden derzeit auf rund zehn Hektar etwa 800 Tonnen Weißkohl geerntet. Allein in der Firma Rabe werden jährlich rund 1.000 Tonnen Weißkohl zu Sauerkraut vergoren. Die kleingeschnittenen Weißkohlköpfe kommen in riesige Behälter und werden unter Zugabe von Salz festgetreten. Nach sechs bis acht Wochen kann das fertige Sauerkraut in Gläser abgefüllt werden.(COT44-061103)

Капуста в Германии: традиционный овощ со сложной репутацией 29.04.2010

Блюда из капусты были когда-то чуть ли не символом Германии, а теперь их не часто увидишь на столе у немцев. И хотя интерес к капусте сейчас снова растет, отвоевать утраченные позиции ей явно уже не удастся.
Russia's goalkeeper legend Wladislaw Alexandrowitsch Tretjak during the Groupe E Qualifying Round game between Russia and United States of America at the IIHF 2009 World Championship at the PostfinanceArena in Berne, Switzerland, May 2, 2009. (AP Photo/KEYSTONE/Peter Schneider)

Владислав Третьяк станет послом ЧМ-2010 по хоккею 02.04.2010

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк станет послом чемпионата мира по хоккею с шайбой, который 7 мая 2010 года стартует в Германии. По сообщению ФХР, Третьяк принял приглашение оргкомитета ЧМ-2010.
Germany's players, from left, Patrick Hager, Christoph Schubert, Kai Hospel, Sven Butenschon, celebrate their second goal in the Group B Preliminary Round game between Switzerland and Germany at the IIHF 2009 World Championship at the Postfinance-Arena in Berne, Switzerland, on Sunday, April 26, 2009. (AP Photo/KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

В ФРГ на матчи ЧМ-2010 по хоккею продано 335 тысяч билетов 18.03.2010

7 мая 2010 года в ФРГ стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой. Он пройдет в трех городах - Гельзенкирхене, Кельне и Мангейме. Подготовка к спортивному событию мирового масштаба в ФРГ вступает в завершающую фазу.
Steffi Graf, left, and her husband Andre Agassi attend the Andre Agassi Charitable Foundation's 12th Grand Slam for Children event, Saturday, Oct. 6, 2007, in Las Vegas. (AP Photo/Ronda Churchill)

Премия СМИ для звездной пары 25.02.2008

Штеффи Граф и Андре Агасси не делают саморекламы из своей благотворительной деятельности. Они просто помогают обездоленным детям, считая это своим долгом.
Der ehemalige Tennisprofi Steffi Graf laechelt am 21. Feb. 2003, im Hamburger Rathauses. Graf geht unter die Kolumnisten: Im Monatsmagazin Wellfit schreibt die Ex-Tennisspielerin ueber ihr Leben nach der Profikarriere. Ich moechte meine Erfahrungen in Sachen Koerperbewusstsein, Fitness und Wellness gern weitergeben, wurde die 33-Jaehrige zitiert, wie am Donnerstag, 15. Mai 2003 gemeldet wurde. (AP Photo/Soeren Stache, POOL) ** zu APD7728**

Штеффи Граф потеряла интерес к теннису 09.05.2007

Звезда мирового тенниса Штеффи Граф не скучает по большому спорту. В последние годы она все реже следит за теннисными турнирами. На первое место в жизни Граф вышли семья, а также увлечение дизайном и архитектурой.
German tennis legend Steffi Graf watches the match between American Andre Agassi and Yevgeny Kafelnikov of Russia in the final of the Colonial Classic at Kooyong, Melbourne, Australia, in this Jan. 13, 2001 file picture. Graf filed a lawsuit against Microsoft Corp. due to faked pictures published on an internet page of the German branch of Microsoft. The pictures showed Grafs head manipulated on naked women bodies. (AP Photo/Steve Holland)

Штеффи Граф: немеркнущая звезда 18.01.2007

Красивая и жесткая манера игры в сочетании с чисто женским обаянием всегда привлекала к Штеффи много поклонников, и сделала из нее одну из культовых фигур нашего времени.
A man walks past a giant poster of german model Claudia Schiffer wearing the German flag in Bank tube station in London, Saturday 03 June 2006. London Underground has placed dozens of posters promoting Germany and investment in the country throughout Bank tube stations in preparation for the upcoming FIFA World Cup. This poster reads 'Want to get down to business?' EPA/IAN LANGSDON +++(c) dpa - Report+++ |

Женщины Германии 08.03.2006

Фотогалерея DW посвящена известным немецким политикам, спортсменкам, журналисткам, топ-моделям...
German tennis ace Steffi Graf returns a ball to Martina Hingis of Switzerland during their quartefinal match at the Italian Open tennis tournament in Rome Friday May 10, 1996. Steffi Graf was defeated 2-6, 6-2, 6-3. (AP Photo/Bruno Mosconi) (Photo für Kalenderblatt)

Штеффи Граф в Зале теннисной славы 16.01.2004

Бывшая первая ракетка мира из Германии пополнила почетную галерею теннисных звезд в американском Ньюпорте. Теперь немцев в Зале славы стало трое.

Штеффи Граф открыла в себе слабость к сумочкам 16.08.2002