Штеффи Граф - одна из лучших теннисисток 20 века, единственная обладательница "Золотого Большого шлема" и восьмикратная первая ракетка мира.
Немецкая теннисистка, выигравшая все четыре турнира "Большого шлема" - Открытые чемпионаты Австралии, США и Франции, а также Уимблдонский турнир, став таким образом обладательницей "Золотого Большого шлема". Единственная спортсменка, добившаяся такого успеха. Рекордное число сезонов - восемь - Штеффи Граф (Steffi Graf) становилась первой ракеткой мира. Ее считают одной из лучших теннисисток 20 века.