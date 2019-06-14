Штеффи Граф

Капуста в Германии: традиционный овощ со сложной репутацией

Блюда из капусты были когда-то чуть ли не символом Германии, а теперь их не часто увидишь на столе у немцев. И хотя интерес к капусте сейчас снова растет, отвоевать утраченные позиции ей явно уже не удастся.