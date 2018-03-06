Шон Спайсер - пресс-секретарем Белого дома при администрации
Шон Спайсер получил образование политолога в Коннектикутском колледже. С 2011 года работал директором по связям с общественностью в Национальном комитете Республиканской партии, а в феврале 2015 года получил пост главного специалиста по вопросам стратегии.
Президент США Дональд Трамп обеспокоен, что информация WikiLeaks может нанести ущерб национальной безопасности, если файлы окажутся подлинными. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он пригрозил судебным преследованием тем, кто стоит за сливом конфиденциальной информации.