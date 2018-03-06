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Шон Спайсер

Шон Спайсер - пресс-секретарем Белого дома при администрации

Шон Спайсер получил образование политолога в Коннектикутском колледже. С 2011 года работал директором по связям с общественностью в Национальном комитете Республиканской партии, а в феврале 2015 года получил пост главного специалиста по вопросам стратегии.

14.12.2016 NEW YORK, NY - DECEMBER 14: Gary Cohn, president of Goldman Sachs and President-elect Donald Trump's choice for Director of National Economic Council, arrives at Trump Tower, December 14, 2016 in New York City. This is the first major meeting between President-elect Trump and technology industry leaders. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Советник Трампа по экономике уходит в отставку 06.03.2018

Гэри Кон ранее критиковал решение Трампа о таможенных пошлинах на ввоз алюминия и стали в США.
White House spokesman Sean Spicer arrives for a press briefing at the White House in Washington, U.S., July 17, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер уходит в отставку 21.07.2017

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер покидает свой пост. Он уходит в отставку, поскольку не согласен с назначением на пост директора по связям Белого Дома финансиста Энтони Скарамуччи, сообщают источники.
epa04178662 A Royal Air Force RAF handout photo taken 23 April 2014 and released by the British Ministry of Defence (MoD) on 24 April 2014 shows a Russian Tu-95 Bear 'H' photographed in the air from a RAF Typhoon Quick Reaction Aircraft (QRA) with 6 Squadron from RAF Leuchars in Scotland. RAF Typhoon Quick Reaction Alert aircraft were launched from RAF Leuchars on 23 April to determine the identity of unknown aircraft that approached the NATO Air Policing Area north of Scotland and could not be identified by other means. The aircraft were subsequently identified as Russian military reconnaissance (Bears). The Russian Bears aircraft remained in international airspace as they are perfectly entitled to do, the MoD stated. EPA/ROYAL AIR FORCE / HANDOUT MANDATORY CREDIT: CROWN COPYRIGHT 2014 HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++

Белый дом отслеживает полеты российских самолетов возле Аляски 21.04.2017

В Вашингтоне не видят ничего необычного в полетах российских военных самолетов возле берегов Аляски, пока эти полеты проходят с соблюдением всех протоколов.

За что Трамп назвал Башара Асада "животным" 12.04.2017

Президент США назвал Башара Асада "животным" и "по-настоящему злым человеком". А пресс-секретарь Белого дома сравнил президента Сирии с Гитлером.
21.03.2017+++ White House Press Secretary Sean Spicer holds the daily press briefing at the White House in Washington, U.S. March 21, 2017. REUTERS/Carlos Barria

Белый дом трижды пояснял заявление о Гитлере, Асаде и химоружии 11.04.2017

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге заявил, что даже Адольф Гитлер - в отличие от Асада - "не опускался до применения химического оружия", а затем назвал концлагеря "центрами Холокоста".
United States President Donald Trump and Prime Minister Teresa May of the United Kingdom walk the colonnade of the White House in Washington, D.C, January 27, 2017. Credit: Olivier Douliery / Pool via CNP /MediaPunch |

Трамп и Мэй договорились убедить Путина отказаться от поддержки Асада 11.04.2017

Лондон и Вашингтон хотят дать понять Москве, что союз с Асадом "не в ее стратегических интересах". Белый дом заявил о возможности новых ударов в Сирии.
FILE - epa05216647 The fountain on the North Lawn of the White House is seen dyed green to celebrate St. Patrick's Day, in Washington, DC, USA, 17 March 2016. EPA/MICHAEL REYNOLDS (zur Vorberichterstattung über die Wahlen in den USA vom 07.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Вашингтон сдержанно отреагировал на заявление о Brexit 29.03.2017

В Белом доме указали, что и после выхода Великобритании из ЕС хотели бы сохранения лидерской роли страны в Европе, а Европы - в мире.
13.03.2017 *** Der Airbus A340 «Theodor Heuss» der Flugbereitschaft der Bundeswehr steht am 13.03.2017 auf dem Rollfeld in Berlin Tegel bereit, um am Abend die Delegation von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in die USA nach Washington zu fliegen. Merkel trifft am 14.03.2017 erstmals US-Präsident Donald Trump. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Визит Меркель в США перенесен на 17 марта 13.03.2017

Визит отложен из-за сильных снегопадов на восточном побережье США, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Белый дом пригрозил суровым наказанием источникам утечки WikiLeaks о хакерах ЦРУ (09.03.2017) 09.03.2017

Президент США Дональд Трамп обеспокоен, что информация WikiLeaks может нанести ущерб национальной безопасности, если файлы окажутся подлинными. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он пригрозил судебным преследованием тем, кто стоит за сливом конфиденциальной информации.
U.S. President Donald Trump reacts after delivering remarks during a visit to the Central Intelligence Agency (CIA) in Langley, Virginia U.S., January 21, 2017. REUTERS/Carlos Barria

Белый дом пригрозил источникам утечки WikiLeaks о хакерах ЦРУ 08.03.2017

Пресс-секретарь Белого дома заявил, что президент Трамп обеспокоен вероятностью слива конфиденциальной информации о методах работы ЦРУ. Между тем CNN сообщает, что спецслужбы уже начали расследование утечки.
Press Secretary Sean Spicer makes a comment during the press briefing in the Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, DC on February 3, 2017. He also fielded four questions via Skype from reporters across the nation. Photo by Pat Benic/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Politico: Белый дом проверяет телефоны сотрудников в рамках борьбы с утечками 27.02.2017

В борьбе против утечек внутренней информации Белый дом стал проверять мобильные телефоны своих сотрудников. Пресс-секретарь Спайсер пригрозил проблемами, если сведения об этом попадут в СМИ, пишет Politico.

Трамп объявил войну журналистам: на брифинг в Белый дом не допустили ряд крупных СМИ (25.02.2017) 25.02.2017

Журналистам CNN, The New York Times и новостного портала Politico запретили присутствовать на брифинге в Белом доме. В знак протеста его проигнорировали Time и Associated Press.
Japanese doll-maker Kyugetsu Inc's doll depicting U.S. President Donald Trump, as part of a traditional set of Japanese ornamental hina dolls used in Japan to celebrate Girls' Day, is pictured at the company's main shop in Tokyo, Japan, January 26, 2017. REUTERS/Toru Hanai FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Комментарий: Трамп теперь "не наш" 16.02.2017

В Кремле, возможно, скоро будут с ностальгией вспоминать времена президента США Барака Обамы, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
28.01.2017 *** President Donald Trump speaks on the phone with Prime Minister of Australia, Malcolm Turnbull in the Oval Office on January 28, 2017 in Washington, DC, The call was one of five calls with foreign leaders scheduled for Saturday. Photo by Pete Marovich/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Белый дом расследует утечки информации о телефонных переговорах Трампа 10.02.2017

Белый дом обеспокоен информационными утечками о телефонных переговорах президента США с иностранными лидерами. По словам Шона Спайсера, речь может идти о нарушении целого ряда протокольных правил и законов.
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 2: A view of the White House at dusk February 2, 2017 in Washington, DC. President Donald Trump will be traveling to his Mar-a-Lago resort this weekend. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

США отказались отменять санкции против России из-за Крыма 09.02.2017

Пока Россия не уйдет из Крыма, вопрос отмены санкций рассматриваться не будет, заявил Спайсер. Он добавил, что полностью согласен с позицией нового постпреда США в ООН Никки Хейли.
02.02.2017+++ WASHINGTON, DC - FEBRUARY 02: White House Press Secretary Sean Spicer answers questions in the White House briefing room February 2, 2017 in Washington, DC. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

Трамп ищет нового директора по коммуникациям вместо Спайсера 08.02.2017

По информации CNN, президент США разочарован в Шоне Спайсере и ищет ему замену на посту директора Белого дома по коммуникациям.
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