Шон Спайсер - пресс-секретарем Белого дома при администрации

Шон Спайсер получил образование политолога в Коннектикутском колледже. С 2011 года работал директором по связям с общественностью в Национальном комитете Республиканской партии, а в феврале 2015 года получил пост главного специалиста по вопросам стратегии.