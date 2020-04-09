 Шойгу попросил Чехию отдать России памятник Коневу | Новости из Германии о Европе | DW | 10.04.2020

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Европа

Шойгу попросил Чехию отдать России памятник Коневу

В Чехии ответили отказом на просьбу Сергея Шойгу отправить в Россию памятник маршалу Коневу, сославшись на то, что это не военное захоронение, а собственность района Прага-6.

Демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге

Демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге

Министр обороны России Сергей Шойгу направил в министерство обороны Чехии письмо с просьбой передать России демонтированный в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщило в четверг, 9 апреля, чешское онлайн-издание Parlamentní listy.

Однако в пресс-службе Минобороны Чехии заявили, что не могут отдать памятник маршалу Коневу России, поскольку он не является военным захоронением и, соответственно, не находится в собственности министерства обороны.

Издание Parlamentní listy приводит отрывки из письма Сергея Шойгу, адресованного министру обороны Чехии Лубомиру Метнару. В нем, в частности говорится, что Россия "заплатила огромную цену за освобождение Европы от фашизма" и поэтому не может оставаться равнодушной к сносу памятника Коневу в Праге. При этом Шойгу просит чешскую сторону указать, когда и где Россия могла бы забрать памятник.

Почему Чехия не отдает памятник Коневу России

Реагируя на письмо Шойгу, представитель чешского Минобороны отметил, что российский министр направил его не по адресу. "Памятник не наш, поэтому мы не можем встретиться с российской стороной, - заявил пресс-секретарь. - Мы не можем отдать то, что не наше. Это не военная могила, и памятник все еще принадлежит району Прага 6".

Памятник маршалу Ивану Коневу, под командованием которого советские войска освободили Прагу от нацистов, демонтировали в Чехии 4 апреля, несмотря на протесты Москвы. При этом чешские власти сообщили, что собираются поместить памятник в запланированный "Музей памяти 20-го века".

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