 Шесть стран просят суд в Гааге начать расследование против Мадуро | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.09.2018

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Мир

Шесть стран просят суд в Гааге начать расследование против Мадуро

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро подозревают в причастности к пыткам и убийствам, совершенным после 12 февраля 2014 года, когда в стране прошли массовые протесты.

Протесты в охваченной экономическим кризисом Венесуэле, 26 сентября 2018 года

Протесты в охваченной экономическим кризисом Венесуэле, 26 сентября 2018 года

Канада и пять стран Латинской Америки просят Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начать расследование в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В соответствующем заявлении, представленном в ходе 73-й Генеральной ассамблеи ООН  в среду, 26 сентября, главы Аргентины, Чили, Колумбии, Перу, Парагвая и Канады высказывают подозрения в том, что Мадуро виновен в совершении преступлений против человечности.

Контекст

Страна с огромными запасами нефти разваливается на части. Как долго еще Россия и Куба будут поддерживать оружием и идеологически президента Венесуэлы, задает вопрос обозреватель FAZ. (06.08.2018)

В победе президента Мадуро не сомневался почти никто. Выборы в Венесуэле лишь усиливают отчаяние и бессилие. Те, кто сможет, уедут. Остальным придется смириться, считает Офелия Хармс Аррути. (21.05.2018)

Семистраничный документ содержит свидетельства, собранные группой международных экспертов и организаций, уточняет информагентство Reuters. Президента Венесуэлы подозревают, в частности, в том, что он несет ответственность за пытки и убийства сторонников оппозиции, совершенные после 12 февраля 2014 года, когда в стране прошли массовые антиправительственные протесты.

Это обращение стало первым случаем, когда группа государств жалуется в МУС на какую-либо другую страну. Суд в Гааге должен будет решить, станет ли заявление поводом для расследования.

Кремль солидарен с руководством Венесуэлы

В рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с Мадуро. Российская сторона "подтвердила неизменную солидарность с народом и правительством Венесуэлы в отстаивании права на суверенный путь развития без деструктивного, тем более силового вмешательства извне", сообщается на сайте МИД РФ. Лавров также отметил "категорическое неприятие политики односторонних санкций", введенных США против Венесуэлы и ее руководителей.

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  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

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    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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США ввели санкции против окружения президента Венесуэлы

МИД РФ: О встрече Сергея Лаврова с Николасом Мадуро

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Сто тысяч литров за доллар: почему в Венесуэле самый дешевый бензин в мире  

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