В Шенгенскую зону входят 26 государств Европы. Погранконтроль производится только на ее внешней границе, а на внутренних рубежах может вводиться лишь при наличии угрозы безопасности или общественному порядку.

Шенгенская зона объединяет 26 европейских государств, которые присоединились к соглашению об упрощении паспортно-визового контроля, подписанному в люксембургской деревне Шенген в 1985 году. В Шенгенскую зону входят большинство стран Евросоюза, а также несколько государств, не являющиеся членами ЕС. Пограничный контроль производится только на внешней границе Шенгена - при въезде и выезде из зоны. Контроль на внутренних рубежах может вводиться в исключительных случаях при наличии угрозы внутренней безопасности или общественному порядку - и то на ограниченный срок.