В Шенгенскую зону входят 26 государств Европы. Погранконтроль производится только на ее внешней границе, а на внутренних рубежах может вводиться лишь при наличии угрозы безопасности или общественному порядку.
Шенгенская зона объединяет 26 европейских государств, которые присоединились к соглашению об упрощении паспортно-визового контроля, подписанному в люксембургской деревне Шенген в 1985 году. В Шенгенскую зону входят большинство стран Евросоюза, а также несколько государств, не являющиеся членами ЕС. Пограничный контроль производится только на внешней границе Шенгена - при въезде и выезде из зоны. Контроль на внутренних рубежах может вводиться в исключительных случаях при наличии угрозы внутренней безопасности или общественному порядку - и то на ограниченный срок.
С 1-го июля так называемые "Зеленые паспорта" - они же ковид-сертификаты - вступают в силу в пределах всей Шенгенской зоны. Не являясь обязательным условием для поездок по Европе, они тем не менее значительно упрощают пересечение границ своим обладателям.
У российского "Газпрома" немало проблем. Первый квартал закрыт с убытками, цены на газ обвалились. На прошлой неделе Германия отказалась предоставлять трубопроводу "Северный поток-2" особые условия. А теперь проблемы возникли у лоббиста российской трубы в Европе и давнего знакомого Владимира Путина Райнера Зеле из-за полетов на частном самолете и многомиллионного спонсорства клуба "Зенит".