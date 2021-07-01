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Шенгенская зона

В Шенгенскую зону входят 26 государств Европы. Погранконтроль производится только на ее внешней границе, а на внутренних рубежах может вводиться лишь при наличии угрозы безопасности или общественному порядку.

Шенгенская зона объединяет 26 европейских государств, которые присоединились к соглашению об упрощении паспортно-визового контроля, подписанному в люксембургской деревне Шенген в 1985 году. В Шенгенскую зону входят большинство стран Евросоюза, а также несколько государств, не являющиеся членами ЕС. Пограничный контроль производится только на внешней границе Шенгена - при въезде и выезде из зоны. Контроль на внутренних рубежах может вводиться в исключительных случаях при наличии угрозы внутренней безопасности или общественному порядку - и то на ограниченный срок.

В Евросоюзе вступили в силу ковид-сертификаты (01.07.2021) 01.07.2021

С 1-го июля так называемые "Зеленые паспорта" - они же ковид-сертификаты - вступают в силу в пределах всей Шенгенской зоны. Не являясь обязательным условием для поездок по Европе, они тем не менее значительно упрощают пересечение границ своим обладателям.
Symbolfoto Impfprivilegien, auf Koffer liegen Smartphone mit digitalem europäischen Impfpass mit QR-Code, Reisepässe, Bordkarten für Flugreise, Corona-Krise, Deutschland

В ЕС начали действовать ковид-сертификаты: что надо знать россиянам 01.07.2021

Цифровые ковид-сертификаты начали действовать во всех странах ЕС и Шенгена. DW объясняет, как они работают, кто их выдает, где их можно получить россиянам и как они помогут путешествовать по Европе.
European union digital COVID certificate pictured in Zagreb, Croatia on 01. June, 2021. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Как будет работать ковид-сертификат ЕС, и смогут ли его получить россияне 11.06.2021

Совет ЕС утвердил цифровые COVID-сертификаты, которые должны упростить поездки внутри ЕС и в страны Шенгенской зоны. DW объясняет, как они действуют и будут ли их выдавать в случае вакцинации "Спутником V".
European union digital COVID certificate pictured in Zagreb, Croatia on 01. June, 2021. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Европарламент согласовал ковид-сертификаты ЕС 09.06.2021

Европарламент дал "зеленый свет" ковидным сертификатам ЕС, которые будут подтверждать вакцинацию от коронавируса, негативный тест или наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19.
Deutschland Hotel Adlon. Foto: Vladimir Esipov/DW am 4.3.2021

В Берлине ждут возвращения туристов из России - неизвестно когда 09.03.2021

Немецкий турбизнес скучает по щедрым русским туристам - до пандемии они тратили в Германии больше 2 млрд евро в год. Но когда откроются границы ЕС для граждан РФ, никто не знает.
ARCHIV - Beamte der Bundespolizei führen am 19.08.2010 auf dem Flughafen Frankfurt/Main bei Reisenden eine Dokumentensichtung durch. Am Frankfurter Flughafen ist das Vorgehen, dass US-Sicherheitsleute die Passkontrolle beobachten, offenbar gängige Praxis. Foto: Marius Becker dpa/lhe (zu dpa Einreise in die Staaten: US-Sicherheitsleute reden in Deutschland mit vom 18.11.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Евросоюзе ужесточили правила въезда в Шенгенскую зону из-за коронавируса 02.02.2021

Евросоюз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали более жесткими. Также теперь будут требовать негативный ПЦР-тест для въезда в ЕС.
11.05.2020*****A man and a woman wearing face masks walk on Trocadero Plaza as a French national flag flies on the Eiffel Tower in background in Paris on May 11, 2020 on the first day of France's easing of lockdown measures in place for 55 days to curb the spread of the COVID-19 pandemic, caused by the novel coronavirus. (Photo by PHILIPPE LOPEZ / AFP) (Photo by PHILIPPE LOPEZ/AFP via Getty Images)

Куда в Европе можно (и нельзя) поехать во время пандемии: вопросы, ответы, ссылки 14.10.2020

Пандемия коронавируса вынуждает все больше государств ограничить въезд на свою территорию. В какие европейские страны можно поехать туристам не из ЕС и какие ограничения там действуют - в материале DW.
31.07.2020, Hamburg: Ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) steht am Hamburger Flughafen während eines Pressetermins in einem Corona-Testzentrum und hält einen Test. Das neue Testzentrum für Flugpassagiere aus Risikogebieten ist in Betrieb gegangen. (zu dpa Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen ist am Start) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa | Verwendung weltweit

ФРГ отменит предостережение от поездок во все страны вне ЕС и Шенгенской зоны 09.09.2020

С октября вместо общего предостережения от поездок вне Европы в ФРГ будет действовать дифференцированная система, основанная на оценках эпидемиологических рисков в отдельных странах.
Ortsschild am Ortseingang von Schengen in Luxemburg . Wegen der Ausbreitung des Coronavirus macht Europa dicht, nach aussen und nach innen. Die EU-Staaten schliessen die Grenzen ,die Personenfreizuegigkeit im Schengenraum wird drastisch eingeschränkt. Das oeffentliche und wirtschaftliche Leben ist europaweit wegen der Pandemie weitgehend stillgelegt. . *** Town sign at the entrance of Schengen in Luxembourg Because of the spread of the corona virus, Europe is closing down, both inside and outside The EU states are closing their borders, the free movement of persons in the Schengen area is drastically restricted Public and economic life in Europe has been largely shut down due to the pandemic

Границы Шенгена остаются закрытыми для России, Украины и Беларуси 30.06.2020

Государства Шенгенской зоны готовы открыть свои границы с 1 июля для 15 стран. Соответствующий список рекомендовал Совет ЕС. Россия, Украина и Беларусь в него не попали.
U.S. President Donald Trump makes an announcement about U.S. trade relations with China and Hong Kong in the Rose Garden of the White House in Washington, U.S., May 29, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY

США не намерены отменять запрет на въезд в страну для европейцев 19.06.2020

Президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации, однако снятия эпидемиологических ограничений на въезд в страну для путешественников из Шенгенской зоны пока не предвидится, заявила пресс-служба Белого дома.
RASTATT, GERMANY - MAY 08: A German border police officers checks the documentation of a driver at a checkpoint of Staustufe Iffezheim B500 road at the German-French border during the coronavirus crisis on May 8, 2020 near Rastatt, Germany. The rates of new infections in both Germany and France, as in much of the European Union, have fallen dramatically over recent weeks, allowing governments to ease lockdown measures and strengthening demands by both business leaders and local communities to reopen international borders. In Germany so far Interior Minister Horst Seehofer is resisting a fast-paced lifting of border closures. (Photo by Thomas Niedermueller/Getty Images)

Для кого и как Евросоюз откроет свои границы с 1 июля 11.06.2020

С 1 июля ЕС планирует открыть внешние границы для граждан третьих стран. Это будет касаться только государств, отвечающих четким критериям Еврокомиссии. Что ждет россиян?
ARCHIV - Beamte der Bundespolizei führen am 19.08.2010 auf dem Flughafen Frankfurt/Main bei Reisenden eine Dokumentensichtung durch. Am Frankfurter Flughafen ist das Vorgehen, dass US-Sicherheitsleute die Passkontrolle beobachten, offenbar gängige Praxis. Foto: Marius Becker dpa/lhe (zu dpa Einreise in die Staaten: US-Sicherheitsleute reden in Deutschland mit vom 18.11.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Внешние границы ЕС для граждан третьих стран откроются не ранее 1 июля 05.06.2020

Министры внутренних дел государств Евросоюза высказались за продление ограничений на въезд в ЕС на две недели. Рекомендации по поводу открытия внешних границ примет Еврокомиссия.
30.05.2020 *** TOPSHOT - A gondoliere, wearing a protective face mask, opens a kiosk for people wanting to go for a gondola ride on May 30, 2020 in Venice, as the country eases its lockdown aimed at curbing the spread of the COVID-19 infection, caused by the novel coronavirus. (Photo by ANDREA PATTARO / AFP) (Photo by ANDREA PATTARO/AFP via Getty Images)

Германия отменила предостережение от поездок в 29 европейских стран 03.06.2020

С 15 июня утратит действие предостережение от поездок немцев в другие страны ЕС, Шенгенской зоны и Великобританию.
16.03.2020, Österreich, Salzburg: Deutsche Polizisten kontrollieren am deutsch-österreichischen Grenzübergang Freilassing zu Österreich. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

150 000 иностранцев не пустили в ФРГ из-за пандемии COVID-19 23.05.2020

Федеральная полиция Германии отчиталась о результатах двухмесячной блокировки границ из-за пандемии коронавируса: выявлены 130 нарушений закона об оружии и более 800 нарушений закона о наркотиках.

Скандал с орденоносцем Путина в Австрии: не слишком ли много денег для "Зенита"? DW Новости (18.05.20) 18.05.2020

У российского "Газпрома" немало проблем. Первый квартал закрыт с убытками, цены на газ обвалились. На прошлой неделе Германия отказалась предоставлять трубопроводу "Северный поток-2" особые условия. А теперь проблемы возникли у лоббиста российской трубы в Европе и давнего знакомого Владимира Путина Райнера Зеле из-за полетов на частном самолете и многомиллионного спонсорства клуба "Зенит".
A health worker checks the body temperature of passengers bound for Frankfurt at Dubai International Airport on April 6, 2020, as Emirates Airline resumed a limited number of outbound passenger flights after its COVID-19 coronavirus-enforced stoppage. (Photo by KARIM SAHIB / AFP) (Photo by KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

ФРГ отменяет карантин для въезжающих из стран ЕС 15.05.2020

Впредь въезжающим из районов с высоким уровнем инфекции будет лишь рекомендовано пройти карантин по месту проживания. Новые правила распространяются также на Великобританию и Швейцарию.

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