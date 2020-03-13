 Шедевры Рафаэля, недоступные из-за коронавируса (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.03.2020

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Культура и стиль жизни

Шедевры Рафаэля, недоступные из-за коронавируса (фотогалерея)

500 лет назад скончался великий Рафаэль. На выставку в Рим привезли его картины со всего мира. В связи с эпидемией увидеть их нельзя. Но можно посмотреть подборку шедевров живописца от DW!

  • Автопортрет

    Шедевры Рафаэля

    Божественный гений

    Хотя он прожил всего 37 лет, Рафаэль уже при жизни стал признанным гением. Величайшего представителя эпохи Высокого Возрождения Рафаэля Санти да Урбино никто не называл полным именем - просто Рафаэлем, добавляя порой эпитет "божественный". Этот автопортрет 1506 года хранится в галерее Уффици (Флоренция).

  • Портрет папы римского

    Шедевры Рафаэля

    Папа-меценат

    Папа римский Юлий II закрепил за Рафаэлем в 1508 году статус официального художника Ватикана. Здесь Рафаэль провел всю свою дальнейшую жизнь, создав десятки шедевров: от "Сикстинской мадонны" - до фресок "Парнас" и "Афинская школа".

  • Шедевры Рафаэля

    Шедевры Рафаэля

    Незабываемые ангелочки

    "Сикстинская мадонна" - огромное полотно, украшающее Дрезденскую галерею. Оно было создано Рафаэлем в 1513-1514 годах по заказу папы Юлия II - специально для монастыря в Пьяченце. И весь шедевр, и отдельные фрагменты его, как эти два ангелочка, растиражированы в миллионах копий.

  • Шедевры Рафаэля

    Шедевры Рафаэля

    Судьба мадонны

    Изображение мадонны с младенцем попало на множество почтовых марок, в том числе - на немецкие. В 1945 году, после войны, "Сикстинскую мадонну" вместе с другими произведениями искусства вывезли из Дрездена в СССР в качестве трофея. Картина хранилась в запасниках Пушкинского музея. В 1955 году ее вернули в Дрезден.

  • Шедевры Рафаэля

    Шедевры Рафаэля

    Необычная Мадонна

    Мадонн Рафаэль написал за свою короткую жизнь огромное множество, только в свой флорентийский период (1504-1508) - около двадцати. Но "Мадонна дель Импанната" - особенная. Дева Мария здесь - не наивно-благочестивая, а живая женщина, да и младенец Иисус тоже мало похож на хрестоматийный образ.

  • Шедевры Рафаэля

    Шедевры Рафаэля

    Донна Велата

    "Донна Велата" - один из самых известных портретов. Предполагается, что на нем изображена возлюбленная художника. Рафаэль называл ее Форнариной (fornaio по-итальянски - "пекарь", а она была дочерью пекаря). Их роман продолжался до самой смерти Рафаэля. Когда художника не стало, Форнарина ушла в монастырь.

  • Шедевры Рафаэля

    Шедевры Рафаэля

    Афинская школа

    По поручения папского двора Рафаэль расписывал парадные залы (станцы) Ватиканского дворца. Четыре композиции - это четыре фундамента человеческого общества: разум, вера, искусство и справедливость. Фреска "Афинская школа" - это метафора разума (науки и философии).

  • Шедевры Рафаэля

    Шедевры Рафаэля

    Платон, Аристотель и... Леонардо

    В центре этого фрагмента "Афинской школы", как и в центре всей композиции, - фигуры Платона и Аристотеля, величайших мыслителей античности. Интересно, что Платона (слева) Рафаэль писал с Леонардо да Винчи, с которым познакомился во Флоренции.

    Автор: Ефим Шуман


  • Автопортрет

    Шедевры Рафаэля

    Божественный гений

    Хотя он прожил всего 37 лет, Рафаэль уже при жизни стал признанным гением. Величайшего представителя эпохи Высокого Возрождения Рафаэля Санти да Урбино никто не называл полным именем - просто Рафаэлем, добавляя порой эпитет "божественный". Этот автопортрет 1506 года хранится в галерее Уффици (Флоренция).

  • Портрет папы римского

    Шедевры Рафаэля

    Папа-меценат

    Папа римский Юлий II закрепил за Рафаэлем в 1508 году статус официального художника Ватикана. Здесь Рафаэль провел всю свою дальнейшую жизнь, создав десятки шедевров: от "Сикстинской мадонны" - до фресок "Парнас" и "Афинская школа".

  • Шедевры Рафаэля

    Шедевры Рафаэля

    Незабываемые ангелочки

    "Сикстинская мадонна" - огромное полотно, украшающее Дрезденскую галерею. Оно было создано Рафаэлем в 1513-1514 годах по заказу папы Юлия II - специально для монастыря в Пьяченце. И весь шедевр, и отдельные фрагменты его, как эти два ангелочка, растиражированы в миллионах копий.

  • Шедевры Рафаэля

    Шедевры Рафаэля

    Судьба мадонны

    Изображение мадонны с младенцем попало на множество почтовых марок, в том числе - на немецкие. В 1945 году, после войны, "Сикстинскую мадонну" вместе с другими произведениями искусства вывезли из Дрездена в СССР в качестве трофея. Картина хранилась в запасниках Пушкинского музея. В 1955 году ее вернули в Дрезден.

  • Шедевры Рафаэля

    Шедевры Рафаэля

    Необычная Мадонна

    Мадонн Рафаэль написал за свою короткую жизнь огромное множество, только в свой флорентийский период (1504-1508) - около двадцати. Но "Мадонна дель Импанната" - особенная. Дева Мария здесь - не наивно-благочестивая, а живая женщина, да и младенец Иисус тоже мало похож на хрестоматийный образ.

  • Шедевры Рафаэля

    Шедевры Рафаэля

    Донна Велата

    "Донна Велата" - один из самых известных портретов. Предполагается, что на нем изображена возлюбленная художника. Рафаэль называл ее Форнариной (fornaio по-итальянски - "пекарь", а она была дочерью пекаря). Их роман продолжался до самой смерти Рафаэля. Когда художника не стало, Форнарина ушла в монастырь.

  • Шедевры Рафаэля

    Шедевры Рафаэля

    Афинская школа

    По поручения папского двора Рафаэль расписывал парадные залы (станцы) Ватиканского дворца. Четыре композиции - это четыре фундамента человеческого общества: разум, вера, искусство и справедливость. Фреска "Афинская школа" - это метафора разума (науки и философии).

  • Шедевры Рафаэля

    Шедевры Рафаэля

    Платон, Аристотель и... Леонардо

    В центре этого фрагмента "Афинской школы", как и в центре всей композиции, - фигуры Платона и Аристотеля, величайших мыслителей античности. Интересно, что Платона (слева) Рафаэль писал с Леонардо да Винчи, с которым познакомился во Флоренции.

    Автор: Ефим Шуман


  

Контекст

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Шедевры Рафаэля

500 лет назад скончался выдающийся итальянский живописец Рафаэль. На выставку в Рим привезли его картины со всего мира. Но в связи с эпидемией коронавируса выставка закрыта. (13.03.2020)  

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