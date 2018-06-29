Швеция намерена расширить контроль за собственными границами. Поводом для подобного решения служит изменение спектра возможных угроз, заявили в пятницу, 29 июня, представители пограничной службы.

В частности, до 11 ноября вводится выборочный контроль в аэропортах Стокгольма, Мальмё и Гетеборга, а также в шведских портах.

При этом приток беженцев в Швецию продолжается. По информации газеты Sydsvenskan, в южной провинции Сконе пограничники практически каждую неделю задерживают мигрантов из Сирии и Ирака.

Швеция ввела контроль за собственными границами осенью 2015 года. Аналогичный контроль в Евросоюзе также осуществляют Австрия, Германия, Дания, Франция и Норвегия, не входящая в состав ЕС, однако являющаяся членом Шенгенского пространства. Власти этих стран объясняют подобный шаг желанием гарантировать безопасность на фоне миграционного кризиса.

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