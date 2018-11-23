Швейцарцы отказались сохранить коровам рога

Швейцарцы отклонили инициативу субвенционировать фермеров, которые согласятся сохранять коровам рога после рождения. Об этом свидетельствуют предварительные результаты референдума, состоявшегося в воскресенье, 25 ноября. Всего на голосование было вынесено три вопроса. Помимо выделения дополнительных средств фермерам, жителям Швейцарии предстояло решить, какое право - национальное или международное - будет иметь верховенство в стране, а также нужны ли обществу так называемые "социальные детективы", которые следили бы за злоупотреблениями в сфере социальных выплат.

Швейцарские коровы останутся без рогов

Около 53 процентов участников референдума проголосовали против инициативы фермера Армина Капауля, который предлагал выплачивать субвенции заводчикам рогатого скота, которые откажутся от распространенной в стране практики прижигать зародыши рогов телятам и козлятам. Об этом свидетельствуют данные социологического института GfS.

Капауль предлагал отменить болезненную процедуру прижигания рогов, которую проводят, когда животным исполняется всего несколько недель. Противники этой идеи настаивают, что животные с рогами представляют смертельную опасность для человека. Кроме того, таким коровам или козам требуется больше места, поэтому их содержание слишком дорого. Чтобы компенсировать возможные издержки, возникающие при содержании рогатых животных, Капауль предлагал выплачивать крестьянам денежное пособие.

Против этой идеи было и швейцарское правительство, которое сочло ее реализацию слишком дорогостоящей. По оценкам властей, на выплату субвенций потребовалось бы по меньшей мере 15 млн швейцарских франков (около 13 млн евро), передает агентство dpa. Только 10 процентов из 1,5 млн коров в Швейцарии носят рога.

Частные детективы будут следить за получателями соцвыплат

Вместе с тем 67 процентов швейцарцев проголосовали за назначение так называемых "социальных детективов". Участники референдума одобрили изменения в законодательстве, согласно которым частные детективы по заданию фирм социального страхования будет следить за отдельными получателями социальных выплат.

Тем самым правительство и гражданские партии надеются предотвратить злоупотребления со стороны получателей такой помощи. Наиболее распространены злоупотребления в сфере выплат в результате несчастного случая и по инвалидности. Фирмы социального страхования смогут подключать "социальных следователей", если у них возникнут подозрения в недобросовестности получателей. Слежка в этом случае может продолжаться не более года, а человек, за которым она велась, впоследствии должен быть об этом проинформирован и имеет право обратиться в суд.

Участники референдума также высказались против инициативы правопопулистской Швейцарской народной партии поставить нормы национального права выше норм, закрепленных международными договорами. Против этого высказались 67 процентов швейцарцев.

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