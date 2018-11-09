Швейцарский суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 платить "Газпрому"

Суд в Швейцарии запретил компаниям Nord Stream AG (владелец газопровода "Северный поток") и Nord Stream 2 AG (оператор строительства "Северного потока-2") совершать любые выплаты "Газпрому". Об этом российская компания сообщила в пятницу, 9 ноября, в проспекте к выпуску еврооблигаций.

Решение принято в качестве временных обеспечительных мер по иску украинской компании "Нафтогаз". В результате судебного решения "все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов", говорится в документе.

Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом"

Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля 2018 года принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на транзит газа через территорию Украины. По нему российская компания должна заплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов за недостаточные объемы транзита газа.

В мае "Нафтогаз" приступил к принудительному взысканию средств с "Газпрома" в ряде европейских стран. Так, в Швейцарии были арестованы акции компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Активы "Газпрома" были также арестованы в Великобритании и Нидерландах.

В июле "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа. Украинская сторона в предварительном порядке оценивает свои денежные претензии в 11,58 млрд долларов. Согласно проспекту к выпуску еврооблигаций "Газпрома", этот иск объединен с иском российской компании о расторжении транзитного контракта через Украину.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует с 2009 по 2019 год. Согласно документу, "Газпром" должен ежегодно передавать не менее 110 миллиардов кубометров газа для транзита по территории Украины.

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