Швейцарская спецслужба заявила об активизации российских шпионов

Глава швейцарской разведки Жан-Филипп Годен заявил, что в стране действует значительное число российских шпионов. Назвать их точное число он отказался, но уточнил, что сейчас российские агенты в Швейцарии стали активнее, чем раньше, передает в пятницу, 19 октября, агентство Reuters.

В настоящее время прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело двух россиян, предположительно сотрудников ГРУ Евгения Серебрякова и Алексея Моренца, подозреваемых в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.

Обоих подозревают также в попытке получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Она помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Серебряков и Моренец были задержаны весной 2018 года в Гааге и высланы в РФ. В российском МИД экстрадицию назвали "недоразумением".

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