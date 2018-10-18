 Швейцарская спецслужба заявила об активизации российских шпионов | Новости из Германии о Европе | DW | 19.10.2018

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Европа

Швейцарская спецслужба заявила об активизации российских шпионов

Глава швейцарской разведслужбы сообщил, что в стране действует значительное число российских агентов и они работают активнее, чем раньше.

Предполагаемые российские агенты, задержанные в Гааге и высланные в РФ

Предполагаемые российские агенты, задержанные в Гааге и высланные в РФ

Глава швейцарской разведки Жан-Филипп Годен заявил, что в стране действует значительное число российских шпионов. Назвать их точное число он отказался, но уточнил, что сейчас российские агенты в Швейцарии стали активнее, чем раньше, передает в пятницу, 19 октября, агентство Reuters.

Контекст

Десятки сотрудников российской военной разведки оказались засвечены в последние месяцы. Последним стал второй подозреваемый в отравлении Скрипалей. Отчасти это результат изменившегося курса на Западе. (09.10.2018)

Власти Нидерландов обнародовали имена и фото российских шпионов. Пострпредство РФ в ОЗХО отказалось от комментариев. (04.10.2018)

В настоящее время прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело двух россиян, предположительно сотрудников ГРУ Евгения Серебрякова и Алексея Моренца, подозреваемых в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.

Обоих подозревают также в попытке получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Она помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. 

Серебряков и Моренец были задержаны весной 2018 года в Гааге и высланы в РФ. В российском МИД экстрадицию назвали "недоразумением".

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