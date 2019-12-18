Шведскому банку SEB грозит штраф в рамках скандала об отмывании денег в Балтии

Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) попал под подозрение в причастности к отмыванию денег в Эстонии, Латвии и Литве. В среду, 18 декабря, шведское ведомство банковского надзора сообщило об обнаружении "недочетов и слабых мест" во внутренней политике против легализации незаконных доходов в балтийских филиалах SEB.

Расследование ведется в сотрудничестве с финансовыми инспекциями в Вильнюсе, Риге и Таллине его планируется завершить к марту. Если подозрения будут доказаны, банку грозят денежные штрафы, указало ведомство. После этого заявления акции SEB упали на более чем пять процентов.

В середине ноября шведские СМИ впервые сообщили о подозрениях в отмывании денег, имеющихся в отношении SEB. В частности, телеканал SVT заявил, что один из крупнейших банков Швеции провел через свои балтийские филиалы сомнительные переводы на общую сумму 49 миллионов евро. По данным телекомпании, данный скандал связан с "делом Магнитского".

Другие скандалы вокруг легализации незаконных средств

SEB - не единственный скандинавский банк, попавший под подозрение в содействии отмыванию денег. В частности, в феврале 2019 года стало известно об обвинениях в адрес Swedbank, помогавший своим клиентам отмывать незаконные доходы и уклоняться от налогов. По данным шведских журналистов, c 2008 по 2018 год через эстонское отделение Swedbank были проведены - в основном российскими клиентами - вызывающие подозрение транзакции на общую сумму более 135 млрд евро.

В августе 2018 года датские следователи сообщили о проверке в отношении Danske Bank. Позднее внутреннее расследование фининститута выявило, что подозрения вызывают большинство трансакций, которые клиенты эстонского филиала этого банка совершили с 2007 по 2015 годы. Общая сумма трансакций составила около 224 млрд долларов (в пересчете - 200 млрд евро).

В феврале 2019 года Европейское ведомство банковского надзора открыло официальное расследование в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии по делу об отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank. В том же месяце пресс-служба банка сообщила, что финансовый институт сворачивает свою деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и России. При этом в Литве продолжит работу лишь его сервисный центр, который выполняет ряд административных функций.

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