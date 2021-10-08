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"Шатдаун"

В США - временное полное или частичное прекращение работы и финансирования госучреждений в ситуации, когда президент, Сенат и Палата представителей не могут договориться о бюджете на очередной финансовый год.

"Шатдаун" (англ.: shutdown) - в первоначальном значении штатная либо аварийная остановка работы вычислительной системы, а также все операции, предшествующие этой остановке. В США термин перекочевал в политический лексикон как Government Shutdown. Правительственный "шатдаун" в США означает процедуру частичной приостановки работы федеральных госучреждений из-за отсутствия средств в условиях, когда органы законодательной и исполнительной власти не могут договориться о бюджете на новый финансовый год.

В частности, в декабре 2018 года причиной разногласий конгрессменов стало намерение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заложить в проект бюджета средства на строительство стены на границе с Мексикой. "Шатдаун" затронул примерно четверть федеральных учреждений, в том числе Госдепартамент и министерство внутренней безопасности. Около 380 тысяч федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск вплоть до принятия бюджета. Еще около 420 тысяч сотрудников продолжали исполнять служебные обязанности без оплаты.

(201221) -- WASHINGTON, D.C., Dec. 21, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2020 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Congress on Sunday passed another stopgap funding bill to avert a government shutdown and provide lawmakers more time to vote on the COVID-19 relief deal and long-term government funding. Earlier in the day, Senate Majority Leader Mitch McConnell said that lawmakers have just reached an agreement on the long-awaited COVID-19 relief package, and will pass the bill as soon as possible. (Photo by Ting Shen/Xinhua)

Сенат США одобрил повышение лимита госдолга ради спасения от дефолта 08.10.2021

Лимит госдолга США может быть повышен на 480 миллиардов долларов. Этот шаг призван спасти страну от дефолта и покрыть расходы до 3 декабря.
President Joe Biden delivers remarks on COVID-19 during an event in the South Court Auditorium on the White House campus, Monday, Sept. 27, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Байден подписал закон о предотвращении шатдауна в США 01.10.2021

Законопроект о временном финансировании работы федерального правительства был принят Конгрессом за несколько часов до крайнего срока. Им обеспечивается финансирование госучреждений до 3 декабря.
11.12.2020 *** WASHINGTON, DC - DECEMBER 11: The U.S. Capitol stands on December 11, 2020 in Washington, DC. Lawmakers are facing a midnight deadline to pass a continuing resolution to avert a partial shutdown and fund the government for another week. (Photo by Stefani Reynolds/Getty Images)

В США республиканцы заблокировали повышение лимита госдолга 28.09.2021

В Соединенных Штатах усиливается угроза частичного шатдауна. Глава Минфина США предупреждает об опасности дефолта.
WILMINGTON, DE - DECEMBER 19: President-elect Joe Biden announces members of his climate and energy appointments at the Queen theater on December 19, 2020 in Wilmington, DE. Biden announced his climate and energy team that will advance an ambitious agenda to address the issues of climate change. Joshua Roberts/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

Байден требует от Трампа немедленно одобрить пакет экономической помощи 26.12.2020

Пакет экономической помощи предусматривает единовременные выплаты американцам в размере 600 долларов. Трамп требует увеличить эту сумму до 2000 долларов.
Blick auf das Kapitol in Washington. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses (Parlament) mit seinen beiden Kammern. Das Repräsentantenhaus ist im Südflügel (im Bild re.) untergebracht, der Senat im Nordflügel. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat am 24.09.2019 angekündigt, dass die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen den umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump einleiten werden. Trump steht aktuell wegen der sogenannten Ukraine-Affäre unter Druck. Das Kapitol wird jedes Jahr von mehr als drei Millionen Menschen besucht. (24.09.2019) | Verwendung weltweit

Конгресс США принял закон о предотвращении шатдауна 01.10.2020

Законом обеспечивается финансирование госучреждений до 11 декабря. На поддержку нуждающихся семей и клиник выделяются многомиллиардные суммы.
18.03.2020 *** U.S. President Donald Trump speaks as he meets with representatives of U.S. nurses organizations on coronavirus response in the Cabinet Room of the White House in Washington, U.S., March 18, 2020. REUTERS/Leah Millis

Трамп хочет, чтобы население в США "вернулось к работе" к 12 апреля 24.03.2020

Президент США считает, что жесткие карантинные меры могут быть смягчены к 12 апреля. "Наша страна не предназначена для шатдаунов", - заявил он.
ARCHIV - Das Kapitol in Washington, District of Columbia, USA, aufgenommen am 31.12.2012. In den USA rückt ein «Shutdown» näher, der das Herunterfahren weiter Teile von Regierung und Verwaltung bedeuten würde. Am Abend des 18.01.2018 (Ortszeit) stimmte zwar das Repräsentantenhaus in Washington mit klarer Mehrheit der Republikaner einem Gesetzentwurf zu, der eine solche Schließung erneut kurzfristig bis zum 16.02.2018 vermeiden würde. Die Abstimmung endete mit 230 zu 197 Stimmen. Entscheidend wird aber am 19.01.2018 die Abstimmung im Senat sein, der zweiten Kammer des US-Kongresses. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Сенату США удалось предотвратить шатдаун в стране 20.12.2019

Приняв бюджет на 2020 год, демократы и республиканцы общими усилиями предотвратили шатдаун в США. Новый бюджет предусматривает в том числе строительство стены на границе с Мексикой.
The White House is seen behind a stop sign in Washington, DC, on October 1, 2013. The US government shut down Tuesday for the first time in 17 years after a gridlocked Congress failed to reach a federal budget deal amid bitter brinkmanship. Some 800,000 federal workers have been furloughed in a move reminiscent of two previous shutdowns -- for six days in November 1995 and 21 days from December that year into early 1996. AFP Photo/Karen BLEIER (Photo credit should read KAREN BLEIER/AFP/Getty Images)

Трамп временно предотвратил "шатдаун" федерального правительства 22.11.2019

Президент США подписал указ, гарантирующий финансирование федеральных правительственных учреждений до 20 декабря. Конгресс должен разработать план дальнейшего финансирования.
US Speaker of the House Nancy Pelosi talks to journalists during a press conference along with her delegation in Brussels, Tuesday, Feb. 19, 2019. (AP Photo/Francisco Seco) |

Палата представителей США подала иск против Трампа из-за стены 06.04.2019

Нижняя палата Конгресса США подала в суд на Трампа за то, что он ввел режим ЧС, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой в обход конгресса.
Members of the U.S. border patrol are seen behind the current border fence between Mexico and the U.S., in Tijuana, Mexico March 13, 2018. REUTERS/Jorge Duenes

Пентагон предоставил 1 миллиард долларов на стену на границе с Мексикой 26.03.2019

В ответ на запрос министерства внутренней безопасности США Пентагон выделил 1 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой. На эти средства должен быть построен 91-километровый отрезок.
US President Donald Trump inspects border wall prototypes in San Diego, California on March 13, 2018. / AFP PHOTO / MANDEL NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

Стена Трампа: главное о самом амбициозном проекте президента США 15.03.2019

Президент США хочет отгородится от Мексики бетонным забором и требует для этого 8,6 миллиарда долларов из бюджета. DW собрала главные факты о стене Дональда Трампа.
April 7, 2018 - Jacumba, California, U.S. - Image shows US border fence on the Mexico border. This type of barrier is generally called landing mat, a reference to the use of steel panels from the Vietnam War which apparently were an aid to helicopter access in jungle areas. Landing mat is an early, primitive approach to creating a barrier on the US border with Mexico, to prevent illegal crossings into the United States. The structure is made of steel panels welded together and attached to vertical steel columns, following the contours of the land. The completed structure varies in height from approximately 5 to 10 feet, so it is effective against vehicles, but easily climbed by pedestrians. Later versions of the border fence use superior construction designs for a more difficult obstacle against illegal border crossers. The fence is not a contiguous structure across the US boundary with Mexico, but found in segments of relatively higher frequency of attempted border crossing |

Коалиция из 16 штатов подала на Трампа в суд из-за режима ЧС 19.02.2019

"Мы привлекаем к суду президента Трампа, чтобы остановить его злоупотребление властью", - заявил генеральный прокурор Калифорнии Ксавье Бесерр. Иск подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.
U.S. President Donald Trump gestures during his State of the Union address to a joint session of Congress on Capitol Hill in Washington, U.S., February 5, 2019. REUTERS/Jim Young - HP1EF2609Y97U TPX IMAGES OF THE DAY

Трамп введет чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой 15.02.2019

Президент США подпишет бюджет США, предусматривающий меньше денег на стену. Но одновременно Трамп введет режим ЧП, чтобы получить недостающие средства в обход конгресса.
epa03521257 The U.S. Capitol is pictured on the night the U.S. appears set to go over the so-called fiscal cliff in Washington, DC, USA 31 December 2012. The House and Senate may vote on legislation on January 01 to deal with the imposed spending cuts and increased tax rates from going over the fiscal cliff. EPA/JIM LO SCALZO |

В Конгрессе США утверждают, что достигли соглашения по бюджету 12.02.2019

Демократы и республиканцы выработали "принципиальное соглашение", необходимое, чтобы избежать нового "шатдауна", заверил сенатор Шелби.

15.01.2019 +++ WASHINGTON, DC - JANUARY 15: The U.S. Capitol is seen On the 25th day of the partial government shutdown at the Capitol Building in Washington D.C., United States on January 15, 2019. The shutdown is now the longest in U.S. history. Yasin Ozturk / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Вашингтоне предупредили о возможном возобновлении "шатдауна" 10.02.2019

Окончательно снять "шатдаун" с повестки дня нельзя, заявили в Белом доме. Один из переговорщиков от республиканцев Ричард Шелби также сомневается в воможности договориться с демократами.
05.02.2019 President Donald Trump gives his State of the Union address to a joint session of Congress, Tuesday, Feb. 5, 2019 at the Capitol in Washington, as Vice President Mike Pence, left, and House Speaker Nancy Pelosi look on. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

Комментарий: Следует ли доверять призыву Трампа к компромиссу? 06.02.2019

Выступая с посланием к нации в Конгрессе США, президент Трамп призывал к компромиссам и согласию. Но проблема в том, что Трамп - последний человек, который готов к этому, полагает обозреватель DW.
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