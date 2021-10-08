В США - временное полное или частичное прекращение работы и финансирования госучреждений в ситуации, когда президент, Сенат и Палата представителей не могут договориться о бюджете на очередной финансовый год.

"Шатдаун" (англ.: shutdown) - в первоначальном значении штатная либо аварийная остановка работы вычислительной системы, а также все операции, предшествующие этой остановке. В США термин перекочевал в политический лексикон как Government Shutdown. Правительственный "шатдаун" в США означает процедуру частичной приостановки работы федеральных госучреждений из-за отсутствия средств в условиях, когда органы законодательной и исполнительной власти не могут договориться о бюджете на новый финансовый год.



В частности, в декабре 2018 года причиной разногласий конгрессменов стало намерение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заложить в проект бюджета средства на строительство стены на границе с Мексикой. "Шатдаун" затронул примерно четверть федеральных учреждений, в том числе Госдепартамент и министерство внутренней безопасности. Около 380 тысяч федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск вплоть до принятия бюджета. Еще около 420 тысяч сотрудников продолжали исполнять служебные обязанности без оплаты.