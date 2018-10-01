Шарль Азнавур - король шансона и нонконформист

Другие в его возрасте наслаждаются покоем, а Шарль Азнавур не мог жить без сцены до самого конца. Когда его спрашивали, не думает ли он в его преклонном возрасте слегка нажать на тормоза, он отвечал с улыбкой: "А я что делаю? Раньше у меня было от 200 до 250 концертов в год!"

Свыше тысячи песен он написал за свою творческую жизнь, многие из которых, такие как "Богема", "Мама", "Вчера", "Она", "Умереть от любви", стали популярными во всем мире хитами.

Шарль Азнавур и Лайза Миннелли, 1994 год

Их пели такие легендарные исполнители, как Лайза Миннелли и Нина Симон. Сам Азнавур пел на семи языках. В Германии его шансон "Du lässt dich geh'n" о неопрятной любовнице давно уже приобрел культовый статус.

Но он был не только композитором и певцом. У этого человека было множество талантов. В качестве актера он блистал у Фолькера Шлендорфа (Volker Schlöndorff) в фильме "Жестяной барабан" и в шедевре Франсуа Трюффо "Стреляйте в пианиста". Азнавур снимался у Клода Шаброля и Атома Эгояна.

Нонконформизм Азнавура

Из кино Шарль Азнавур ушел в 2006 году, но с музыкой он проститься не мог. Несколько раз он совершал "прощальные турне", которые таковыми не являлись, а затем вновь, по-прежнему уверенно и бодро, поднимался на сцену. Дома он каждое утро музицировал на электронном фортепиано. Он сочинял не только любовные романсы. Недавно он написал шансон под названием "Все на улицу!". Если все идет не так, как надо, народ должен сказать свое слово, как это было в Тунисе или Египте, полагал Азнавур.

Шарль Азнавур в фильме "Жестяной барабан"

По природе своей он был нонконформистом. В 1972 году в композиции "Comme ils disent" он встал на сторону гомосексуалов - сам таковым не являясь. В то время это было абсолютно запретной темой. "Я за человеческое достоинство. И если кто-то считает, что он гомосексуал, то это его дело. Я не сужу других", - заявил он тогда немецкому еженедельнику Stern.

Азнавур уже давно стал показательным французом, прибыльным экспортным "брендом", олицетворяющим величие Франции за рубежом. "Кто является символом Франции? Красивые женщины, актрисы, и я: везде, где требуется что-то представлять, зовут меня", - говорит он с ироничной улыбкой.

Как Азнавур стал звездой

А ведь поначалу ничто не предвещало такой карьеры. Шахнур Вахинак Азнавурян - таково его настоящее имя - родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов. Его отец был певец, мать - актриса.

С девяти лет он пел и играл на сцене. В мигрантском квартале, где прошло детство, он был звездой: его знали как мальчика из театра. Но не только комплименты доставались ему, отпрыску мигрантов маленького роста, неказистому и скованному на сцене, как это тоже доводилось ему слышать.

Железная воля вывела его на песенный Олимп. И поддержка со стороны легендарной Эдит Пиаф, которая взяла его с собой в турне по Франции и США в 1946 году. С тех пор его карьера пошла в гору. "Я даже не знаю, можно ли меня назвать хорошим певцом в традиционном смысле слова", - признался как-то Азнавур. "Важнее, чем красота голоса, его выразительность и то, как ты интерпретируешь песню, наполняешь ее жизнью. Я всегда пытался рассказывать личные, интимные истории в моих песнях".

Азнавур - скромный гражданин Армении

Почти 100 альбомов опубликовал он за свою творческую карьеру. Его партнерами у микрофона были Пласидо Доминго и Элтон Джон, Фрэнк Синатра и Стинг. Он собрал огромную коллекцию наград и почестей, в США в 1998 году он был даже объявлен "артистом эстрады столетия".

Было время, когда Шарль Азнавур сорил деньгами, купался в роскоши, сидел за рулем RollsRoyce, обожал гламур. В 1967 году он женился в третий раз - на шведке Улле Торсель. Его третья любовь сделала его счастливым: "Ей не нужны гламур и приемы - она возвращает меня в реальность, если меня вдруг уносит в неадекватные творческие выси. Она держит меня на земле". Последнее время Азнавур ездил на энергосберегающем автомобиле и стал рачительнее - надо думать и о внуках, говорил он.

Он всегда использовал свою известность, чтобы оказать поддержку своей исторической родине - финансовую, политическую, моральную. Его фонд "Азнавур - Армении" собирал миллионы на благотворительные цели. В декабре 2008 года Азнавур получил гражданство Армении, с 2009 года он был послом страны в Швейцарии и в ЮНИСЕФ.

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