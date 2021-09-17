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Шанхай

10.7.2015 *** epa04840144 General view of expanded-format meeting of the SCO Heads of State Council including delegations at the SCO (Shanghai Cooperation Organisation) summit in Ufa, the capital of Bashkortostan republic, Russia, 10 July 2015. Ufa is hosting SCO summit on 10 July. EPA/BRICS /SCO PHOTOHOST / RIA NOVOSTI / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++

Иран принят в Шанхайскую организацию сотрудничества 17.09.2021

Иран стал девятым полноправным членом ШОС. Президент страны Эбрахим Раиси назвал эту организацию "одной из немногих возможностей для достижения подлинного мира и сотрудничества на региональном уровне".
French Minister of the Economy, Finance and Recovery and US Special Presidential Envoy for Climate Change, John Kerry, give a joint press briefing after a working meeting at the Economy Ministry in Paris, on March 10, 2021. PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xAurelienxMorissardx

США и Китай намерены совместно бороться за защиту климата 18.04.2021

С климатическим кризисом нужно бороться со всей серьезностью, указали представители США и КНР на встрече в Шанхае. На долю двух стран приходится почти половина мирового объема "парниковых газов".
04.02.2020, Russland, Ulan-Ude: 6153872 04.02.2020 In this handout video grab released by the Russian Defence Ministry, an Ilyushin Il-76 takes off from the Baikal International Airport to evacuate Russian citizens from China's Coronavirus-Hit Hubei Province, in Ulan-Ude, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Defence Ministry Foto: Russian Defence Ministry |

Росавиация обнародовала график возвращения россиян на родину 28.04.2020

Согласно предварительному плану, российские авиакомпании совершат вывозные рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани, Шанхая и других городов.
2019 Abu Dhabi GP YAS MARINA CIRCUIT, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 01: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 and Charles Leclerc, Ferrari SF90 during the Abu Dhabi GP at Yas Marina Circuit on December 01, 2019 in Yas Marina Circuit, United Arab Emirates. Photo by Sam Bloxham / LAT Images Images PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY J6I9996

Китайский этап Гран-при "Формулы 1" отложен из-за коронавируса 12.02.2020

Гонку в Шанхае планировалось провести 19 апреля. Организаторы изучат возможность проведения китайского этапа "Формулы 1" позднее в этом году.
Börsenmakler, Hände auf den Kopf gelegt, vor grossem Bildschirm mit sich wegen Börsenkrach rotfärbenden Aktienkursen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Китайские фондовые биржи рухнули из-за коронавируса 03.02.2020

Индекс Шэньчжэньской биржи упал на 8,45 процента, Шанхайской - на 7,72 процента. Центробанк Китая намерен влить в финансовый рынок свыше триллиона юаней, чтобы избежать паники из-за вируса 2019-nCoV.
Shohreh Bayat (C), chief arbiter for the match between Aleksandra Goryachkina (front L) of Russia and Ju Wenjun (front R) of China, prepares for the match during the 2020 International Chess Federation (FIDE) Women's World Chess Championship in Shanghai on January 11, 2020. (Photo by STR / AFP) / China OUT / TO GO WITH AFP STORY BY PETER STEBBINGS (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Иранская судья женского чемпионата мира по шахматам отказалась возвращаться на родину 13.01.2020

Иранка Шоре Байат судит в Шанхае матч между Александрой Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь на звание шахматной чемпионки мира. Иранские СМИ возмущены манерой арбитра носить мусульманский головной убор.
ARCHIV - Eine Boeing 747-400 der Lufthansa landet am 02.11.2017 auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Die Fluggesellschaft setzt im November auf einem einstündigen Flug zwischen Frankfurt und Berlin ein Großraumflugzeug ein. (zu dpa Preisexplosion für Flugtickets: Kartellamt prüft Lufthansa vom 24.11.2017) Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Из Берлина в США и КНР: когда в столице станет больше прямых рейсов? 09.12.2019

Чтобы добраться из Берлина до Вашингтона или, например, Шанхая, авиапассажирам приходится совершать пересадку. Изменится ли ситуация после открытия нового аэропорта BER в 2020 году?
--FILE--Skyline of the Bund in Puxi, Huangpu River and the Lujiazui Financial District with the Oriental Pearl TV Tower, tallest left, the Shanghai Tower, tallest right, the Shanghai World Financial Center, second tallest right, the Jinmao Tower and other high-rise buildings and skyscrapers in Pudong, Shanghai, China, 9 September 2015. Shanghai has overtaken Beijing to become the city with most commercial attraction in the four first-tier cities, according to a report by the China Business Network. Shanghai scored 188.55, ranking first this year, the report said, followed by Beijing (186.62), Shenzhen (119.97) and Guangzhou (119.67). The ranking of four first-tier cities saw first change over the past three years. This year, Shenzhen's commercial charm also surpassed Guangzhou. Besides outstanding performance in patent application, Shenzhen's GDP broke the 2 trillion yuan mark in 2017. The ranking, released by CBNweekly magazine, assesses commercial attraction of 338 cities based on five indicators: concentration of commercial resources, city's pivotability, everyday vitality, variety of lifestyle, and flexibility in the future. Chengdu, capital of Southwest China's Sichuan province, topped the China's new first-tier cities list, which also include Hangzhou, Chongqing, Wuhan, Suzhou, Xi'an, Tianjin, Nanjing, Zhengzhou, Changsha, Shenyang, Qingdao, Ningbo, Dongguan, and Wuxi. Wuxi in east China's Jiangsu province returned to the list this year. Chongqing, Suzhou and Zhengzhou are the three cities that saw their rankings rise for a third consecutive year. Cities in Northeast China have generally been losing ground. Shenyang, capital of Liaoning province, dropped one place to 11th this year, while Dalian ranked 21st, dropping out of the top 15 new first-tier cities. Foto: Yu Shenli/Imaginechina/dpa |

Китай запустил свой Nasdaq: на новой бирже ждут новых лидеров IT-рынка 22.07.2019

В Шанхае 22 июля открылась фондовая биржа Star Market. Она должна стать площадкой для развития новых китайских компаний, претендующих на лидерство в передовых отраслях экономики.
07.06.2018+++ A security person walks outside the U.S. consulate building in Guangzhou in south China's Guangdong province, Thursday, June 7, 2018. The United States has evacuated several more government workers out of the southern Chinese city of Guangzhou after medical testing revealed they might have been affected by unexplained health incidents that have already hurt U.S. personnel in Cuba, the State Department said Wednesday. State Department spokeswoman Heather Nauert said a number of individuals have been brought to the U.S. They are in addition to a U.S. worker in Guangzhou who was evacuated earlier, as the Trump administration had already disclosed. (AP Photo/Kelvin Chan) |

The New York Times сообщила об эвакуации из КНР ряда американских дипломатов 01.07.2018

Из консульств в Гуанчжоу, Шанхае и посольства в Пекине эвакуированы не менее 11 человек. Причиной послужили жалобы сотрудников на аномальные звуковые ощущения и давление.
Russian President Vladimir Putin, President of the People’s Republic of China Xi Jinping and President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon are seen during a photo session of the SCO (Shanghai Cooperation Organisation) Heads of State, heads of observer nations and leaders of international organisations ahead of an expanded format meeting of the SCO Council of Heads of State in Qingdao, China June 10, 2018. Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

На саммите ШОС Си Цзиньпин выступил против торговой изоляции 10.06.2018

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества переходит от Китая к Киргизии, где в 2019 году пройдет следующий саммит организации.
Rolls Royce Triebwerk eines Lufthansa Airbus A 380-800 Frankfurt am Main nach der Landung auf dem Airport Frankfurt Rhein-Main am 19.05.2010 [ Flieger; Flugzeug; Grossraum Flugzeug; Luftfahrt; Technik; Wirtschaft#; WI; technique; technology; tehnology; aviation; air_transport; plane; airplane; aircraft; aeroplane

Россия и Китай готовятся потеснить Boeing и Airbus 22.05.2017

В Шанхае зарегистрировано СП, которое будет управлять проектом по производству российско-китайского самолета. Он должен быть готов через 8-10 лет.

Шанхай-2017: Немецкие новинки на автосалоне в Китае (20.04.2017) 20.04.2017

Автосалон в Шанхае уже традиционно стал местом мировых премьер. Выставку не обошли стороной и немецкие автопроизводители. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Audi показали новые модели и концепткары. В целом, главным трендом вытавки стали электротехнологии.
People gather around the Audi e-tron Sportback concept car at the Shanghai Auto Show during its media day, in Shanghai, China April 19, 2017. REUTERS/Aly Song

Фотогалерея: Новинки автосалона Шанхай-2017 20.04.2017

Мотор-шоу в Шанхае - крупнейший в Азии и один из важнейших в мире смотров автоиндустрии. Шанхай-2017 - это масса новинок, самый технологичный Mercedes за всю историю и тренд к электромобилям.

Гаражная экономика: "Мужики, что делаете?" - "Машину друга ремонтируем!" (27.06.2016) 27.06.2016

По данным фонда ''Хамовники'', в России от 5 до 25 процентов трудоспособного населения работают в гаражах. Это огромный сектор экономики, невидимый для государства: в пособиях эти люди не нуждаются и выходить из ''тени'', как правило, не стремятся.
Juni 2016 Schanachay Garagen in Moskau +++nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden +++ Copyright: DW/Y. Wyschnewetskaya

Гаражная экономика: люди, которые обходятся без государства 25.06.2016

От 5 до 25 процентов трудоспособного населения РФ работают в гаражах. Эти люди невидимы для государства: в пособиях они не нуждаются и выходить из "тени" не стремятся. Репортаж DW.
Foto 3 Beschreibung: Russlands Automarke Saporoschetz Schlagworte: Russland, Auto, Autoindustrie, Wagen, Autoverkauf, Autobesitzer Jahr/Ort: 2015/Russland Foto: Korrespondentin in Moskau Evlalia Samedowa *** Die Rechte wurden an DW durch den Autor und die abgebildete Person(en) übertragen, wir bitten aber seinen Namen auf dem Foto zu vermerken.

Гаражная экономика: ''Машину друга ремонтируем!'' (видео) 24.06.2016

По данным фонда ''Хамовники'', в России от 5 до 25 процентов трудоспособного населения работают в гаражах. Это огромный сектор экономики, невидимый для государства.
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