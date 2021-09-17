Автосалон в Шанхае уже традиционно стал местом мировых премьер. Выставку не обошли стороной и немецкие автопроизводители. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и Audi показали новые модели и концепткары. В целом, главным трендом вытавки стали электротехнологии.
По данным фонда ''Хамовники'', в России от 5 до 25 процентов трудоспособного населения работают в гаражах. Это огромный сектор экономики, невидимый для государства: в пособиях эти люди не нуждаются и выходить из ''тени'', как правило, не стремятся.