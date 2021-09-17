Гаражная экономика: "Мужики, что делаете?" - "Машину друга ремонтируем!" (27.06.2016)

По данным фонда ''Хамовники'', в России от 5 до 25 процентов трудоспособного населения работают в гаражах. Это огромный сектор экономики, невидимый для государства: в пособиях эти люди не нуждаются и выходить из ''тени'', как правило, не стремятся.