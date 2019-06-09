Шансы пройти в Верховную раду есть у пяти партий

Высокие шансы пройти в Верховную раду Украины на предстоящих парламентских выборах есть у пяти партий. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 10 июня, результаты двух опросов - Киевского международного института социологии (КМИС) и Центра "Социальный мониторинг" совместно с Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко.

Если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее воскресенье, 17 июня, 48,5% опрошенных, по данным КМИС, проголосовали бы за партию "Слуга народа", кандидатом на пост президента от которой был выдвинут Владимир Зеленский. По данным второго опроса, эту партию готовы поддержать 43,1% украинцев. На втором месте - политическое объединение "Оппозиционная платформа - За жизнь" - за него отдали бы голоса почти 12% участников обоих исследований.

Пятипроцентный барьер, судя по результатам опросов, могут преодолеть еще две партии - "Европейская солидарность" (8,1% и 9,2% соответственно) и Всеукраинское объединение "Батькивщина" (7,8% и 9,2%). Как свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", возможность набрать 5,6% голосов есть и у партии "Голос", возглавляемой музыкантом Святославом Вакарчуком (5,6%). По данным КМИС, эту политсилу готовы поддержать 4,9% украинцев, но с учетом погрешности выборки, она теоретически тоже может преодолеть пятипроцентный барьер.

Тимошенко призвала к сотрудничеству "Слугу народа" и "Голос"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предложила партиям "Слуга народа" и "Голос" сотрудничать на мажоритарных кругах в ходе выборов в Раду, намеченных на 21 июля. На съезде "Батькивщины" Тимошенко назвала все три политических партии "настоящими демократическими силами, которые могут прийти в парламент". По словам Тимошенко, их сотрудничество помешает пройти в парламент "мастодонтам коррумпированного режима, который действовал пять лет и сейчас пал".

Между тем лидер Радикальной партии Олега Ляшко, которую, по данным опросов, готовы поддержать 2,2-2,9 процента избирателей, огласил первую десятку кандидатов в депутаты Рады. Помимо самого Ляшко, в их числе глава комитета Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк и депутаты Андрей Лозовой и Олег Аверьянов.

Досрочные парламентские выборы в Украине пройдут 21 июля.

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