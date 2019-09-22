Шаман Габышев объявлен невменяемым

По итогам экспертизы психического состояния, проведенной в психоневропатологическом диспансере под контролем ФСБ, Александр Габышев, который называет себя шаманом и намеревался пешком дойти до Москвы, чтобы "изнать Путина", признан невменяемым. Об этом сообщили в четверг, 3 октября, в следственном отделении УФСБ Якутии адвокату проекта "Правозащита Открытки" Ольге Тимофеевой, представляющей интересы Габышева.

"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", - прокомментировали эту информацию в телеграм-канале "Правозащиты Открытки". Правозащитники намерены в ближайшее время провести собственную экспертизу с независимыми экспертами.

Весной 2019 года Александр Габышев вышел пешком из Якутска в Москву, чтобы в 2021 году "изгнать Путина". 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали, его подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По версии следствия, в высказываниях Габышева "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ".

Под давлением ФСБ Александр Габышев дал согласие на обследование в якутском психдиспансере, но вскоре отозвал его. Группа единомышленников Габышева решила продолжить путь на Москву без шамана, но им сообщили, что если они добровольно не согласятся на роспуск группы, то она будет взята штурмом. После этого сторонники Габышева объявили о самороспуске.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 05:03 Поделиться Последние украинские шаманы Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2c6QJ Последние украинские шаманы: кто такие таинственные мольфары?