 Шаман Габышев объявлен невменяемым | Новости из Германии о России | DW | 03.10.2019

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Россия

Шаман Габышев объявлен невменяемым

Александр Габышев после задержания был обследован в якутском психдиспансере под контролем ФСБ. Правозащитники хотят устроить независимую экспертизу.

Александр Габышев

Александр Габышев

По итогам экспертизы психического состояния, проведенной в психоневропатологическом диспансере под контролем ФСБ, Александр Габышев, который называет себя шаманом и намеревался пешком дойти до Москвы, чтобы "изнать Путина", признан невменяемым. Об этом сообщили в четверг, 3 октября, в следственном отделении УФСБ Якутии адвокату проекта "Правозащита Открытки" Ольге Тимофеевой, представляющей интересы Габышева.

Контекст

Анекдотичная история про якутского шамана, который шел изгонять Путина, но был задержан представителями власти, вовсе не так и забавна, считает Федор Крашенинников (19.09.2019)

В Бурятии задержали жителя Якутска Александра Габышева. Он шел в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин об угрозе шаманского бубна для Кремля. (19.09.2019)

"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", - прокомментировали эту информацию в телеграм-канале "Правозащиты Открытки". Правозащитники намерены в ближайшее время провести собственную экспертизу с независимыми экспертами.

Весной 2019 года Александр Габышев вышел пешком из Якутска в Москву, чтобы в 2021 году "изгнать Путина". 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали, его подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По версии следствия, в высказываниях Габышева "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ".

Под давлением ФСБ Александр Габышев дал согласие на обследование в якутском психдиспансере, но вскоре отозвал его. Группа  единомышленников Габышева решила продолжить путь на Москву без шамана, но им сообщили, что если они добровольно не согласятся на роспуск группы, то она будет взята штурмом. После этого сторонники Габышева объявили о самороспуске.

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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