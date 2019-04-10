Что известно о группе хакеров "Шалтай-Болтай" и задержании ее членов

Известная российская хакерская группировка прекратила свою работу. Если верить сообщениям СМИ, то ее разоблачили. Что мы узнали благодаря "Шалтай-Болтаю" и кто за ним стоял?