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Российская хакерская группировка
"Шалтай-Болтай" - российская хакерская группировка, которая вела одноименный блог.
Экс-сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Докучаев признан виновным в госизмене и приговорен к лишению свободы на 6 лет. Он также лишен звания майора.
Руслан Стоянов фигурировал в расследовании деятельности группировки "Шалтай-Болтай". Наряду с ним приговор вынесли экс-сотруднику ФСБ Сергею Михайлову.
Спецслужбы, крышующие хакеров, стали обычным явлением. В коррумпированном государстве к стремлению властей получить секретные данные добавляется и личный корыстный интерес кураторов в погонах, считает Александр Плющев.
Член хакерской группировки Константин Тепляков вышел на свободу по УДО и пообщался с журналистами.
Владимиру Аникееву сократили срок наказания после внесения поправок в Уголовный кодекс РФ. Защита отозвала жалобу на отказ суда в условно-досрочном освобождении.
Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев и предприниматель Георгий Фомченков подтвердили передачу информации зарубежным спецслужбам. Материалы дела держатся в секрете.
Константин Тепляков и Александр Филинов приговорены Мосгорсудом к лишению свободы на три года в колонии общего режима. Еще трое участников группировки находятся в розыске.
На переводе судебных слушаний в закрытый режим настаивала прокуратура РФ. По ее версии, это необходимо, чтобы сохранить тайну электронной переписки.
Мосгорсуд в особом порядке рассмотрел дело Владимира Аникеева. Он признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации.
Суд не будет исследовать доказательства по делу против Владимира Аникеева. Обвиняемому грозит не более 2,5 лет лишения свободы.
Главные враги РФ не вне страны и власти, а внутри. Хакерскими взломами и вымогательством занималась вовсе не "пятая колонна" и не зарубежные диверсанты. Комментарий Александра Плющева для DW.
По утверждению "Интерфакса", сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ России в составе группировки хакеров обвиняют в передаче секретной информации ЦРУ.
Известная российская хакерская группировка прекратила свою работу. Если верить сообщениям СМИ, то ее разоблачили. Что мы узнали благодаря "Шалтай-Болтаю" и кто за ним стоял?
Сотрудники ФСБ задержали создателя сайта "Шалтай-Болтай", на котором публиковалась переписка высокопоставленных чиновников. Ранее сообщалось об аресте одного из хакеров группировки и куратора из ФСБ.
Какие цели преследует группировка "Анонимный Интернационал", выкладывающая в Сети информацию о высокопоставленных российских чиновниках? Александр Плющев - специально для DW.
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