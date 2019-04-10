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Шалтай-Болтай

Российская хакерская группировка

"Шалтай-Болтай" - российская хакерская группировка, которая вела одноименный блог.

Stacheldrahtzaun im Konzentrationslager Dachau: Am 21. März 1933 gab Heinrich Himmler die Errichtung eines Konzentrationslagers in Dachau in Auftrag. Damit begann in Dachau ein Terrorsystem, das mit keinem anderen staatlichen Verfolgungs- und Strafsystem verglichen werden kann. Die ersten Häftlinge waren politische Gegner des Regimes, Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, vereinzelt auch Mitglieder konservativer und liberaler Parteien. Auch die ersten jüdischen Häftlinge wurden auf Grund ihrer politischen Gegnerschaft in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert. In den folgenden Jahren wurden immer neue Gruppen nach Dachau verschleppt: Juden, Homosexuelle, Zigeuner, Zeugen Jehovas, Geistliche u.a. Allein als Folge des Novemberpogroms, der sogenannten Reichskristallnacht, wurden mehr als 10.000 Juden in das Konzentrationslager Dachau gebracht. Insgesamt waren über 200.000 Häftlinge aus mehr als 30 Staaten in Dachau inhaftiert. (Foto vom 25.10.2002)

Бывший сотрудник ФСБ осужден на 6 лет колонии за госизмену 10.04.2019

Экс-сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Докучаев признан виновным в госизмене и приговорен к лишению свободы на 6 лет. Он также лишен звания майора.
3204529 10/02/2017 A man at the Kaspersky Lab office in Moscow. Kirill Kallinikov/Sputnik Foto: Kirill Kallinikov/Sputnik/dpa |

Топ-менеджера "Лаборатории Касперского" приговорили к длительному сроку 26.02.2019

Руслан Стоянов фигурировал в расследовании деятельности группировки "Шалтай-Болтай". Наряду с ним приговор вынесли экс-сотруднику ФСБ Сергею Михайлову.

Titel: DW Shift Cyberkrieg Schlagworte: Internet, Cyberkrieg, Cyberangriffe, Hacker, Wahlen, Ukraine Wer hat das Bild gemacht/Fotograf/Quelle?: NDR Bildbeschreibung: Hacker

Комментарий: Кому кибервойна, а кому - мать родна 11.01.2019

Спецслужбы, крышующие хакеров, стали обычным явлением. В коррумпированном государстве к стремлению властей получить секретные данные добавляется и личный корыстный интерес кураторов в погонах, считает Александр Плющев.
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Хакер из группировки "Шалтай-Болтай" заявил о ее связях с ФСБ 09.01.2019

Член хакерской группировки Константин Тепляков вышел на свободу по УДО и пообщался с журналистами.

MOSCOW, RUSSIA - JULY 6, 2017: Shaltai-Boltai [Humpty Dumpty] hacking group leader Vladimir Anikeyev aka Lewis attends the announcement of the verdict at the Moscow City Court. Anonymous International (Shaltai Boltai) specialized in hacking the accounts of officials and businessmen and putting the information for sale. The court sentences Anikeyev who admitted his fault to two years in prison colony. Mikhail Japaridze/TASS Foto: Mikhail Japaridze/TASS/dpa |

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу 06.08.2018

Владимиру Аникееву сократили срок наказания после внесения поправок в Уголовный кодекс РФ. Защита отозвала жалобу на отказ суда в условно-досрочном освобождении.
ARCHIV 2014 * - Ein Mann überprüft am 16.10.2014 in einer Netzwerkzentrale Friedrichshafen (Baden-Württemberg) einen rot leuchtenden Netzwerk-Kabelstecker mit einem Detektor. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa Maas legt Leitlinien für Vorratsdatenspeicherung vor vom 15.04.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Обвиняемые по делу о госизмене в РФ частично признали свою вину 03.04.2018

Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев и предприниматель Георгий Фомченков подтвердили передачу информации зарубежным спецслужбам. Материалы дела держатся в секрете.
ILLUSTRATION - Auf dem Bildschirm eines Laptops ist am 19.05.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) der Binärcode zu sehen. BASF, VW, Bayer und die Allianz wollen im Kampf gegen Cyber-Kriminalität ihre Kräfte bündeln. Dafür haben die vier Konzerne eine gemeinsame Gesellschaft mit den Namen Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation (DSCO) in Berlin gegründet. (zu dpa: Konzern-Allianz gegen Cyber-Kriminalität vom 19.05.2017) Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

Суд приговорил к колонии хакеров из группировки "Шалтай-Болтай" 06.09.2017

Константин Тепляков и Александр Филинов приговорены Мосгорсудом к лишению свободы на три года в колонии общего режима. Еще трое участников группировки находятся в розыске.
Moskauer Stadtgericht; Moskau, Oktober 2011; Copyright: DW/Egor Winogradow

Суд рассмотрит дело членов группировки "Шалтай-Болтай" в закрытом режиме 10.08.2017

На переводе судебных слушаний в закрытый режим настаивала прокуратура РФ. По ее версии, это необходимо, чтобы сохранить тайну электронной переписки.
Moskauer Stadtgericht; Moskau, Oktober 2011; Copyright: DW/Egor Winogradow

Создатель "Шалтай-Болтая" приговорен к двум годам колонии 06.07.2017

Мосгорсуд в особом порядке рассмотрел дело Владимира Аникеева. Он признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации.
Moskauer Stadtgericht; Moskau, Oktober 2011; Copyright: DW/Egor Winogradow

Дело "Шалтай-Болтая" рассмотрит Мосгорсуд 21.06.2017

Суд не будет исследовать доказательства по делу против Владимира Аникеева. Обвиняемому грозит не более 2,5 лет лишения свободы.

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Комментарий: Хакеры из "Шалтай-Болтай" - свои опаснее врагов 01.02.2017

Главные враги РФ не вне страны и власти, а внутри. Хакерскими взломами и вымогательством занималась вовсе не "пятая колонна" и не зарубежные диверсанты. Комментарий Александра Плющева для DW.
Thema: Russische Hacker in den USA Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Putin, Wahlen, USA, Hacker, Internet, Demokraten, Freiheitsstatue Jahr/Ort: Moskau, 03.01.2017

"Интерфакс" утверждает, что хакеры из "Шалтай-Болтай" могли быть связаны с ЦРУ 31.01.2017

По утверждению "Интерфакса", сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ России в составе группировки хакеров обвиняют в передаче секретной информации ЦРУ.
4th May 2015 Policemen guarding the road leading towards the Red Square as a military personel carrier rolling into the square where the main parade will take place on 9th May. - Russian military hardwares including the latest developed T-14 tank participated in the 70th Victory day parade rehearsal. 4th May 2015 (Photo by Geovien So / Pacific Press) (c) picture-alliance/Pacific Press Agency/

Что известно о группе хакеров "Шалтай-Болтай" и задержании ее членов 30.01.2017

Известная российская хакерская группировка прекратила свою работу. Если верить сообщениям СМИ, то ее разоблачили. Что мы узнали благодаря "Шалтай-Болтаю" и кто за ним стоял?
Brussels, Belgium, 2016, Hackers, Picture by Jonas Gilles Â PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JonasxGilles Brussels Belgium 2016 Hackers Picture by Jonas Gilles â PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY JonasxGilles

СМИ узнали об аресте хакеров из "Шалтай-Болтай" 28.01.2017

Сотрудники ФСБ задержали создателя сайта "Шалтай-Болтай", на котором публиковалась переписка высокопоставленных чиновников. Ранее сообщалось об аресте одного из хакеров группировки и куратора из ФСБ.
A protester wearing a Guy Fawkes mask poses during a demonstration by supporters of the Anonymous movement, as part of the global Million Mask March protests in Nantes, November 5, 2014. REUTERS/Stephane Mahe (FRANCE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY)

Комментарий: "Анонимный Интернационал" - хакеры и российская политика 16.02.2015

Какие цели преследует группировка "Анонимный Интернационал", выкладывающая в Сети информацию о высокопоставленных российских чиновниках? Александр Плющев - специально для DW.