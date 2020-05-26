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Чукотский полуостров

TYVA REPUBLIC, RUSSIA - APRIL 26, 2020: Mil Mi-8 helicopters of Russia s Central Military District that have taken part in extinguishing wildfires in the Republic of Tyva. Press Office of the Russian Central Military District/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D71EB

В России во второй раз за 8 дней разбился военный вертолет 26.05.2020

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека. За последние восемь дней это уже второй инцидент с Ми-8, принадлежащим министерству обороны РФ.
Yakut Frauen während Ysyakh Feiertag.

Жизнь на Дальнем Востоке: москвичка о сказках коренных народов 27.11.2019

В РФ живут 45 коренных малочисленных народов. Москвичка Александра Агафонова ездит по Дальнему Востоку и собирает их редкие сказки. В интервью DW она рассказала об их культуре, языках и ностальгии.
Members of a folk music group from Chukotka perform during a farewell ceremony before the floating nuclear power plant Akademik Lomonosov leaves the service base of Rosatomflot company for a journey along the Northern Sea Route to Chukotka from Murmansk, Russia August 23, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

Первая в России плавучая АЭС прибыла на Чукотку 14.09.2019

Плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" должна стать главным генератором энергии для Чукотки. Greenpeace сомневается в ее безопасности и необходимости.
Memmbers of a local election commission prepare voting machines in a polling station ahead of Russia's presidential election, on March 17, 2018 in Moscow. Russians vote on March 18, a presidential election in which Vladimir Putin will seek a fourth term. / AFP PHOTO / Alexander NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

На Чукотке к 15 часам явка превысила общий показатель 2012 года 18.03.2018

На Чукотке к 15 часам по местному времени проголосовали более 67% избирателей. За несколько часов до закрытия участков явка превысила общую явку на выборах в 2012 году. Рекорд поставила и Камчатка.
NATIVe 1 Tungijuq NATIVe 2017 CAN 2009 von: Félix Lajeunesse, Paul Raphaël C.: Tanya Tagaq/Berlinale

Фотогалерея: Чукчи и арктический холод в Берлине 16.02.2017

Ледяные пейзажи, дикая природа и непростые условия жизни - в этом году на фестивале Берлинале в секции NATIVe показывают фильмы о народах Севера.

Russian soldiers queue to get ballots at the polling station in Moscow, Russia, Sunday, March 2, 2008. Voters are expected to endorse Vladimir Putin's choice of a successor in Sunday's election, allowing Putin to retain a measure of power in his nation, whose wealth and global voice have grown even as democratic freedoms diminished. (AP Photo/Sergey Ponomarev)

Правозащитники: Нарушений на региональных выборах в России стало больше 13.03.2011

По данным ЦИК, нарушений на прошедших региональных выборах в России было меньше. Однако правозащитники заявляют об обратном. В частности, на многих участках после голосования не изымались открепительные удостоверения.
Roman Abramovich, the billionaire owner of Sibneft, Russia's fifth-largest oil producer, and Britain's Chelsea football club, is seen at a meeting of Russia's State Council at the Far North city of Salekhard, in a Wednesday, April 28, 2004 file photo. Gazprom, the world's largest natural-gas producer, has agreed to buy a majority stake in the Sibneft oil company for $13.01 billion in a deal that will significantly further the state-controlled company's stature in the oil sector as Russian President Vladimir Putin moves to recapture government influence in the lucrative energy industry. (AP Photo/ Sergey Ponomarev)

Роман Абрамович отказался от Чукотки 03.07.2008

Президент России Дмитрий Медведев 3 июля удовлетворил просьбу известного российского предпринимателя и теперь уже экс-чиновника Романа Абрамовича.