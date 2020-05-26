Чукотский полуостров

На Чукотке к 15 часам явка превысила общий показатель 2012 года

На Чукотке к 15 часам по местному времени проголосовали более 67% избирателей. За несколько часов до закрытия участков явка превысила общую явку на выборах в 2012 году. Рекорд поставила и Камчатка.