Чукотский полуостров

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В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека. За последние восемь дней это уже второй инцидент с Ми-8, принадлежащим министерству обороны РФ.
В РФ живут 45 коренных малочисленных народов. Москвичка Александра Агафонова ездит по Дальнему Востоку и собирает их редкие сказки. В интервью DW она рассказала об их культуре, языках и ностальгии.
Плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" должна стать главным генератором энергии для Чукотки. Greenpeace сомневается в ее безопасности и необходимости.
На Чукотке к 15 часам по местному времени проголосовали более 67% избирателей. За несколько часов до закрытия участков явка превысила общую явку на выборах в 2012 году. Рекорд поставила и Камчатка.
Ледяные пейзажи, дикая природа и непростые условия жизни - в этом году на фестивале Берлинале в секции NATIVe показывают фильмы о народах Севера.
По данным ЦИК, нарушений на прошедших региональных выборах в России было меньше. Однако правозащитники заявляют об обратном. В частности, на многих участках после голосования не изымались открепительные удостоверения.
Президент России Дмитрий Медведев 3 июля удовлетворил просьбу известного российского предпринимателя и теперь уже экс-чиновника Романа Абрамовича.
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