Что хотят делать с дезертирами в украинской армии

В украинской армии - около пяти процентов дезертиров. Минобороны предлагает исключить их из состава войск, чтобы повысить боеспособность вооруженных сил. DW разбиралась, поможет ли этот шаг.
Число военнослужащих, дезертировавших из украинской армии, на сегодняшний день составляет 9300 человек. Это более 4,5 процента от общей численности состава Вооруженных сил Украины, утвержденной Верховной радой в 2015 году. По словам первого заместителя министра обороны Украины Ивана Руснака, обнародовавшего эти данные в январе 2019 года, такое количество дезертиров приводит к серьезной недоукомплектации боевых подразделений ВСУ .
Дезертиров - исключить из армии
В выступлении перед парламентским Комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны заместитель министра обороны представил вариант решения этой проблемы, разработанный в правительстве. Речь идет о законопроекте "О совершенствовании вопросов прохождения военной службы", поданном Кабинетом министров Украины в конце прошлого года. Правительственная инициатива, в частности, предлагает ввести понятие "приостановление военной службы" для солдат, которые самовольно оставили место дислокации подразделения, дезертировали или добровольно сдались в плен.
В соответствии с действующим законодательством, военнослужащие, самовольно покинувшие ряды вооруженных сил, продолжают оставаться в списках военного подразделения, пока находятся в розыске. Фактически это означает, что в это время дезертиры продолжают оставаться на материально-денежном довольствии, а их должность не может занять другой человек, объясняет Руснак.
Новый законопроект Минобороны предлагает приостанавливать военную службу для дезертировавших с того момента, как в их отношении было открыто уголовное производство, а самих дезертиров - увольнять с занимаемых ими должностей и исключать из общей численности ВСУ. Таким образом, говорит Иван Руснак, у армии появится возможность призвать в ряды вооруженных сил 9300 человек вместо тех, кто самовольно оставил место военной службы, и при этом не превысить предельное количество военнослужащих, утвержденное парламентом на уровне 204 тысяч человек.
Больные родственники и условные сроки
Дезертирство остается одним из самых распространенных преступлений в украинской армии, признают в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ). В 2017 году ГПУ даже назвала его одной из основных причин поражения в "Иловайском котле". Отвечая на запрос авторов проекта StopFake, в генпрокуратуре сообщили, что в 2014-2018 годах следственными органами было направлено в суд более 11,3 тысячи обвинительных актов по статьям "дезертирство" и "самовольное оставление места военной службы".
В едином Государственном реестре судебных решений корреспондент DW насчитал 249 приговоров по статье "дезертирство" и 2542 приговора за "самовольное оставление места военной службы", которые были вынесены украинскими судами в течение прошлого года. Это число примерно сопоставимо с количеством судебных вердиктов, вынесенных по тем же статьям в 2017 году.
Значительная часть этих приговоров связана с преступлениями, совершенными во время активной фазы военных действий в Донбассе в 2014-2015 годах. Среди них, к примеру, дело жителя села Долгов Волынской области, стрелка-гранатометчика второго отдельного мотопехотного батальона "Горынь", который в октябре 2014 года не вернулся из ежегодного отпуска к месту дислокации в Краматорске. Сам военнослужащий после задержания в марте 2017 года сожалел о своих действиях, объяснив их необходимостью ухода за больным отцом. В декабре 2018-го он был освобожден от наказания Краматорским судом с испытательным сроком в один год.
Уголовные дела, открытые по статье "дезертирство", нередко завершаются признанием вины подсудимого и условным наказанием. При этом Уголовный кодекс Украины предусматривает за такие преступления от двух до пяти лет лишения свободы, а в боевых условиях или во время действия военного положения - до 12 лет.
Среди обстоятельств, смягчающих наказание осужденным за дезертирство, часто упоминается участие в боевых действиях на востоке Украины. Впрочем, есть и противоположные случаи. Так, в конце 2018 года командование Военно-морских сил страны лишило статуса участника боевых действий матроса, которого незадолго до этого решением Мариупольского суда был приговорен за дезертирство к трем с половиной годам лишения свободы.
Как сохранить армию
Поданный министерством обороны Украины законопроект - далеко не первая инициатива по урегулированию проблемы дезертирства и связанной с ней недоукомплектованности вооруженных сил, отмечают в Главном экспертном управлении Верховной рады. В 2015 году в парламенте предлагали усилить уголовную ответственность за самовольное оставление службы военными и даже позволить командирам стрелять в дезертиров на поле боя.
Впрочем, такие меры едва ли добавляют привлекательности военной службе и помогают увеличить численность вооруженных сил, считают опрошенные DW эксперты. По мнению директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, в начале 2019 года ВСУ снова переживают кадровый голод. "Престиж службы в армии чрезвычайно низкий, в течение 2018 года наблюдался беспрецедентный отток кадров: только за первое полугодие уволилось 11 тыс. военнослужащих", - отмечает он. Решить ситуацию, по мнению эксперта, помог бы отказ от регулярных призывов и переход к профессиональной контрактной армии.
Минобороны предлагает другой способ удержания кадров в рядах ВСУ: представленный им законопроект предполагает увеличение минимального срока первого контракта для выпускников военных учебных заведений с трех до десяти лет. По мнению заместителя министра обороны Ивана Руснака, речь, в первую очередь, идет о специалистах высокотехнологичных военных профессий, в числе которых летчики и офицеры противоракетной обороны или кибербезопасности.
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