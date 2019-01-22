Что хотят делать с дезертирами в украинской армии

Число военнослужащих, дезертировавших из украинской армии, на сегодняшний день составляет 9300 человек. Это более 4,5 процента от общей численности состава Вооруженных сил Украины, утвержденной Верховной радой в 2015 году. По словам первого заместителя министра обороны Украины Ивана Руснака, обнародовавшего эти данные в январе 2019 года, такое количество дезертиров приводит к серьезной недоукомплектации боевых подразделений ВСУ .

Дезертиров - исключить из армии

В выступлении перед парламентским Комитетом по вопросам национальной безопасности и обороны заместитель министра обороны представил вариант решения этой проблемы, разработанный в правительстве. Речь идет о законопроекте "О совершенствовании вопросов прохождения военной службы", поданном Кабинетом министров Украины в конце прошлого года. Правительственная инициатива, в частности, предлагает ввести понятие "приостановление военной службы" для солдат, которые самовольно оставили место дислокации подразделения, дезертировали или добровольно сдались в плен.

В соответствии с действующим законодательством, военнослужащие, самовольно покинувшие ряды вооруженных сил, продолжают оставаться в списках военного подразделения, пока находятся в розыске. Фактически это означает, что в это время дезертиры продолжают оставаться на материально-денежном довольствии, а их должность не может занять другой человек, объясняет Руснак.

Минобороны предложил свой вариант доукомплектации украинской армии

Новый законопроект Минобороны предлагает приостанавливать военную службу для дезертировавших с того момента, как в их отношении было открыто уголовное производство, а самих дезертиров - увольнять с занимаемых ими должностей и исключать из общей численности ВСУ. Таким образом, говорит Иван Руснак, у армии появится возможность призвать в ряды вооруженных сил 9300 человек вместо тех, кто самовольно оставил место военной службы, и при этом не превысить предельное количество военнослужащих, утвержденное парламентом на уровне 204 тысяч человек.

Больные родственники и условные сроки

Дезертирство остается одним из самых распространенных преступлений в украинской армии, признают в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ). В 2017 году ГПУ даже назвала его одной из основных причин поражения в "Иловайском котле". Отвечая на запрос авторов проекта StopFake, в генпрокуратуре сообщили, что в 2014-2018 годах следственными органами было направлено в суд более 11,3 тысячи обвинительных актов по статьям "дезертирство" и "самовольное оставление места военной службы".

В едином Государственном реестре судебных решений корреспондент DW насчитал 249 приговоров по статье "дезертирство" и 2542 приговора за "самовольное оставление места военной службы", которые были вынесены украинскими судами в течение прошлого года. Это число примерно сопоставимо с количеством судебных вердиктов, вынесенных по тем же статьям в 2017 году.

Значительная часть этих приговоров связана с преступлениями, совершенными во время активной фазы военных действий в Донбассе в 2014-2015 годах. Среди них, к примеру, дело жителя села Долгов Волынской области, стрелка-гранатометчика второго отдельного мотопехотного батальона "Горынь", который в октябре 2014 года не вернулся из ежегодного отпуска к месту дислокации в Краматорске. Сам военнослужащий после задержания в марте 2017 года сожалел о своих действиях, объяснив их необходимостью ухода за больным отцом. В декабре 2018-го он был освобожден от наказания Краматорским судом с испытательным сроком в один год.

Немало приговоров по статье "дезертирство" вынесено участникам боевых действий в Донбассе

Уголовные дела, открытые по статье "дезертирство", нередко завершаются признанием вины подсудимого и условным наказанием. При этом Уголовный кодекс Украины предусматривает за такие преступления от двух до пяти лет лишения свободы, а в боевых условиях или во время действия военного положения - до 12 лет.

Среди обстоятельств, смягчающих наказание осужденным за дезертирство, часто упоминается участие в боевых действиях на востоке Украины. Впрочем, есть и противоположные случаи. Так, в конце 2018 года командование Военно-морских сил страны лишило статуса участника боевых действий матроса, которого незадолго до этого решением Мариупольского суда был приговорен за дезертирство к трем с половиной годам лишения свободы.

Как сохранить армию

Поданный министерством обороны Украины законопроект - далеко не первая инициатива по урегулированию проблемы дезертирства и связанной с ней недоукомплектованности вооруженных сил, отмечают в Главном экспертном управлении Верховной рады. В 2015 году в парламенте предлагали усилить уголовную ответственность за самовольное оставление службы военными и даже позволить командирам стрелять в дезертиров на поле боя.

Впрочем, такие меры едва ли добавляют привлекательности военной службе и помогают увеличить численность вооруженных сил, считают опрошенные DW эксперты. По мнению директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, в начале 2019 года ВСУ снова переживают кадровый голод. "Престиж службы в армии чрезвычайно низкий, в течение 2018 года наблюдался беспрецедентный отток кадров: только за первое полугодие уволилось 11 тыс. военнослужащих", - отмечает он. Решить ситуацию, по мнению эксперта, помог бы отказ от регулярных призывов и переход к профессиональной контрактной армии.

Минобороны предлагает другой способ удержания кадров в рядах ВСУ: представленный им законопроект предполагает увеличение минимального срока первого контракта для выпускников военных учебных заведений с трех до десяти лет. По мнению заместителя министра обороны Ивана Руснака, речь, в первую очередь, идет о специалистах высокотехнологичных военных профессий, в числе которых летчики и офицеры противоракетной обороны или кибербезопасности.

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