Что такое "антифа", которое хочет запретить Трамп

Президент США Дональд Трамп намерен внести движение "Антифа" в список террористических организаций. При этом он, как и довольно много других людей, затрудняется точно определить, что представляет собой движение "Антифа". Эта проблема объясняется не пробелом в знаниях (хотя у Трампа их предостаточно), а рядом конкретных исторических причин. В Германии политики и общественное мнение уже почти сто лет ломают копья над этим словом, но до сих пор не могут достичь согласия.

Дословное значение слова в немецком языке достаточно простое. "Антифа" означает "антифашистский" или "антифашист". В самом буквальном смысле можно было бы допустить, что это определение подходит почти ко всем жителям и политикам в современной Германии. Но можно ли называть "антифа" всех, кто выступает против фашизма, или это слово применимо только к одетым в черное анархистам и левакам, с ненавистью взирающим на немецкую полицию на улицах? В последний раз крупные беспорядки в Германии с участием "антифа" были в Германии в 2017 году в Гамбурге, во время саммита G20.

Корни "антифа" - в Веймарской республике

Сложности со значением слова "антифа" в Германии возникали с того момента, как Коммунистическая партия Германии (КПГ) впервые использовала это определение и относящуюся к нему эмблему из двух флагов для избирательной кампании 1932 года. К "антифашистским действиям" вне зависимости от партийной принадлежности немецкие коммунисты призывали представителей разных партий еще с начала 1920-х годов.

КПГ считала себя единственной по-настоящему антифашистской партией на последних свободных выборах в Веймарской Германии в 1932 году, в ходе которых Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) Адольфа Гитлера хотя и не получила абсолютного большинства, но, тем не менее, смогла прийти к власти.

Лозунг "антифашистские действия" и логотип "антифа" впервые был использован КПГ на выборах в 1932 году

КПГ, социал-демократы и другие демократические партии Веймарской республики, набравшие вместе больше голосов избирателей, чем НСДАП, не смогли выработать общей решительной программы действий, что определенным образом проложило Гитлеру путь к власти. Вскоре две крупнейшие левоцентристские партии - КПГ и Социалистическая рабочая партия Германии - были запрещены, а против их активистов начались репрессии.

Многие члены партийного руководства КПГ времен Веймарской республики оказались в правительстве ГДР. Правящая партия Восточной Германии СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии) использовала определение "антифа" практически в качестве синонима слову "социалистический", когда шла речь о деятельности их правительства. Бернд Лагнер, автор довольно-таки комплиментарной книги об истории антифашистского движения в Германии, отмечает, что анти-капиталистические убеждения всегда были основным компонентом идеологии его наиболее ярых сторонников.

Ренессанс "антифа"в Германии начался с 1980-х годов

К началу холодной войны движение "антифа" на западе Германии затихло, но уже в 1980-х годах оно постепенно стало возрождаться в Западном Берлине и Гамбурге - городах с традиционно активным левым населением. Его возрождению способствовали сквоттеры и левое студенческое движение, называвшее себя "внепарламентской оппозицией". После воссоединения Германии идеология "антифа" постепенно набирала силу, получив новый импульс благодаря тому, что ее взяли на вооружение антиглобалисты и экологические активисты.

Надпись на плакате: "Зеленого капитализма нет! Спасти климат означает свергнуть капитализм". Протест в 2019 году на угольной шахте в Лаузице.

Считать "антифа" каким-то конкретным политическим движением было бы заблуждением. Многие леворадикальные автономные группы в той или иной степени отождествляют себя с этим определением, при этом нередко исповедуя идеологию анархизма или используя неполитические формы протеста. К примеру, в сегодняшней ФРГ "антифа" называют себя и антисионистские группировки - к ужасу представителей противоположных взглядов, уверенных, что подобная позиция недопустима, учитывая историю Германии.

Группировки и движения, считающие себя приверженцами "антифа", придерживаются настолько разных позиций, что даже не могут договориться об окончательной версии эмблемы. Изначальный вариант, используемый в 1930 годах КПГ, представлял собой два расположенных один под другим красных флага, развевающихся в правую сторону. На эмблемах сегодняшних "антифа" флаги смотрят в левую сторону, при этом верхний флаг в большинстве случаев красного цвета, нижний - черного: намек на анархистский элемент движения и социалистическую идеологию. Некоторые предпочитают, чтобы верхний - более крупный - флаг был черным, а нижний - красным: способность к компромиссам - не самая сильная сторона приверженцев "антифа".

Акции "антифа" порой собирают и веселых хиппи, и мрачных анархистов

Федеральное ведомство по охране конституции (Bundesverfassungsschutz) описывает "антифа" как "основное поле агитации для автономных левых групп". В отчете спецслужбы также отмечается, что некоторые сторонники "антифа" поддерживают "насильственные действия, целью которых являются, прежде всего, политические противники, в особенности - реальные или предполагаемые "нацисты". Зачастую это может привести к значительному материальному, а порой и физическому ущербу".

Число участников демонстраций или акций, организуемых "антифа", часто зависит от их повестки. Если цель акции не вызывает разногласий, к ней могут присоединиться симпатизирующие участники, совсем необязательно придерживающиеся анархистских или левых взглядов. Максимальное число демонстрантов часто собирают ответные акции протеста "антифа" против ультраправых - обычно к ним присоединяются представители почти всех слоев немецкого общества.

СДПГ и "антифа"

Предложения Дональда Трампа объявить сравнительно недавно возникшие в США и столь же разрозненные группы "антифа" террористами и раньше были темой для политических дебатов в Германии, но еще ни разу в них не был вовлечен такой широкий спектр участников, как сейчас. Дискуссию начала сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken), которая, имея в виду свой возраст, отреагировала на инициативу Трампа по запрету "антифа" коротким постом на своей странице в Twitter: "58 и "антифа". Очевидно". Тему подхватили на одном из официальных аккаунтов СДПГ в Twitter, перепостив твит Эскен с комментарием: "157 и "антифа". Очевидно" - с отсылкой на возраст партии.

Флешмоб, начатый Эскен, поддержали и некоторые ее однопартийцы, в то время как у членов других политических партий эта идея восторга не вызвала. "Против фашизма, за демократию и права человека. Без насилия. Очевидно для меня. Жаль, что председателю СДПГ не хватает сил, чтобы отличить одно от другого", - написал генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak). Но наиболее креативно на пост Эскен отреагировали в молодежном крыле блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС "Молодежный союз Германии", образованном в 1947 году. Пост на странице организации в Twitter гласил: "73 и в шоке".

"Антифа" и "антифашизм": синонимы или нет?

Ответ Эскен на критику вновь вернул дискуссию в исходную точку - к обсуждению значения слова "антифа". "Антифа" - это не организация. Антифашизм - это точка зрения, которую, очевидно, должны поддерживать все демократы", - написала глава СДПГ.

Даже словарь немецкого языка Дуден избегает ввязываться в спор о том, что же означает "антифа". В его онлайн-издании слово "антифашизм" определяется как "общность движений или идеологий, противостоящих фашизму и национал-социализму". При этом значения слова "антифа" в словаре нет: оно упоминается лишь в качестве сокращения от слова "антифашизм" или фразы "антифашистские действия". Хотя большинство жителей Германии наверняка согласятся с тем, что между "антифашизмом" и "антифа" есть большая разница.

Смотрите также:

Протесты в Гамбурге накануне саммита G20 12 000 протестующих В общей сложности в акциях протеста вечером 6 июля, по данным полиции, участвовали 12 000 демонстрантов. Среди них - около 1000 левых экстремистов в масках, скрывающих лица, что по немецким законам запрещено на массовых мероприятиях.

Протесты в Гамбурге накануне саммита G20 Полиция наготове Безопасность во время саммита G20 в Гамбурге обеспечивают около 20 000 полицейских. В ночь накануне старта встречи "большой двадцатки" им пришлось изрядно потрудиться.

Протесты в Гамбурге накануне саммита G20 Первые столкновения Почти сразу после начала акции протеста "Welcome to Hell" хулиганствующие экстремисты из так называемого "Черного блока" начали провоцировать полицию, забрасывая стражей порядка бутылками, дымовыми шашками и другими предметами.

Протесты в Гамбурге накануне саммита G20 "Холодный душ" для провокаторов Для поддержания порядка в ответ на атаки хулиганов полиция вынуждена была применить водометы.

Протесты в Гамбурге накануне саммита G20 "Гражданин, пройдемте!" Экстремистов и провокаторов, бросавших в полицейских бутылки и другие предметы, временно задерживали.

Протесты в Гамбурге накануне саммита G20 76 полицейских пострадали В столкновениях пострадали 76 сотрудника полиции. Большинство из них получили легкие ранения. Пятеро были доставлены в больницу. В частности, один полицейский получил повреждение глаза из-за взорвавшейся поблизости петарды. Сведений о раненных демонстрантах нет.

Протесты в Гамбурге накануне саммита G20 Ночь пожаров в Шанценфиртеле В течение ночи в квартале Шанценфиртель хулиганы то и дело поджигали велосипеды, мусор и любые другие предметы, которые попадались им под руку.

Протесты в Гамбурге накануне саммита G20 Не разлей вода Демонстранты под струей водомета во время акции "Welcome to Hell"

Протесты в Гамбурге накануне саммита G20 Обстановка в Гамбурге нормализовалась Ближе к утру беспорядки в городе почти полностью прекратились и сообщения о правонарушениях стали поступать все реже.

