Что такое "антифа", которое хочет запретить Трамп

Трамп обвинил в беспорядках в США движение "Антифа" и намерен его запретить. Проблема лишь в том, что "антифа" - не движение: возникшее в Германии определение объединяет сторонников самых разных политических взглядов.
Президент США Дональд Трамп намерен внести движение "Антифа" в список террористических организаций. При этом он, как и довольно много других людей, затрудняется точно определить, что представляет собой движение "Антифа". Эта проблема объясняется не пробелом в знаниях (хотя у Трампа их предостаточно), а рядом конкретных исторических причин. В Германии политики и общественное мнение уже почти сто лет ломают копья над этим словом, но до сих пор не могут достичь согласия.
Дословное значение слова в немецком языке достаточно простое. "Антифа" означает "антифашистский" или "антифашист". В самом буквальном смысле можно было бы допустить, что это определение подходит почти ко всем жителям и политикам в современной Германии. Но можно ли называть "антифа" всех, кто выступает против фашизма, или это слово применимо только к одетым в черное анархистам и левакам, с ненавистью взирающим на немецкую полицию на улицах? В последний раз крупные беспорядки в Германии с участием "антифа" были в Германии в 2017 году в Гамбурге, во время саммита G20.
Корни "антифа" - в Веймарской республике
Сложности со значением слова "антифа" в Германии возникали с того момента, как Коммунистическая партия Германии (КПГ) впервые использовала это определение и относящуюся к нему эмблему из двух флагов для избирательной кампании 1932 года. К "антифашистским действиям" вне зависимости от партийной принадлежности немецкие коммунисты призывали представителей разных партий еще с начала 1920-х годов.
КПГ считала себя единственной по-настоящему антифашистской партией на последних свободных выборах в Веймарской Германии в 1932 году, в ходе которых Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) Адольфа Гитлера хотя и не получила абсолютного большинства, но, тем не менее, смогла прийти к власти.
Лозунг "антифашистские действия" и логотип "антифа" впервые был использован КПГ на выборах в 1932 году
КПГ, социал-демократы и другие демократические партии Веймарской республики, набравшие вместе больше голосов избирателей, чем НСДАП, не смогли выработать общей решительной программы действий, что определенным образом проложило Гитлеру путь к власти. Вскоре две крупнейшие левоцентристские партии - КПГ и Социалистическая рабочая партия Германии - были запрещены, а против их активистов начались репрессии.
Многие члены партийного руководства КПГ времен Веймарской республики оказались в правительстве ГДР. Правящая партия Восточной Германии СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии) использовала определение "антифа" практически в качестве синонима слову "социалистический", когда шла речь о деятельности их правительства. Бернд Лагнер, автор довольно-таки комплиментарной книги об истории антифашистского движения в Германии, отмечает, что анти-капиталистические убеждения всегда были основным компонентом идеологии его наиболее ярых сторонников.
Ренессанс "антифа"в Германии начался с 1980-х годов
К началу холодной войны движение "антифа" на западе Германии затихло, но уже в 1980-х годах оно постепенно стало возрождаться в Западном Берлине и Гамбурге - городах с традиционно активным левым населением. Его возрождению способствовали сквоттеры и левое студенческое движение, называвшее себя "внепарламентской оппозицией". После воссоединения Германии идеология "антифа" постепенно набирала силу, получив новый импульс благодаря тому, что ее взяли на вооружение антиглобалисты и экологические активисты.
Надпись на плакате: "Зеленого капитализма нет! Спасти климат означает свергнуть капитализм". Протест в 2019 году на угольной шахте в Лаузице.
Считать "антифа" каким-то конкретным политическим движением было бы заблуждением. Многие леворадикальные автономные группы в той или иной степени отождествляют себя с этим определением, при этом нередко исповедуя идеологию анархизма или используя неполитические формы протеста. К примеру, в сегодняшней ФРГ "антифа" называют себя и антисионистские группировки - к ужасу представителей противоположных взглядов, уверенных, что подобная позиция недопустима, учитывая историю Германии.
Группировки и движения, считающие себя приверженцами "антифа", придерживаются настолько разных позиций, что даже не могут договориться об окончательной версии эмблемы. Изначальный вариант, используемый в 1930 годах КПГ, представлял собой два расположенных один под другим красных флага, развевающихся в правую сторону. На эмблемах сегодняшних "антифа" флаги смотрят в левую сторону, при этом верхний флаг в большинстве случаев красного цвета, нижний - черного: намек на анархистский элемент движения и социалистическую идеологию. Некоторые предпочитают, чтобы верхний - более крупный - флаг был черным, а нижний - красным: способность к компромиссам - не самая сильная сторона приверженцев "антифа".
Федеральное ведомство по охране конституции (Bundesverfassungsschutz) описывает "антифа" как "основное поле агитации для автономных левых групп". В отчете спецслужбы также отмечается, что некоторые сторонники "антифа" поддерживают "насильственные действия, целью которых являются, прежде всего, политические противники, в особенности - реальные или предполагаемые "нацисты". Зачастую это может привести к значительному материальному, а порой и физическому ущербу".
Число участников демонстраций или акций, организуемых "антифа", часто зависит от их повестки. Если цель акции не вызывает разногласий, к ней могут присоединиться симпатизирующие участники, совсем необязательно придерживающиеся анархистских или левых взглядов. Максимальное число демонстрантов часто собирают ответные акции протеста "антифа" против ультраправых - обычно к ним присоединяются представители почти всех слоев немецкого общества.
СДПГ и "антифа"
Предложения Дональда Трампа объявить сравнительно недавно возникшие в США и столь же разрозненные группы "антифа" террористами и раньше были темой для политических дебатов в Германии, но еще ни разу в них не был вовлечен такой широкий спектр участников, как сейчас. Дискуссию начала сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken), которая, имея в виду свой возраст, отреагировала на инициативу Трампа по запрету "антифа" коротким постом на своей странице в Twitter: "58 и "антифа". Очевидно". Тему подхватили на одном из официальных аккаунтов СДПГ в Twitter, перепостив твит Эскен с комментарием: "157 и "антифа". Очевидно" - с отсылкой на возраст партии.
Флешмоб, начатый Эскен, поддержали и некоторые ее однопартийцы, в то время как у членов других политических партий эта идея восторга не вызвала. "Против фашизма, за демократию и права человека. Без насилия. Очевидно для меня. Жаль, что председателю СДПГ не хватает сил, чтобы отличить одно от другого", - написал генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak). Но наиболее креативно на пост Эскен отреагировали в молодежном крыле блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС "Молодежный союз Германии", образованном в 1947 году. Пост на странице организации в Twitter гласил: "73 и в шоке".
"Антифа" и "антифашизм": синонимы или нет?
Ответ Эскен на критику вновь вернул дискуссию в исходную точку - к обсуждению значения слова "антифа". "Антифа" - это не организация. Антифашизм - это точка зрения, которую, очевидно, должны поддерживать все демократы", - написала глава СДПГ.
Даже словарь немецкого языка Дуден избегает ввязываться в спор о том, что же означает "антифа". В его онлайн-издании слово "антифашизм" определяется как "общность движений или идеологий, противостоящих фашизму и национал-социализму". При этом значения слова "антифа" в словаре нет: оно упоминается лишь в качестве сокращения от слова "антифашизм" или фразы "антифашистские действия". Хотя большинство жителей Германии наверняка согласятся с тем, что между "антифашизмом" и "антифа" есть большая разница.
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