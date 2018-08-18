Что стоит за отставкой правительства Беларуси и к чему она приведет

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 18 августа, отправил в отставку руководство Совета министров Беларуси. Своих постов лишились премьер-министр Андрей Кобяков и его заместители, а также ряд министров. Должность уволенного главы правительства занял руководитель Банка развития 48-летний Сергей Румас, не так давно бывший вице-премьером.

Эксперты считают, что решение главы государства стало следствием недавнего совещания в Орше, на котором Лукашенко жестко раскритиковал работу правительства и чиновников менее высокого ранга за невыполнение президентских указаний. Что стоит за отставкой правительства и что может измениться с приходом туда новых лиц, выясняла DW.

Гнев Александра Лукашенко

Во время визита в Оршанский район Витебской области 14 августа президент Беларуси провел совещание, охарактеризовавшееся резкими высказываниями в адрес руководителей региона и правительства в целом. В прошлом году Лукашенко при посещении Орши приказал чиновникам поднять Оршанский район "из руин и пепла", но как выяснилось в начале недели, из 126 поручений главы государства были выполнены только 87.

На совещании в Орше Лукашенко анонсировал смену руководства правительства

Это вызвало гнев президента, который, к тому же, при посещении одного из предприятий обнаружил там протекающую крышу. "Кто имел право отменять мои решения? Президент поставил публично перед народом железобетонную задачу: решить - и точка. Все надо было бросить сюда, чтобы показать, что президент в стране есть, и он управляет страной. А вы занялись саботажем", - возмущался Лукашенко.

Прямо на совещании он заявил об отставке министров промышленности Виталия Вовка и архитектуры и строительства Анатолия Черного, уволил председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка и приказал главе своей администрации Наталье Качановой до конца недели подготовить предложения по смене всего руководства правительства.

Дело не только в экономике

Политолог Валерий Карбалевич считает, что причины нынешней отставки правительства объясняются не только состоянием экономики в стране - в таком случае, по его словам, логичнее было бы менять правительство в 2015-2016 годах, когда в Беларуси был кризис, сейчас же "валовые показатели пошли вверх".

Александру Лукашенко нужно управляемое и контролируемое правительство, говорят политологи

По мнению аналитика, президент хотел наказать чиновников, "утративших страх" перед первым лицом государства. "И массовая коррупция, и события в Орше говорят о том, что чиновники перестали бояться вождя, а в условиях авторитарного режима это очень плохой признак для власти", - считает эксперт.

"Лукашенко решил не тасовать старую колоду, а назначить на посты новых руководителей правительства страны новых людей, причем, малоизвестных, - отмечает Валерий Карбалевич. - Это должно привести к тому, чтобы правительство было более управляемым, более исполнительным и контролируемым".

"Правительство засиделось в креслах"

В свою очередь, политтехнолог Александр Федута полагает, что правительство Андрея Кобякова, возглавлявшего Совет министров с 2014 года, "уже засиделось в своих креслах". За это время, по его словам, изменилась экономическая конъюнктура, прежняя система управления доказала свою неэффективность, нужно переходить на рыночные рельсы и разговоры и с Западом, и с Востоком. "Поэтому поставили человека, имеющего почему-то репутацию "рыночника", и теперь Сергею Румасу придется доказать, что он соответствует своей репутации", - говорит эксперт.

Сергей Румас

Александр Федута обратил внимание на то, что Лукашенко впервые при назначении нового правительства аргументировал это коллегиальным мнением, заявив, что накануне состоялось совещание, на котором "люди высказывали свою точку зрения", посоветовавшись "с реальным, а не болтающимся по площади" гражданским обществом. "Глава государства впервые переложил ответственность за формирование правительства на плечи всей действующей политической элиты. Чтобы в случае провала, в котором он не сомневается, сказать: ребята, это вы же меня уговаривали, это вы все предлагали", - считает Федута.

Надежд на перемены мало

По мнению Валерия Карбалевича, для власти логичнее было бы назначить на пост премьера силовика, который беспрекословно выполнял бы все приказы свыше. В свою очередь Румас, как напоминает политолог, занимал пост заместителя главы правительства, участвовал в переговорах с МВФ, а это для внешних партнеров могло бы быть намеком на возможность установления рыночных отношений. Однако существенных изменений в политике правительства ждать не стоит. "Курс у нас определяет президент, правительство у нас техническое, поэтому изменения курса я себе не представляю", - говорит аналитик.

С ним солидарен и бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич: по его словам, реальным главой правительства в Беларуси является Лукашенко, который к переменам не готов. Стране необходимы системные реформы, улучшение качества экономики, увеличение производительности труда, повышение конкурентоспособности продукции, но ничего этого в стране нет, сетует Богданкевич. Вместо этого "увольняют правительство за дырку в крыше, что вообще смешно", - недоумевает он.

Об экономической программе нового премьера пока ничего не известно. "Не дана реальная оценка ситуации, не признано, что у нас огромная убыточность госкомпаний, большие складские запасы, огромная кредиторская задолженность, что мы плетемся в хвосте, как и Россия. Вероятно, через год Лукашенко снова будет стучать кулаком по столу. Лично я никаких серьезных перемен не ожидаю", - констатировал Богданкевич.

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