Что стало с фигурантами дела об "убийстве" журналиста Бабченко

Почти семь месяцев прошло после громкой спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), в ходе которой в Киеве было инсценировано убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Оправдываясь перед мировым сообществом за дезинформацию, в СБУ заверяли, что только таким образом могли предупредить целый ряд терактов в Украине. Вскоре подозреваемыми объявили трех украинских граждан, которые, как утверждает следствие, действовали "по указанию из России". Накануне начала судебного процесса DW рассказывает о том, что произошло после "убийства" с самим Бабченко и теми, кто проходит по этому делу.

Аркадий Бабченко: человек года журнала Time

Аркадий Бабченко почти два года назад покинул Россию из-за постояннных угроз в его адрес. Сегодня журналист до сих пор передвигается по Киеву под охраной СБУ. На крымскотатарском телеканале ATR он ведет еженедельную программу "Что там у них за поребриком", в которой резко комментирует события в России.

11 декабря американский журнал Time присудил свою ежегодную номинацию "Человек года" группе журналистов из разных стран мира - "стражам на войне с правдой", которые были убиты, лишены свободы или подверглись нападениям из-за своей профессиональной деятельности. Среди них Time называет и Аркадия Бабченко, отмечая, что из-за инсценировки собственной смерти он "стал парией для некоторых коллег".

Карикатура Сергея Елкина на тему фейкового убийства Аркадия Бабченко

На прошлой неделе Бабченко сообщил, что обратился с иском против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В беседе с DW он не смог уточнить деталей иска, отметив лишь, что тот касается "убийства, травли и других инцидентов". Помогает журналисту британский адвокат Бен Эммертон, ранее он представлял интересы Марины Литвиненко - вдовы умершего в Лондоне от отправления полонием экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

При этом в деле о собственном "убийстве" Аркадий Бабченко так и не получил статуса потерпевшего и является лишь свидетелем. В октябре он рассказал, что считает заказчиком готовившегося преступления прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина, однако сегодня признает, что до сих пор не видел результатов расследования СБУ. "Надеюсь, что суд будет открытым и интересным, а не засекреченным, как в прошлый раз", - заявил он DW.

Борису Герман: признал вину и отбывает наказание

Бабченко имеет в виду приговор, вынесенный Борису Герману. Этот 50-летний украинский бизнесмен, по версии следствия, в начале апреля за 30 тысяч долларов "заказал" убийство журналиста бывшему участнику боевых действий на востоке Украины Алексею Цимбалюку, который сразу сообщил обо всем СБУ.

Германа задержали на следующий день после инсценировки, во время обысков в его квартире, автомобиле и складских помещениях нашли большой арсенал стрелкового оружия. Но в суде бизнесмен неожиданно назвал себя агентом украинской контрразведки и начал доказывать, что не собирался убивать Бабченко, а на самом деле вел работу по разоблачению подрывной сети российских спецслужб. Для этого Герман, по его словам, связался со своим давним знакомым Вячеславом Пивоварником, который жил в России и финансировал убийство журналиста из загадочного "фонда Путина".

Борис Герман в зале суда

СБУ и Генеральная прокуратура отрицали сотрудничество украинских спецслужб с Германом, однако вскоре добились закрытия для СМИ судебных заседаний с его участием. Наконец в августе, проведя под стражей менее трех месяцев, бизнесмен заключил сделку со следствием и признал себя виновным в организации подготовки теракта и незаконном обороте оружия. Германа приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, что меньше минимального срока наказания по инкриминируемым статьям. Текст приговора и даже место отбытия наказания до сих пор не разглашаются.

"Засекретили, потому что в приговоре много материалов, по которым не закончено расследование. Были обнаружены две диверсионные группы, члены которых приезжали выполнять подобные задачи: кто-то задержан, некоторые находится в розыске. Угрозы никуда не исчезли", - объясняет секретность главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью изданию LIGA.net.

Вячеслав Пивоварник: агент в бегах

На данный момент разыскиваемым обвиняемым по этому делу является 34-летний Вячеслав Пивоварник - бизнес-партнер Бориса Германа в нескольких логистических компаниях. СБУ не может установить его местонахождение с июля, поэтому закончила расследование заочно, без допроса подозреваемого. Первое заседание суда по делу назначено на 20 декабря. Пивоварнику инкриминируют государственную измену, организацию подготовки к теракту, финансирование терроризма и незаконный оборот оружия - за это "светит" до 15 лет лишения свободы.

Но еще в сентябре Пивоварник заявил, что и сам был агентом украинских спецслужб. В опубликованном видеообращении он утверждает, что получил задание спровоцировать окружение помощника российского президента Вячеслава Суркова на финансирование убийства Бабченко. Впрочем, по выражению обвиняемого, когда россияне отказались "заказывать" журналиста, СБУ все равно запустила спланированную операцию и теперь пытается сделать его конечным заказчиком.

В СБУ назвали слова Пивоварника фейком. На этой неделе он опубликовал еще одно видео, где заявил, что не явится в суд из-за опасности для своей жизни, и назвал своего защитника - адвоката Валентина Рыбина. Тот известен участием в делах пленных российских военных, депутата Рады Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке госпереворота, и переводчика премьер-министра Гройсмана Станислава Ежова, которого обвиняют в госизмене.

Тарас Стельмашенко: командировка в Ростов

19 декабря начнется рассмотрение дела третьего подозреваемого - 40-летнего жителя Черкасс Тараса Стельмашенко. По версии следствия, в мае он вместе с еще двумя гражданами Украины посещал Ростов-на-Дону, где проходил инструктаж для организации терактов в Украине. Обратные билеты в Украину Стельмашенко и его спутникам покупал Герман по просьбе Пивоварника.

Стельмашенко подозревают в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. По информации, полученной DW, группа, ездившая в Ростов, имеет тесные связи с черкасской организованной преступной группировкой "Торпеды", а во время обыска у подозреваемого нашли пистолет. Стельмашенко находится под арестом более полугода. Его адвокат Олег Юрченко отказался комментировать перспективы дела накануне заседания суда.

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