Что советуют гипертоникам немецкие эксперты

Вы курите, страдаете от избытка веса, мало двигаетесь, любите выпить рюмку-другую? Не удивительно, что вы страдаете гипертонией. Вам надо срочно что-то предпринять, чтобы стабилизировать артериальное давление.
Откажитесь от соли
Разумеется, можно принимать медикаменты. Их много, они хорошо известны. Но не о них речь. И даже не о том, что хорошо бы бросить курить и постараться избегать стрессовых ситуаций. Это, что называется, общие места. Но немецкие медики считают не менее важными менее радикальные вещи. Например, исключите из рациона соль - или хотя бы до минимума уменьшите ее употребление. Научно доказано, что, по меньшей мере, у трети гипертоников именно избыток соли в организме явился главной причиной болезни.
Поэтому, как настойчиво советуют немецкие специалисты, надо отказаться от орешков, чипсов, жареного на сковороде мяса. Не досаливайте пищу во время еды. Используйте заменители соли (в них меньше опасного для организма натрия, содержащегося в соли). И поверьте: если заменить соль другими приправами, вкус еды от этого не ухудшится.
Вместо дивана - спорт
Вы устали или, наоборот, чувствуете себя бодрым и думаете, что вам не обязательно больше двигаться? Это заблуждение! Для снижения артериального давления необходимо регулярно заниматься спортом. Не обязательно, конечно, марафонским бегом: это как раз опасно. Но плаванье, быстрая хотьба, езда на велосипеде или хотя бы легкие упражнения на велотренажере, - все это может совершить настоящие чудеса. Конечно, приучить себя к регулярным занятиям спорта - дело не одного дня, здесь необходимо проявить терпение и настойчивость. Главное, чтобы занятия эти были регулярными.
И еще: спорт поможет вам сбросить пару лишних килограммов. Медики едины во мнении, что избыточный вес способствует гипертонии. А с ней, как известно, шутки плохи: повышается риск инфаркта и инсульта. Кроме того, занятия спортом снимают стресс и улучшают эмоциональное состояние.
Все хорошо в меру
Пренебречь бокалом вина или кружкой пива вас никто не заставляет. Но важно, чтобы все было в меру. Переизбыток сахара, кофеина, никотина, алкоголя - яд для организма. Именно это нередко становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
Из питания следует исключить не только фастфуд, но и жирную свинину, картофель фри с кетчупом и майонезом, другие вещи, содержащие много жиров и сахара. Все знают, как полезны овощи и фрукты. Тогда почему бы не заменить пирожное яблоком или грушей? Гречка также способствует снижению артериального давления. Или, может, перейти на средиземноморскую кухню, в которой используется чеснок? Ученые доказали, что чеснок улучшает кровообращение и расширяет сосуды.
Купите тонометр и ведите записи
Для тех, у кого повышенное давление, тонометр в доме - необходимая вещь. Измеряйте давление ежедневно в одно и то же время. Желательно записывать результаты измерений в специальный блокнот. Кроме этого, стоит записывать, что вы ели и пили в этот день, сколько времени вы занимались спортом и так далее. И скоро вы сами увидите, как ваша еда и ваш образ жизни влияют на повышение или стабилизацию давления. Наберитесь терпения: хорошее дело требует времени. И самое главное: начните заниматься своим давлением прямо сейчас.
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Какой еде отдать предпочтение?
Вот уже в 60-й раз в большинстве стран 29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный Всемирной организацией гастроэнтерологов (ВОГ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними. Так какая же еда полезна для нас, а какой следует избегать?
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Сладости
Скажите "нет" шоколадным конфетам, мармеладным мишкам, лимонаду, кока-коле, фанте, другим сладостям и тонизирующим прохладительным напиткам! Все они содержат простые углеводы, которые, перерабатываясь, забирают из организма жидкость и обезвоживают его. Простые углеводы пагубно влияют и на состояние коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи: появляются морщины, провисает овал лица.
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Фастфуд
Главный минус фастфуда - это содержащиеся в нем трансжиры, получаемые из растительных масел в процессе гидрогенизации: жидкие растительные масла при высоких температурах насыщаются пузырьками водорода. В итоге образуются трансизомеры, имеющие искаженную молекулярную структуру. Попадая в организм, такие молекулы нарушают обменные процессы в клетках, что может привести к хроническим воспалениям.
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Алкоголь
Известно, что красное вино может быть полезно для организма - но лишь в том случае, если вы выпиваете один бокал. Потребление большего количества - только во вред. И уж тем более, если речь идет о спиртных напитках покрепче. Злоупотребление алкоголем сильно отражается на лице: оно краснеет и отекает. К тому же, в алкоголе содержится много сахара, разрушающего коллагеновые волокна.
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Соленое
Тот, кто увлекается чипсами и продуктами, аналогичными им, потребляет не только слишком много вредных для здоровья трансжиров, но и соли. А ее основной компонент - натрий - имеет свойство удерживать воду в организме. В результате может подскочить артериальное давление. Избыток соли нарушает обмен веществ, вызывает проблемы с сердцем, ухудшает цвет лица.
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Углеводы
Безвозвратно исключите из рациона белый хлеб и макаронные изделия! Дело в том, что они содержат слишком много углеводов, представляющих собой не что иное, как молекулы сахара. Злоупотребление выпечкой из белой муки приводит к гликации - засахариванию коллагеновых волокон, склеиванию их и разрушению. В результате наша кожа теряет упругость и быстро стареет. Не говоря о расстройствах пищеварения.
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Опасная и полезная еда
Кофе
Кофе ускоряет обмен веществ, а значит - стимулирует похудение. С другой стороны, исследования показывают, что уже две-три чашки кофе в день вызывают резкие перепады давления, а это чревато проблемами с сердцем. Кофе, выпитый натощак, повышает кислотность желудка, а это - прямой путь к развитию язвы и гастрита. А еще кофе обладает мочегонным эффектом, отчего обезвоживается организм, страдают почки.
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Кокосовое масло
Кокосовое масло - один из продуктов, наиболее богатых насыщенными жирными кислотами. Из этих полезных жиров оно состоит на 90 процентов. Среди них - лауриновая кислота, обладающая выраженным антимикробным действием, способствующим укреплению иммунитета организма в борьбе с вирусами, грибками, инфекциями, воспалениями. А еще в состав кокосового масла входит витамин Е, действенный против морщин.
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Опасная и полезная еда
Зеленый чай
Зеленый чай - кладезь антиоксидантов, среди которых полифенолы и флавоноиды, препятствующие старению кожи и появлению морщин, а также защищающие нас от онкологических и других заболеваний. В состав его листьев входит и уникальная аминокислота - L-теанин, обладающая расслабляющим действием и оберегающая человека от воздействия на его организм стресса.
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Опасная и полезная еда
Горький шоколад
Какао, из которого на 80 процентов состоит горький темный шоколад, - настоящий источник мощных антиоксидантов, насыщенных жирных кислот и флавоноидов, способствующих улучшению эластичности кровеносных сосудов, кровообращению, а также нормализации артериального давления. Не говоря о том, что этот продукт выравнивает цвет лица и защищает кожу от вредного воздействия солнца.
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Опасная и полезная еда
Папайя
Плоды этого тропического растения - ценный диетический продукт, поскольку у них очень низкая калорийность: на 100 граммов мякоти приходится всего 39 калорий. Низкое содержание в папайе фруктозы способствует правильному пищеварению, а входящие в ее состав бета-каротин, витамины С и Е улучшают цвет лица и защищают кожу от солнечных ожогов.
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Опасная и полезная еда
Морковь
Помимо того, что морковь улучшает зрение, она еще и прекрасно воздействует на кожу. Дело в том, что этот продукт богат бета-каротином, синтезирующимся в организме в витамин А, а он помогает предотвратить перепроизводство клеток в эпидермисе, где избыток кожного сала в сочетании с мертвыми клетками забивает поры. Морковь также хороша для улучшения работы кишечника и укрепления иммунной системы.
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Опасная и полезная еда
Семечки
Семена подсолнечника, тыквы, льна, чиа (шалфей испанский) - это поистине эликсир молодости. Благодаря содержанию в них селена, витамина Е, магнезия, белка, омега-3-ненасыщенных жирных кислот, других витаминов и микроэлементов они очень полезны для увлажнения кожи, разглаживания складок на ней и профилактики появления на лице морщин.
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Опасная и полезная еда
Шпинат
Чего только нет в этом зеленом травянистом растении! Оно богато железом, фолиевой кислотой, хлорофиллом, клетчаткой, витаминами Е, С и А, магнезием, белками, а это - гаранты хорошего здоровья, поскольку способствуют улучшению работы кишечника, очистке организма от вредных веществ, являются эффективным средством для борьбы со старением кожи.
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Опасная и полезная еда
Лосось
Эта рыба - ценный источник красоты и суперфуд для тех, кому часто приходится иметь дело со стрессом. Лосось богат витамином D, роль которого заключается как в укреплении костей, так и защите организма от кожных заболеваний, болезней сердца и мозга, рака, депрессий. А наличие в нем омега-3-ненасыщенных жирных кислот делает его продуктом, способствующим уничтожению морщин.
Автор: Наталия Королева