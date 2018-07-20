Что советуют гипертоникам немецкие эксперты

Вы курите, страдаете от избытка веса, мало двигаетесь, любите выпить рюмку-другую? Не удивительно, что вы страдаете гипертонией. Вам надо срочно что-то предпринять, чтобы стабилизировать артериальное давление.

Откажитесь от соли

Разумеется, можно принимать медикаменты. Их много, они хорошо известны. Но не о них речь. И даже не о том, что хорошо бы бросить курить и постараться избегать стрессовых ситуаций. Это, что называется, общие места. Но немецкие медики считают не менее важными менее радикальные вещи. Например, исключите из рациона соль - или хотя бы до минимума уменьшите ее употребление. Научно доказано, что, по меньшей мере, у трети гипертоников именно избыток соли в организме явился главной причиной болезни.

Поэтому, как настойчиво советуют немецкие специалисты, надо отказаться от орешков, чипсов, жареного на сковороде мяса. Не досаливайте пищу во время еды. Используйте заменители соли (в них меньше опасного для организма натрия, содержащегося в соли). И поверьте: если заменить соль другими приправами, вкус еды от этого не ухудшится.

Вместо дивана - спорт

Вы устали или, наоборот, чувствуете себя бодрым и думаете, что вам не обязательно больше двигаться? Это заблуждение! Для снижения артериального давления необходимо регулярно заниматься спортом. Не обязательно, конечно, марафонским бегом: это как раз опасно. Но плаванье, быстрая хотьба, езда на велосипеде или хотя бы легкие упражнения на велотренажере, - все это может совершить настоящие чудеса. Конечно, приучить себя к регулярным занятиям спорта - дело не одного дня, здесь необходимо проявить терпение и настойчивость. Главное, чтобы занятия эти были регулярными.

И еще: спорт поможет вам сбросить пару лишних килограммов. Медики едины во мнении, что избыточный вес способствует гипертонии. А с ней, как известно, шутки плохи: повышается риск инфаркта и инсульта. Кроме того, занятия спортом снимают стресс и улучшают эмоциональное состояние.

Все хорошо в меру

Пренебречь бокалом вина или кружкой пива вас никто не заставляет. Но важно, чтобы все было в меру. Переизбыток сахара, кофеина, никотина, алкоголя - яд для организма. Именно это нередко становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Из питания следует исключить не только фастфуд, но и жирную свинину, картофель фри с кетчупом и майонезом, другие вещи, содержащие много жиров и сахара. Все знают, как полезны овощи и фрукты. Тогда почему бы не заменить пирожное яблоком или грушей? Гречка также способствует снижению артериального давления. Или, может, перейти на средиземноморскую кухню, в которой используется чеснок? Ученые доказали, что чеснок улучшает кровообращение и расширяет сосуды.

Купите тонометр и ведите записи

Для тех, у кого повышенное давление, тонометр в доме - необходимая вещь. Измеряйте давление ежедневно в одно и то же время. Желательно записывать результаты измерений в специальный блокнот. Кроме этого, стоит записывать, что вы ели и пили в этот день, сколько времени вы занимались спортом и так далее. И скоро вы сами увидите, как ваша еда и ваш образ жизни влияют на повышение или стабилизацию давления. Наберитесь терпения: хорошее дело требует времени. И самое главное: начните заниматься своим давлением прямо сейчас.

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